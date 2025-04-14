Beklenen Oldu: Aybüke Pusat'ın Resmen Kadrodan Çıkarıldığı Bölümde Teşkilat'ın Reytingleri Düştü!

Aybüke Pusat 2 Nisan tüketim boykotuna destek verdiği için Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. TRT tarafından adı dahi geçmeden yapılan bir açıklama sonrası kadro dışı kalan Pusat'ın başına gelen tepkiyle karşılanmıştı. Geçen hafta ünlü oyuncunun kendisinin yer almadığı fragman paylaşılmıştı. Olayların ardından reytingleri yükselen Teşkilat cephesinde beklenen oldu! Dün akşam yeni bölümü yayınlanan Teşkilat'ın reytinglerinde düşüş yaşandı.

Yine de zirvede kalan Teşkilat'ın rakiplerinin, özellikle de Şakir Paşa Ailesi'nin, nasıl sonuçlar aldığı da merak konusu oldu. Gelin detayları beraber görelim...