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Beklenen Oldu: Aybüke Pusat'ın Resmen Kadrodan Çıkarıldığı Bölümde Teşkilat'ın Reytingleri Düştü!

Beklenen Oldu: Aybüke Pusat'ın Resmen Kadrodan Çıkarıldığı Bölümde Teşkilat'ın Reytingleri Düştü!

TRT Teşkilat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.04.2025 - 11:43

Aybüke Pusat 2 Nisan tüketim boykotuna destek verdiği için Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. TRT tarafından adı dahi geçmeden yapılan bir açıklama sonrası kadro dışı kalan Pusat'ın başına gelen tepkiyle karşılanmıştı. Geçen hafta ünlü oyuncunun kendisinin yer almadığı fragman paylaşılmıştı. Olayların ardından reytingleri yükselen Teşkilat cephesinde beklenen oldu! Dün akşam yeni bölümü yayınlanan Teşkilat'ın reytinglerinde düşüş yaşandı. 

Yine de zirvede kalan Teşkilat'ın rakiplerinin, özellikle de Şakir Paşa Ailesi'nin, nasıl sonuçlar aldığı da merak konusu oldu. Gelin detayları beraber görelim...

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2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı boykota sosyal medyadan destek veren Aybüke Pusat'ın Teşkilat kadrosundan çıkarılması büyük ses getirmişti.

2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı boykota sosyal medyadan destek veren Aybüke Pusat'ın Teşkilat kadrosundan çıkarılması büyük ses getirmişti.

Zaten hareketli olan gündemi daha da alevlendiren bu olaya karşı tepkiler çığ gibi büyümüş, pek çok ünlü isimden de Aybüke Pusat'a destek yağmıştı. Hatta sevgilisi Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren de Pusat'la aynı kaderi paylaşıp TRT dizilerinin kadrolarından çıkartılmışlardı. 

Bu olayların gündeme damga vurduğu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın reytingleri bir hayli yükselmiş ve 10'a yaklaşmıştı.

Diziyi izlemeyenler bile Pusat konusunda meraklanıp televizyonlarında Teşkilat'ı açmışlardı:

Teşkilat'ta 'Neslihan/Tuna' karakterine hayat veren Aybüke Pusat dün akşam yayınlanan yeni bölümle birlikte diziden resmen çıkarıldı.

Teşkilat'ta 'Neslihan/Tuna' karakterine hayat veren Aybüke Pusat dün akşam yayınlanan yeni bölümle birlikte diziden resmen çıkarıldı.

Kimden geldiği belli olmayan bir telefonla diziden ayrılan Neslihan'ın başına neler geldiği önümüzdeki hafta netleşecek gibi duruyor. Tabii bu şekilde yarım bırakmazlarsa...

Aybüke Pusat'ı son kez izlediğimiz Teşkilat dizisinin reytingleri konusunda da tahmin edilen oldu. TRT dizisinin reytinginde geçen haftaya göre düşüş yaşandı. Ancak yine de iyi bir sonuç alıp tüm kategorilerde birinci olan dizinin sıralaması ise şu şekilde oldu: 

1. Total'de 8,88

1. AB'de 7,20

1. ABC'de 8,53

Şakir Paşa Ailesi cephesinde de bir gelişme yaşandı. Yükseliş tredine girmeyi başaran dizi iki kategoride ikincilik elde etti.

Şakir Paşa Ailesi cephesinde de bir gelişme yaşandı. Yükseliş tredine girmeyi başaran dizi iki kategoride ikincilik elde etti.

Başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykot paylaşımı sonra gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından Şakir Paşa Ailesi'nden beklenmedik bir haber gelmiş ve 6 Nisan'da yayınlanması planlanan dizi yeni bölümünü ertelemişti. 

Bir haftalık aranın ardından yeni bölümü 13 Nisan'a ertelenen Şakir Paşa Ailesi dün akşam izleyici karşısına çıktı. 

Sıralama ise şu şekilde oldu: 

3. Total'de 3,81

2. AB'de 4,54

2. ABC'de 4,55

Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha dizisinde de yükseliş görüldü.

Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha dizisinde de yükseliş görüldü.

2 haftalık aradan sonra yayın hayatına kaldığı yerden devam eden Deha 3 grupta da reytingini yükselterek ekranlara geri döndü. Ertan Saban'ın veda ettiği dizinin sıralaması ise şöyle:

6. Total'de 3,05

3. AB'de 3,99

4. ABC'de 3,81

Tv8'de yayınlanan Survivor ise Türkiye ödül oyununun oynandığı bölümde bir miktar düşen reytingleriyle öne çıktı:

2. Total'de 4,56

4. AB'de 3,81

3. ABC'de 4,50

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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