Beklenen Oldu: Aybüke Pusat'ın Resmen Kadrodan Çıkarıldığı Bölümde Teşkilat'ın Reytingleri Düştü!
Aybüke Pusat 2 Nisan tüketim boykotuna destek verdiği için Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. TRT tarafından adı dahi geçmeden yapılan bir açıklama sonrası kadro dışı kalan Pusat'ın başına gelen tepkiyle karşılanmıştı. Geçen hafta ünlü oyuncunun kendisinin yer almadığı fragman paylaşılmıştı. Olayların ardından reytingleri yükselen Teşkilat cephesinde beklenen oldu! Dün akşam yeni bölümü yayınlanan Teşkilat'ın reytinglerinde düşüş yaşandı.
Yine de zirvede kalan Teşkilat'ın rakiplerinin, özellikle de Şakir Paşa Ailesi'nin, nasıl sonuçlar aldığı da merak konusu oldu. Gelin detayları beraber görelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı boykota sosyal medyadan destek veren Aybüke Pusat'ın Teşkilat kadrosundan çıkarılması büyük ses getirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teşkilat'ta 'Neslihan/Tuna' karakterine hayat veren Aybüke Pusat dün akşam yayınlanan yeni bölümle birlikte diziden resmen çıkarıldı.
Şakir Paşa Ailesi cephesinde de bir gelişme yaşandı. Yükseliş tredine girmeyi başaran dizi iki kategoride ikincilik elde etti.
Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha dizisinde de yükseliş görüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın