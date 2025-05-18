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Fikret'in Ölümüyle Sarsılmıştı: Uzak Şehir Fanı Olan Sinan Engin Canlı Yayında Senariste İstekte Bulundu!

Fikret'in Ölümüyle Sarsılmıştı: Uzak Şehir Fanı Olan Sinan Engin Canlı Yayında Senariste İstekte Bulundu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.05.2025 - 13:58

Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Sinan Engin her açıklamasıyla ayrı bir olay oluyor. Kendisi Kanal D'nin reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisinin bir fanı olduğunu kanıtlamıştı. Daha önce dizide Fikret'in ölümüyle sarsılan Sinan Engin bu sefer de canlı yayından Uzak Şehir senaristine seslenip bir istekte bulundu.

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Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal paylaştığı Uzak Şehir dizisi milyonlarca kişiyi etkisi altına almayı başardı.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal paylaştığı Uzak Şehir dizisi milyonlarca kişiyi etkisi altına almayı başardı.

Futbol yorumucu Sinan Engin de aşiret dizisinin sıkı bir takipçisi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde, dizide Alya’nın annesi Fikriye karakterinin öldüğünü canlı yayın anında öğrenen Engin, 'Fiko ölmüş. Aaaaaaaaa'diye bir tepki vermişti. 'Fiko' ismini duyan Ahmet Çakar ise hayatını kaybeden kişinin eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olduğunu zannetmişti. 

Daha sonra olaya açıklık getiren Sinan Engin, 'Uzak Şehir dizisindeki Fiko ya. Uzak Şehir dizisindeki Alya’nın annesi Fiko ölmüş ya. Şimdi gördüm. Ölmüş Ertem gördün mü? bak. Önüne geçiyor. Aaaaaaaa. Seyredeceğim kaydettim var ya. Erto hakikaten ölmüş he sen bana demiştin ama ben sana inanmamıştım. Hakikaten ölmüş. Başımız sağ olsun' demişti.

'Beyaz Futbol' programının canlı yayında Uzak Şehir'in senaristine seslenen Engin "Senaristten bir şey rica ediyorum, bak dinle beni" diyerek konuya girdi.

'Beyaz Futbol' programının canlı yayında Uzak Şehir'in senaristine seslenen Engin "Senaristten bir şey rica ediyorum, bak dinle beni" diyerek konuya girdi.

'Final yapılırken Bu Alya kızımızla, Cihan kardeşimiz bir sarılsınlar birbirlerine artık yeter ya, yanaklarından öpüşsünler. Sıkıldım ya! Arayacağım Ozan'ı, 'Ozan oğlum zorla sarıl. Bırak şu senaryoyu' falan diyeceğim en sonunda. Finalde bekliyorum. Yoksa seyretmem bir daha.'

"Eylülde Mardin'e gideceğim" diyen Sinan Engin'in güldüren o anlarını da buradan görebilirsiniz...

Sinan Engin'in dizideki karakterleri yorumlaması da sosyal medyada viral oldu...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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