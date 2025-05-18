Fikret'in Ölümüyle Sarsılmıştı: Uzak Şehir Fanı Olan Sinan Engin Canlı Yayında Senariste İstekte Bulundu!

Futbol yorumucu Sinan Engin de aşiret dizisinin sıkı bir takipçisi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde, dizide Alya’nın annesi Fikriye karakterinin öldüğünü canlı yayın anında öğrenen Engin, 'Fiko ölmüş. Aaaaaaaaa'diye bir tepki vermişti. 'Fiko' ismini duyan Ahmet Çakar ise hayatını kaybeden kişinin eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olduğunu zannetmişti.

Daha sonra olaya açıklık getiren Sinan Engin, 'Uzak Şehir dizisindeki Fiko ya. Uzak Şehir dizisindeki Alya’nın annesi Fiko ölmüş ya. Şimdi gördüm. Ölmüş Ertem gördün mü? bak. Önüne geçiyor. Aaaaaaaa. Seyredeceğim kaydettim var ya. Erto hakikaten ölmüş he sen bana demiştin ama ben sana inanmamıştım. Hakikaten ölmüş. Başımız sağ olsun' demişti.