Fikret'in Ölümüyle Sarsılmıştı: Uzak Şehir Fanı Olan Sinan Engin Canlı Yayında Senariste İstekte Bulundu!
Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Sinan Engin her açıklamasıyla ayrı bir olay oluyor. Kendisi Kanal D'nin reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisinin bir fanı olduğunu kanıtlamıştı. Daha önce dizide Fikret'in ölümüyle sarsılan Sinan Engin bu sefer de canlı yayından Uzak Şehir senaristine seslenip bir istekte bulundu.
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Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal paylaştığı Uzak Şehir dizisi milyonlarca kişiyi etkisi altına almayı başardı.
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'Beyaz Futbol' programının canlı yayında Uzak Şehir'in senaristine seslenen Engin "Senaristten bir şey rica ediyorum, bak dinle beni" diyerek konuya girdi.
"Eylülde Mardin'e gideceğim" diyen Sinan Engin'in güldüren o anlarını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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