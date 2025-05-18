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Kızılcık Şerbeti’nde ‘Metehan’ı Bıçaklamıştı: Eray Erden’in Babasının Açlık Repliğine Tepkisi Viral Oldu!

Kızılcık Şerbeti’nde ‘Metehan’ı Bıçaklamıştı: Eray Erden’in Babasının Açlık Repliğine Tepkisi Viral Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.05.2025 - 11:14

Kızılcık Şerbeti dizisinin 101. bölümü yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı 'Metehan' benzlikte bıçaklandı. Metehan'ı bıçaklayan oyuncu Eray Erden'in bu sahnesiyse ailesi tarafından epey ciddiye alındı. Oyuncunun babası, oğlunu gerçekten aç sanınca olanlar oldu!

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Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine ve yeniden sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı.

Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine ve yeniden sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Birsen Altuntaş, 'Metehan' karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap'ın diziden ayrılacağı sinyalini vermişti. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Metehan'ın bıçaklanması 'Metehan ölecek mi?' sorularını gündeme taşıdı.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'ne konuk olan Eray Erden, rolü gereği benzinlikte yemek parası isteğini geri çeviren Metehan'ı bıçakladı.

Kızılcık Şerbeti'ne konuk olan Eray Erden, rolü gereği benzinlikte yemek parası isteğini geri çeviren Metehan'ı bıçakladı.

'Araba senin mi abi? Araba ateş ediyor yalnız da, sen de bana bir şeyler ateşlesen. Yemek alacağım da kendime' repliğiyle diziye giriş yapan Erden, para yerine yemek teklifi sunan Metehan'ı oracıkta bıçakladı.

O sahneleri izleyen Eray Erden'in ailesi replikleri çok ciddiye alınca olanlar oldu adeta.

Eray Erden'in babasının "Vallahi üzülüyorum bak öyle dedikçe. Üzülüyorum." sözleri viral oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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