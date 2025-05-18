Kızılcık Şerbeti’nde ‘Metehan’ı Bıçaklamıştı: Eray Erden’in Babasının Açlık Repliğine Tepkisi Viral Oldu!
Kızılcık Şerbeti dizisinin 101. bölümü yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı 'Metehan' benzlikte bıçaklandı. Metehan'ı bıçaklayan oyuncu Eray Erden'in bu sahnesiyse ailesi tarafından epey ciddiye alındı. Oyuncunun babası, oğlunu gerçekten aç sanınca olanlar oldu!
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Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine ve yeniden sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı.
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Kızılcık Şerbeti'ne konuk olan Eray Erden, rolü gereği benzinlikte yemek parası isteğini geri çeviren Metehan'ı bıçakladı.
Eray Erden'in babasının "Vallahi üzülüyorum bak öyle dedikçe. Üzülüyorum." sözleri viral oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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