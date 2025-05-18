Kızılcık Şerbeti’nde ‘Metehan’ı Bıçaklamıştı: Eray Erden’in Babasının Açlık Repliğine Tepkisi Viral Oldu!

'Araba senin mi abi? Araba ateş ediyor yalnız da, sen de bana bir şeyler ateşlesen. Yemek alacağım da kendime' repliğiyle diziye giriş yapan Erden, para yerine yemek teklifi sunan Metehan'ı oracıkta bıçakladı.

O sahneleri izleyen Eray Erden'in ailesi replikleri çok ciddiye alınca olanlar oldu adeta.