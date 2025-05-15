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Reyting Rekortmeni Uzak Şehir Kadrosuna Ünlü Bir Oyuncu Dahil Oluyor!

Reyting Rekortmeni Uzak Şehir Kadrosuna Ünlü Bir Oyuncu Dahil Oluyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.05.2025 - 21:01

Kanal D ekranlarında izlenme rekorları kıran Uzak Şehir yayınlanmaya başladığı günden bu yana tüm ilgiyi üzerinde tutuyor. Her bölümüyle seyircileri oldukça etkileyen aşiret dizisi sezon finaline doğru giderken, kadrosunda yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tozluyaka yaka dizisinin başrolü Uzak Şehir'e transfer oluyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Büyük bir kitlenin çektiği aşiret dizisi özlemine ilaç gibi gelen Uzak Şehir Kanal D'nin en iddialı dizisi oldu.

Büyük bir kitlenin çektiği aşiret dizisi özlemine ilaç gibi gelen Uzak Şehir Kanal D'nin en iddialı dizisi oldu.

Üst üste reyting rekorlarını kıran Uzak Şehir'in en büyük rakibi olan Kızıl Goncalar da final yapınca, tek rakibi kendisi oldu. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı heyecan dolu dizinin son bölümü yine gündeme damgasını vurdu. 

Tam Alya ve Cihan sonunda yakınlaşıyor derken ortalık fena karıştı.

"Ben Hanımağayım" diyerek konağı yakan Alya'nın Sadakat'la karşı karşıya kaldığı anlar da adeta tüyleri diken diken etti:

Alya'nın kovulduğu konağın kapısını nasıl yaktığını da buradan görebilirsiniz:

2 Haziran’da yayınlanacak olan 28. bölümüyle sezon finali yapacak olan Uzak Şehir cephesinden dikkat çeken yeni bir haber geldi.

2 Haziran’da yayınlanacak olan 28. bölümüyle sezon finali yapacak olan Uzak Şehir cephesinden dikkat çeken yeni bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak Tozluyaka dizisinde 'Hazal' karakterine hayat veren Çağla Şimşek, Uzak Şehir kadrosuna katılıyor. Ünlü oyuncu fenomen dizide 'İpek' karakterine hayat verecek. 

Öte yandan 'İpek', 'Zerrin’le oldukça büyük bir aşk yaşayan 'Kaya' için diziye gelecek.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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