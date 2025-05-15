Reyting Rekortmeni Uzak Şehir Kadrosuna Ünlü Bir Oyuncu Dahil Oluyor!
Kanal D ekranlarında izlenme rekorları kıran Uzak Şehir yayınlanmaya başladığı günden bu yana tüm ilgiyi üzerinde tutuyor. Her bölümüyle seyircileri oldukça etkileyen aşiret dizisi sezon finaline doğru giderken, kadrosunda yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tozluyaka yaka dizisinin başrolü Uzak Şehir'e transfer oluyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyük bir kitlenin çektiği aşiret dizisi özlemine ilaç gibi gelen Uzak Şehir Kanal D'nin en iddialı dizisi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Haziran’da yayınlanacak olan 28. bölümüyle sezon finali yapacak olan Uzak Şehir cephesinden dikkat çeken yeni bir haber geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın