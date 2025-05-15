NOW'da Bir Son Daha: Leyla Dizisinin Final Tarihi Belli Oldu!
NOW ekranlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... cephesinden önemli bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı dizi için final kararı alındı. Leyla'nın final yapacağı tarih de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinin her bölümü seyircisini ekranlara kilitlemeyi başarıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sefer Leyla izleyicilerini bir hayli üzen bir haber geldi!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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