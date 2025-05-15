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NOW'da Bir Son Daha: Leyla Dizisinin Final Tarihi Belli Oldu!

NOW'da Bir Son Daha: Leyla Dizisinin Final Tarihi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.05.2025 - 17:44

NOW ekranlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... cephesinden önemli bir haber geldi.  Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı dizi için final kararı alındı. Leyla'nın final yapacağı tarih de belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinin her bölümü seyircisini ekranlara kilitlemeyi başarıyor.

Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinin her bölümü seyircisini ekranlara kilitlemeyi başarıyor.

Çarşamba akşamlarının en beğenilen yapımlarından bir tanesi olan Leyla dizisi izleyenlerini bolca entrikaya doyuruyor. Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı dizide Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan, Cengiz Bozkurt gibi oyuncular da dikkat çekici performanslara imza atıyor. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizi son olarak 'Neco' karakterini canlandıran Mustafa Avkıran'ın Leyla'ya veda etmesiyle gündeme gelmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sefer Leyla izleyicilerini bir hayli üzen bir haber geldi!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sefer Leyla izleyicilerini bir hayli üzen bir haber geldi!

Ekranlarda sezon sonuna doğru hızla yaklaşılan bu günlerde hakkında final kararı verilen dizilerden bir tanesi de Leyla oldu. İlk zamanlarda yüksek izlenme oranları elde etse de son aylarda büyük düşüşe geçen NOW dizisinde önemli bir yükseliş yaşanmadığı takdirde ekranlara veda edecek. 

Buna göre Leyla 18 Haziran günü final yapacak. Gelen bir diğer bilgiler arasında da, finale giden Leyla'da çok önemli bir ayrılık yaşanacağı yer aldı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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