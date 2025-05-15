NOW'da Bir Son Daha: Leyla Dizisinin Final Tarihi Belli Oldu!

Ekranlarda sezon sonuna doğru hızla yaklaşılan bu günlerde hakkında final kararı verilen dizilerden bir tanesi de Leyla oldu. İlk zamanlarda yüksek izlenme oranları elde etse de son aylarda büyük düşüşe geçen NOW dizisinde önemli bir yükseliş yaşanmadığı takdirde ekranlara veda edecek.

Buna göre Leyla 18 Haziran günü final yapacak. Gelen bir diğer bilgiler arasında da, finale giden Leyla'da çok önemli bir ayrılık yaşanacağı yer aldı.