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Kadroya İkinci Kez Girmişti: Deha'nın 'Karga'sı Taner Rumeli Final Kararıyla Hayal Kırıklığı Yaşadı!

Kadroya İkinci Kez Girmişti: Deha'nın 'Karga'sı Taner Rumeli Final Kararıyla Hayal Kırıklığı Yaşadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.05.2025 - 15:48

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez gibi isimlerin yer aldığı Deha dizisi final yapıyor. Dizide 'Karga' karakterine hayat veren Taner Rumeli pazar günü ekranlara veda edecek Deha'nın finali hakkında açıklama yaptı. Kadrosuna ikinci kez girdiği dizinin final yapacak olması konusunda hayal kırıklığı yaşadığı belli olan Rumeli 'Daha büyük beklentilerimiz vardı' dedi.

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Show Tv ekranlarının başarılı dizisi Deha beklediği reytingleri artık alamadığı için final kararı aldı.

Show Tv ekranlarının başarılı dizisi Deha beklediği reytingleri artık alamadığı için final kararı aldı.

Aksiyon dolu dizide 'Esme' karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun Deha'dan ayrılması izleyicilerin tepkisini çekmişti. Eroğlu'nun ardından dizinin reytinglerinde düşüşler yaşanmaya başladı. 'Final mi yapacak yoksa bir şans daha verilecek mi?' diye tartışılan dizinin noktalacağı netlik kazandı.

Deha 'hikayesi bittiği için' 18 Mayıs Pazar günü yayınlanacak 31. bölümle ekranlara veda edecek.

Deha 'hikayesi bittiği için' 18 Mayıs Pazar günü yayınlanacak 31. bölümle ekranlara veda edecek.

Final kararının ardından ilk açıklama dizinin en ikonik oyuncularından biri olan Taner Rumeli'den geldi. Dizinin kadrosundan çıktıktan sonra Annem Ankara'ya geçiş yapan Rumeli, 'Karga' karakteri olarak ikinci kez kadroya girerek büyük ses getirmişti. 

Deha hakkında verilen final kararının kendisinde hayal kırıklığı yarattığı belli olan ünlü oyuncu katıldığı bir etkinlikte 'Enteresan bir maceraydı... Daha büyük beklentilerimiz vardı, daha uzun bir yolculuk olur diye düşünüyorduk.' ifadelerini kullandı.

Taner Rumeli'nin açıklamasını da buradan görebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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