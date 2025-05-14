Kadroya İkinci Kez Girmişti: Deha'nın 'Karga'sı Taner Rumeli Final Kararıyla Hayal Kırıklığı Yaşadı!

Final kararının ardından ilk açıklama dizinin en ikonik oyuncularından biri olan Taner Rumeli'den geldi. Dizinin kadrosundan çıktıktan sonra Annem Ankara'ya geçiş yapan Rumeli, 'Karga' karakteri olarak ikinci kez kadroya girerek büyük ses getirmişti.

Deha hakkında verilen final kararının kendisinde hayal kırıklığı yarattığı belli olan ünlü oyuncu katıldığı bir etkinlikte 'Enteresan bir maceraydı... Daha büyük beklentilerimiz vardı, daha uzun bir yolculuk olur diye düşünüyorduk.' ifadelerini kullandı.