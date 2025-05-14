Kadroya İkinci Kez Girmişti: Deha'nın 'Karga'sı Taner Rumeli Final Kararıyla Hayal Kırıklığı Yaşadı!
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez gibi isimlerin yer aldığı Deha dizisi final yapıyor. Dizide 'Karga' karakterine hayat veren Taner Rumeli pazar günü ekranlara veda edecek Deha'nın finali hakkında açıklama yaptı. Kadrosuna ikinci kez girdiği dizinin final yapacak olması konusunda hayal kırıklığı yaşadığı belli olan Rumeli 'Daha büyük beklentilerimiz vardı' dedi.
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Show Tv ekranlarının başarılı dizisi Deha beklediği reytingleri artık alamadığı için final kararı aldı.
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Deha 'hikayesi bittiği için' 18 Mayıs Pazar günü yayınlanacak 31. bölümle ekranlara veda edecek.
Taner Rumeli'nin açıklamasını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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