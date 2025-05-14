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Müge Anlı'da Sözde Doktor Mekselina'nın "Adalet Yerini Bulacaktır" Açıklaması Kullanıcıların Diline Düştü!

Müge Anlı'da Sözde Doktor Mekselina'nın "Adalet Yerini Bulacaktır" Açıklaması Kullanıcıların Diline Düştü!

Atv Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.05.2025 - 14:57

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm gözler Mekselina İlkbahar olayına çevrilmiş durumda. 62 yaşındaki Metin Sağkulak'ın, ilkokul mezunu olduğu halde kendisini doktor diye tanıtan fenomen tarafından dolandırıldığı iddiası gündeme oturdu. Arkasında pek çok farklı dolandırıcılık olayının çıktığı Mekselina canlı yayına çıkmadı. 'Sessizliğimi bozdum' diyen Mekselina'nın Instagram hesabından yaptığı açıklamaysa fena topa tutuldu.

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'Part time doktor' olduğunu iddia eden Mekselina İlkbahar olayı iki gündür Müge Anlı'nın gündemine oturdu.

'Part time doktor' olduğunu iddia eden Mekselina İlkbahar olayı iki gündür Müge Anlı'nın gündemine oturdu.

62 yaşındaki 3 çocuk babası Metin Sağkulak, 4,5 milyon TL'den fazla dolandırıldığını öne sürerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Bir anneanne hikayesiyle kandırıldığı düşünülen Metin Bey'in olayı detaylıca işlenmeye devam ederken, iddiaların odağındaki Mekselina'yı tanıyanlar bir bir telefona sarıldı.

İlkokul mezunu olduğu ortaya çıkan Mekselina'nın kendisini doktor olarak tanıtması Anlı'yı da epey kızdırdı:

Tüm belgeleri toplayıp yayına katılacağını söyleyen Mekselina, canlı yayında yer almayıp ekibe şoke eden savunmalı bir röportaj verdi:

Tek dolandırdığı kişinin Metin Bey olmadığı ortaya çıkan Mekselina İlkbahar hakkında şoke eden bağlantılar da yapıldı.

Tek dolandırdığı kişinin Metin Bey olmadığı ortaya çıkan Mekselina İlkbahar hakkında şoke eden bağlantılar da yapıldı.

Abisinin insanları kandırdığı, Mekselina'nın onları ağına düşürdüğü ve annelerinin de bunlara çanak tuttuğunu öne sürüldü. 

Birçok dolandırıcılık olayıyla ilişkisinin olduğu düşünülen Mekselina İlkbahar bu sefer de takipçisi artan Instagram hesabından 'Adalet elbet yerini bulacaktır 🙏🏻' notlu bir paylaşım yaptı. 

Açıklamasına '2 gündür her yerde sessizliğimi korumaktayım ama hem kendim için hem de sizlerin cevap beklediğini bildiğim için birkaç kelime söylemek istiyorum' diyerek başlayan Mekselina şunları söyledi:

"Hakkımda 2 gündür yalan beyan, asılsız şeyler dönmekte. Ben zaten hakkımı adalet önünde savunuyorum. Üzerime atılan suçlamaların hiçbir tanesi gerçeği yansıtmamaktadır ve ben tümünü reddetmekteyim."

"Kimse sana bir şey atıyor falan değil!" diyen Müge Anlı da bu paylaşıma sessiz kalmadı:

Mekselina'nın sosyal medya paylaşımına gelen kullanıcı yorumlarından birkaçını da böyle bırakıyoruz...

Mekselina'nın sosyal medya paylaşımına gelen kullanıcı yorumlarından birkaçını da böyle bırakıyoruz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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