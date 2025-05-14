Müge Anlı'da Sözde Doktor Mekselina'nın "Adalet Yerini Bulacaktır" Açıklaması Kullanıcıların Diline Düştü!

Abisinin insanları kandırdığı, Mekselina'nın onları ağına düşürdüğü ve annelerinin de bunlara çanak tuttuğunu öne sürüldü.

Birçok dolandırıcılık olayıyla ilişkisinin olduğu düşünülen Mekselina İlkbahar bu sefer de takipçisi artan Instagram hesabından 'Adalet elbet yerini bulacaktır 🙏🏻' notlu bir paylaşım yaptı.

Açıklamasına '2 gündür her yerde sessizliğimi korumaktayım ama hem kendim için hem de sizlerin cevap beklediğini bildiğim için birkaç kelime söylemek istiyorum' diyerek başlayan Mekselina şunları söyledi: