Müge Anlı'da Sözde Doktor Mekselina'nın "Adalet Yerini Bulacaktır" Açıklaması Kullanıcıların Diline Düştü!
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm gözler Mekselina İlkbahar olayına çevrilmiş durumda. 62 yaşındaki Metin Sağkulak'ın, ilkokul mezunu olduğu halde kendisini doktor diye tanıtan fenomen tarafından dolandırıldığı iddiası gündeme oturdu. Arkasında pek çok farklı dolandırıcılık olayının çıktığı Mekselina canlı yayına çıkmadı. 'Sessizliğimi bozdum' diyen Mekselina'nın Instagram hesabından yaptığı açıklamaysa fena topa tutuldu.
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'Part time doktor' olduğunu iddia eden Mekselina İlkbahar olayı iki gündür Müge Anlı'nın gündemine oturdu.
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Tek dolandırdığı kişinin Metin Bey olmadığı ortaya çıkan Mekselina İlkbahar hakkında şoke eden bağlantılar da yapıldı.
"Hakkımda 2 gündür yalan beyan, asılsız şeyler dönmekte. Ben zaten hakkımı adalet önünde savunuyorum. Üzerime atılan suçlamaların hiçbir tanesi gerçeği yansıtmamaktadır ve ben tümünü reddetmekteyim."
Mekselina'nın sosyal medya paylaşımına gelen kullanıcı yorumlarından birkaçını da böyle bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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