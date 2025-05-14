Final Hazırlığı Yapan Siyah Kalp Dizisinin Başrolü Kadroya Veda Etti!
Show Tv ekranlarının iddialı dizilerinden biri olan Siyah Kalp dizisinin final yapacağı haberi netlik kazandı. Final tarihi üzerine sıkça fikir değişiklerinin yaşandığı dizide önemli bir gelişme yaşandı. Siyah Kalp'in sevilen başrolü son çekimini yapıp kadroya veda etti!
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2024-2025 sezon finaline çok kısa bir zaman kala ekranlara veda edecek diziler bir bir belli olmaya başladı.
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12 Eylül 2024 tarihinden yayın hayatına başlayan Siyah Kalp dizisinin ne zaman final yapacağı tartışması sürerken izleyiciyi üzen bir haber daha geldi.
Aras Aydın geçtiğimiz gün Siyah Kalp'teki çekimlerinin tamamlamasının ardından bir de duygusal bir veda konuşması yaptı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Ağlamamak için çabalarsın da alt dudak titrer ya....bu çocuk kamera önünde bunu çok iyi yapıyor....görünce şaşırmıştım....
diziyi sündürdükçe sündürdüler