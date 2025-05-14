Final Hazırlığı Yapan Siyah Kalp Dizisinin Başrolü Kadroya Veda Etti!

Dizide Sumru'nun terk ettiği ikizlerden biri olan 'Nuh' karakterine hayat veren Aras Aydan'ın Siyah Kalp kadrosuna veda ettiği ortaya çıktı. Sevilen karakterlerden biri olan 'Nuh'un diziden nasıl bir senaryoyla çıkacağı da şimdiden merak konusu oldu.

Öte yandan iddialara göre, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın başrollerini paylaştığı Siyah Kalp için verilen son kararda dizi 34. bölümde final yapacak.