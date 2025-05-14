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Final Hazırlığı Yapan Siyah Kalp Dizisinin Başrolü Kadroya Veda Etti!

Final Hazırlığı Yapan Siyah Kalp Dizisinin Başrolü Kadroya Veda Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.05.2025 - 09:44

Show Tv ekranlarının iddialı dizilerinden biri olan Siyah Kalp dizisinin final yapacağı haberi netlik kazandı. Final tarihi üzerine sıkça fikir değişiklerinin yaşandığı dizide önemli bir gelişme yaşandı. Siyah Kalp'in sevilen başrolü son çekimini yapıp kadroya veda etti!

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2024-2025 sezon finaline çok kısa bir zaman kala ekranlara veda edecek diziler bir bir belli olmaya başladı.

2024-2025 sezon finaline çok kısa bir zaman kala ekranlara veda edecek diziler bir bir belli olmaya başladı.

Bazı diziler sezon finali hazırlığı yaparken bazı dizilerin ise ya hikayesi bittiği için ya da izleyiciden beklediği ilgiyi göremediği için final yapacağı netlik kazandı. İnci Taneleri, Piyasa ve Deha gibi dizilerin ardından bir de Show Tv'nin Siyah Kalp dizisi için final kararı alındığı öğrenildi.

12 Eylül 2024 tarihinden yayın hayatına başlayan Siyah Kalp dizisinin ne zaman final yapacağı tartışması sürerken izleyiciyi üzen bir haber daha geldi.

12 Eylül 2024 tarihinden yayın hayatına başlayan Siyah Kalp dizisinin ne zaman final yapacağı tartışması sürerken izleyiciyi üzen bir haber daha geldi.

Dizide Sumru'nun terk ettiği ikizlerden biri olan 'Nuh' karakterine hayat veren Aras Aydan'ın Siyah Kalp kadrosuna veda ettiği ortaya çıktı. Sevilen karakterlerden biri olan 'Nuh'un diziden nasıl bir senaryoyla çıkacağı da şimdiden merak konusu oldu. 

Öte yandan iddialara göre, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın başrollerini paylaştığı Siyah Kalp için verilen son kararda dizi 34. bölümde final yapacak.

Aras Aydın geçtiğimiz gün Siyah Kalp'teki çekimlerinin tamamlamasının ardından bir de duygusal bir veda konuşması yaptı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Ali

Ağlamamak için çabalarsın da alt dudak titrer ya....bu çocuk kamera önünde bunu çok iyi yapıyor....görünce şaşırmıştım....

eebbeenn

diziyi sündürdükçe sündürdüler