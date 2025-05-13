İşte Benim Stilim'de Prenses Diana Olmak İsterken Temu Cindirella'ya Dönüşen Sema Fena Dile Düştü!
2017'de final yapan popüler moda yarışması İşte Benim Stilim yıllar sonra ekranlara döndü. Tüm kaosula devam eden yarışmada geçtiğimiz günlerde haftanın finali yapıldı. 'Dönem Kadınları' konseptinin seçildiği finalde yarışan Sema, Prenses Diana gibi giyindi. Kimilerinin beğendiği Sema Koral'ın kombinini görenler bazı kullanıcılarsa 'Temu'dan sipariş ettiğim Cindirella' demekten kendini alamadı. Yorumları gören Sema'ysa Diana kombinine açıklık getirmeyi ihmal etmedi.
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Tv8 ekranlarında yayınlanan popüler moda yarışmacı İşte Benim Stilim her bölümüyle apayrı bir gündem oluyor.
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Programın popüler yarışmacılarından biri olan Sema Koral ise Prenses Diana'nın unutulmaz mavi elbiseli kombinini yaptı.
Fenomen Tugay Akdeniz ise Sema'nın Diana kombinini "Prenses Diana değil Temu Cindirella 😂" diyerek epey tiye aldı.
Sema Koral haftanın finalindeki bu kombinine dair yapılan yorumları da pas geçmedi.
Kullancılardan gelen yorumların birkaçını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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