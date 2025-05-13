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İşte Benim Stilim'de Prenses Diana Olmak İsterken Temu Cindirella'ya Dönüşen Sema Fena Dile Düştü!

İşte Benim Stilim'de Prenses Diana Olmak İsterken Temu Cindirella'ya Dönüşen Sema Fena Dile Düştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.05.2025 - 15:07

2017'de final yapan popüler moda yarışması İşte Benim Stilim yıllar sonra ekranlara döndü. Tüm kaosula devam eden yarışmada geçtiğimiz günlerde haftanın finali yapıldı. 'Dönem Kadınları' konseptinin seçildiği finalde yarışan Sema, Prenses Diana gibi giyindi. Kimilerinin beğendiği Sema Koral'ın kombinini görenler bazı kullanıcılarsa 'Temu'dan sipariş ettiğim Cindirella' demekten kendini alamadı. Yorumları gören Sema'ysa Diana kombinine açıklık getirmeyi ihmal etmedi.

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Tv8 ekranlarında yayınlanan popüler moda yarışmacı İşte Benim Stilim her bölümüyle apayrı bir gündem oluyor.

Tv8 ekranlarında yayınlanan popüler moda yarışmacı İşte Benim Stilim her bölümüyle apayrı bir gündem oluyor.

Jüri üyeliğini Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'in üstlendiği ikonik programda hafta boyunca yüksek puan toplamaya çalışan yarışmacıların mücadelesi devam ediyor. 

Geçtiğimiz pazar günü Öykü Serter'in sunduğu İşte Benim Stilim'de haftanın finali yapıldı. 'Dönem Kadınları' konseptinin belirlendiği hafta finalinde, yarışmacılar sevdikleri unutulmaz kadınların unutulmaz kombinlerini podyuma taşıdı.

Programın popüler yarışmacılarından biri olan Sema Koral ise Prenses Diana'nın unutulmaz mavi elbiseli kombinini yaptı.

Programın popüler yarışmacılarından biri olan Sema Koral ise Prenses Diana'nın unutulmaz mavi elbiseli kombinini yaptı.

Plastik makyajla burnunu bile Diana'ya benzeten Sema, bu kombiniyle diğer yarışmacıların hepsinden 10 puan toplamayı başardı. Nur Bilen Yavuzer'den 10, Güzide Duran'dan 10 Ivana Sert'ten de 9 puan aldı. 

Toplamda 39 puanla büyük alkış alan Sema'nın kombini izleyiciler arasında da çok konuşuldu. Kimileri iddialı yarışmacının kombinini çok beğenirken kimileri de epey eleştirdi.

Fenomen Tugay Akdeniz ise Sema'nın Diana kombinini "Prenses Diana değil Temu Cindirella 😂" diyerek epey tiye aldı.

Sema Koral haftanın finalindeki bu kombinine dair yapılan yorumları da pas geçmedi.

Sema Koral haftanın finalindeki bu kombinine dair yapılan yorumları da pas geçmedi.

Sema 'Çok zorlandım ne peruk bulabildim ne kumaşını' diyerek kombinindeki sıkıntılara dair açıklama yaptı.

Kullancılardan gelen yorumların birkaçını da buradan görebilirsiniz...

Kullancılardan gelen yorumların birkaçını da buradan görebilirsiniz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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