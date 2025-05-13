Tam 72 Kilo Vermişti: Aşk Yeniden'in 'Ayfer'i Esin Gündoğdu'nun İğne İpliğe Döndüğü Son Halini Görmelisiniz!

Dizi ve filmlerdeki performansları kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Esin Gündoğdu birkaç yıl önce mide küçültme ameliyatı geçirmişti. Ardından sıkı bir diyet ve sporla fazla kilolarından kurtulup çok daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyen sempatik oyuncu tam 72 kilo vermişti.

Büyük bir fiziksel değişim geçiren Gündoğdu, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan kişlilere de yardımcı olmak için ayrı bir hesap açmış ve sağlıklı tarifler paylaşmaya başlamıştı.