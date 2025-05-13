Tam 72 Kilo Vermişti: Aşk Yeniden'in 'Ayfer'i Esin Gündoğdu'nun İğne İpliğe Döndüğü Son Halini Görmelisiniz!
Esin Gündoğdu yayınlandığı dönem çok sevilen Aşk Yeniden dizisinde canlandırdığı 'Ayfer' karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı. Rol aldığı her yapıma renk katmayı başaran ünlü oyuncu kilo verme süreciyle sıkça ön plana çıkıyordu. Ameliyat olup 72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son halini görenler kendisini tanımakta güçlük çekti.
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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken Esin Gündoğdu canlandırdığı her karakterle büyük beğeni toplayan oyuncularımızdan bir tanesi.
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Gündoğdu son olarak da 2023'te yayınlanan Vermem Seni Ellere dizisinde 'Hüsne' karakterini canlandırmıştı.
Bu kilo verme sürecinin kolay geçmediğinin altını çizen Esin Gündoğdu'nun son haliyse görenleri bir kez daha hayran bıraktı.
Adeta iğne ipliğe dönen Gündoğdu'nun son halini görenler de kendisini tanımakta epey güçlük çekiyor desek yeridir...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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