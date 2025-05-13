onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Tam 72 Kilo Vermişti: Aşk Yeniden'in 'Ayfer'i Esin Gündoğdu'nun İğne İpliğe Döndüğü Son Halini Görmelisiniz!

Tam 72 Kilo Vermişti: Aşk Yeniden'in 'Ayfer'i Esin Gündoğdu'nun İğne İpliğe Döndüğü Son Halini Görmelisiniz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.05.2025 - 12:24

Esin Gündoğdu yayınlandığı dönem çok sevilen Aşk Yeniden dizisinde canlandırdığı 'Ayfer' karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı. Rol aldığı her yapıma renk katmayı başaran ünlü oyuncu kilo verme süreciyle sıkça ön plana çıkıyordu. Ameliyat olup 72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son halini görenler kendisini tanımakta güçlük çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken Esin Gündoğdu canlandırdığı her karakterle büyük beğeni toplayan oyuncularımızdan bir tanesi.

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken Esin Gündoğdu canlandırdığı her karakterle büyük beğeni toplayan oyuncularımızdan bir tanesi.

İlk olarak Avrupa Yakası dizisiyle ekranlara gelen Gündoğdu sırasıyla Baba Oluyorum, Olacak O Kadar, Merhaba Hayat, Yedikule Hayat Yokuşu'nda rol almıştı. 

Ardından başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Aşk Yeniden'de 'Ayfer' karakterine hayat vermişti. Bu rolüyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu, Hayat Bazen Tatlıdır, Yeni Gelin ve Tozkoparan İskender dizileriyle karşımıza çıkmıştı.

Gündoğdu son olarak da 2023'te yayınlanan Vermem Seni Ellere dizisinde 'Hüsne' karakterini canlandırmıştı.

Gündoğdu son olarak da 2023'te yayınlanan Vermem Seni Ellere dizisinde 'Hüsne' karakterini canlandırmıştı.

Dizi ve filmlerdeki performansları kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Esin Gündoğdu birkaç yıl önce mide küçültme ameliyatı geçirmişti. Ardından sıkı bir diyet ve sporla fazla kilolarından kurtulup çok daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyen sempatik oyuncu tam 72 kilo vermişti. 

Büyük bir fiziksel değişim geçiren Gündoğdu, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan kişlilere de yardımcı olmak için ayrı bir hesap açmış ve sağlıklı tarifler paylaşmaya başlamıştı.

Bu kilo verme sürecinin kolay geçmediğinin altını çizen Esin Gündoğdu'nun son haliyse görenleri bir kez daha hayran bıraktı.

Bu kilo verme sürecinin kolay geçmediğinin altını çizen Esin Gündoğdu'nun son haliyse görenleri bir kez daha hayran bıraktı.

Sonunda hem sağlıklı hem de mutlu bir yaşama kavuşmanın sevincini yaşadığını sıkça belirten ünlü oyuncu son halini sosyal medya hesabından da sıkça paylaşıyor.

Adeta iğne ipliğe dönen Gündoğdu'nun son halini görenler de kendisini tanımakta epey güçlük çekiyor desek yeridir...

Adeta iğne ipliğe dönen Gündoğdu'nun son halini görenler de kendisini tanımakta epey güçlük çekiyor desek yeridir...

👇👇

👇👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇👇

👇👇

👇👇

👇👇

👇👇

👇👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın