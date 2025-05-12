Seda Sayan'a Konuk Olan Kadir Ezildi'nin Eşi Gamze İçin Kullandığı İlginç Benzetmeyi Duymalısınız!

TYT Türk ekranlarında yayınlanan 'Seya Sayan ile Her Şey Masada' programına eşi Gamze'yle birlikte çıkan Ezildi'nin sözleri kırdı geçirdi. Gamze Ezildi'ye 'Şişe Bebeğim' diyen Kadir Ezildi 'Cam şişe içinde fanus gibi. O benim gözümün önünde. Ben onu süslendiriyorum, giydiriyorum, evde bunu izlemeyi seviyorum. Gezerken de hep ona bakıyorum. Şişe bebeği dediğim kadar yok mu?' ifadelerini kullandı.