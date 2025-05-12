Seda Sayan'a Konuk Olan Kadir Ezildi'nin Eşi Gamze İçin Kullandığı İlginç Benzetmeyi Duymalısınız!

Seda Sayan'a Konuk Olan Kadir Ezildi'nin Eşi Gamze İçin Kullandığı İlginç Benzetmeyi Duymalısınız!
Şimdilerde En Hamarat Benim programıyla ekranlarımıza konuk olan Kadir Ezildi sempatikliğiyle büyük ilgi çekiyor. Geçtiğimiz günlerde nişanlısı Gamze Türkmen'le nikah masasına oturan fenomen sunucu bu kez de Seda Sayan'ın programına konuk oldu. Kadir Ezildi'nin 'Evliliğe zor ikna ettim' dediği eşi Gamze için kullandığı benzetmeyse duyanları epey güldürdü.
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Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim gibi sevilen programlarla tanıdığımız Kadir Ezildi ekranların en sevilen isimlerinden oldu.
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Önce Erzurum'da ardından da İstanbul'da iki ayrı nişan yapan çift uzun süre gündemde kalmıştı.
Her açıklamasıyla gözleri üzerine çeken Kadir Ezildi bu sefer de Seda Sayan'ın programına konuk oldu.
Seda Sayan "Niye şişe bebeği de kutu bebeği değil?" diye sorunca Ezildi de "Ben hep deterjan şişeleriyle meşgul olduğum için, hep ağzımda şişe..." diye cevap verdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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