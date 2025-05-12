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Seda Sayan'a Konuk Olan Kadir Ezildi'nin Eşi Gamze İçin Kullandığı İlginç Benzetmeyi Duymalısınız!

Seda Sayan'a Konuk Olan Kadir Ezildi'nin Eşi Gamze İçin Kullandığı İlginç Benzetmeyi Duymalısınız!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.05.2025 - 16:31

Şimdilerde En Hamarat Benim programıyla ekranlarımıza konuk olan Kadir Ezildi sempatikliğiyle büyük ilgi çekiyor. Geçtiğimiz günlerde nişanlısı Gamze Türkmen'le nikah masasına oturan fenomen sunucu bu kez de Seda Sayan'ın programına konuk oldu. Kadir Ezildi'nin 'Evliliğe zor ikna ettim' dediği eşi Gamze için kullandığı benzetmeyse duyanları epey güldürdü.

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Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim gibi sevilen programlarla tanıdığımız Kadir Ezildi ekranların en sevilen isimlerinden oldu.

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim gibi sevilen programlarla tanıdığımız Kadir Ezildi ekranların en sevilen isimlerinden oldu.

Samimi açıklamaları, sempatik halleriyle gönüllere taht kuran Ezildi sosyal medyada da bir fenomen haline geldi. Son dönemlerde en az kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü sunucu sevgilisi Gamze Türkmen'e Türk filmi tadında bir evlilik teklifi etmişti.

Evlilik teklifi videosu kısa sürede sosyal medyada da yorum yağmuruna tutulmuştu:

Önce Erzurum'da ardından da İstanbul'da iki ayrı nişan yapan çift uzun süre gündemde kalmıştı.

Önce Erzurum'da ardından da İstanbul'da iki ayrı nişan yapan çift uzun süre gündemde kalmıştı.

En az 500 bin lira harcandığı söylenen milyonluk çeyiz ve şatafatlı damat bohçası epey ses getirmişti. Kimisi bunu gereksiz bulurken, kimileri de Ezildi'ye hak verip normal karşılamıştı. 

Evliliğe ilk adımlarını atan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen ikilisi, evlenmek için yoğun ilgi gösterilen 05.05.2025 tarihinde nikah masasına oturmuştu.

Detaylar:

Her açıklamasıyla gözleri üzerine çeken Kadir Ezildi bu sefer de Seda Sayan'ın programına konuk oldu.

Her açıklamasıyla gözleri üzerine çeken Kadir Ezildi bu sefer de Seda Sayan'ın programına konuk oldu.

TYT Türk ekranlarında yayınlanan 'Seya Sayan ile Her Şey Masada' programına eşi Gamze'yle birlikte çıkan Ezildi'nin sözleri kırdı geçirdi. Gamze Ezildi'ye 'Şişe Bebeğim' diyen Kadir Ezildi 'Cam şişe içinde fanus gibi. O benim gözümün önünde. Ben onu süslendiriyorum, giydiriyorum, evde bunu izlemeyi seviyorum. Gezerken de hep ona bakıyorum. Şişe bebeği dediğim kadar yok mu?' ifadelerini kullandı.

Seda Sayan "Niye şişe bebeği de kutu bebeği değil?" diye sorunca Ezildi de "Ben hep deterjan şişeleriyle meşgul olduğum için, hep ağzımda şişe..." diye cevap verdi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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