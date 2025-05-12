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TRT 1 Dizisi Bir Zamanlar İstanbul'un Kadrosuna Kuruluş Osman Oyuncusu Dahil Oldu!

TRT 1 Dizisi Bir Zamanlar İstanbul'un Kadrosuna Kuruluş Osman Oyuncusu Dahil Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.05.2025 - 14:28

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı TRT 1 dizisi Bir Zamanlar İstanbul kadrosuna yeni bir oyuncu daha dahil oluyor.  Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadroya son olarak Kuruluş Osman'da yer alan oyuncu giriyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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TRT 1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul cephesinde son dönemlerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

TRT 1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul cephesinde son dönemlerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

'Çağdaş bir Köroğlu hikayesi' sloganıyla cuma akşamları yayınlanan dizide Cihangir Ceyhan ve Alina Boz ikilisi başrollerde yer alıyor. 

Özellikle son dönemlerde oyuncu kadrosundaki ayrılıklar ve transferlerle öne çıkan Bir İstanbul Masalı cephesinden yeni bir gelişme aktarıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan Kadir Çiçek, Bir İstanbul Masalı dizisinin en yeni ismi oldu. 'Sıtkı' karakterine hayat verecek olan Çiçek kimsesiz çocukların kahramanı olarak karşımıza çıkacak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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