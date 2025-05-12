TRT 1 Dizisi Bir Zamanlar İstanbul'un Kadrosuna Kuruluş Osman Oyuncusu Dahil Oldu!
Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı TRT 1 dizisi Bir Zamanlar İstanbul kadrosuna yeni bir oyuncu daha dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadroya son olarak Kuruluş Osman'da yer alan oyuncu giriyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul cephesinde son dönemlerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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