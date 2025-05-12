Teşkilat'ın 'Albay Nazım'ı Belli Oldu Denmişti: Ünlü Oyuncu Sete Çıkmadan Veda Etti!
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TRT 1'in gündemden düşmeyen dizisi Teşkilat'ta Aybüke Pusat'ın ardından yaşanan hareketlilik devam ediyor.
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Sahnede başında siyah bir çuval olan Albay Nazım'a kimin hayat vereceği konusuysa büyük bir merak konusu olmuştu.
Sosyal medyada büyük ses getiren iddiayla ilgili asıl gerçeği ise Hazım Körmükçü açıkladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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