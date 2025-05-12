Teşkilat'ın 'Albay Nazım'ı Belli Oldu Denmişti: Ünlü Oyuncu Sete Çıkmadan Veda Etti!

Ünlü oyuncu Instagram hesabından 'Kalbi temiz olanın hikayesi mutlu biter. 🙏❤' notuyla bu kareyi paylaştı. Bir takipçisi ise 'Hazım bey sizi Teşkilat'a görmek süper, merakla bekliyoruz. Set fotoğraflarınızı da arada paylaşır mısınız?' diye sordu.

Bu soru üzerine takipçisini yanıtsız bırakmayan Körmükçü 'Ben değilim, ama teşekkür ederim 🙏' yanıtını verdi.

Bu yaşananların ardından Hazım Körmükçü sete çıkmadan Teşkilat'a veda etmiş oldu. İşlerin değişmesiyle birlikte 'Albay Nazım'a kimin hayat vereceği konusu bir kez daha masaya yatırıldı.