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Teşkilat'ın 'Albay Nazım'ı Belli Oldu Denmişti: Ünlü Oyuncu Sete Çıkmadan Veda Etti!

Teşkilat'ın 'Albay Nazım'ı Belli Oldu Denmişti: Ünlü Oyuncu Sete Çıkmadan Veda Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.05.2025 - 15:00

Gazeteci Birsen Altuntaş, geçtiğimiz günlerde Teşkilat'ta merakla beklenen 'Albay Nazım' karakterini canlandıracak oyuncunun belli olduğunu yazmıştı. Diziye girmesi beklenen Hazım Körmükçü ise adeta sete çıkmadan veda etti. Ünlü oyuncu, gerçeği bir takipçisine verdiği cevapla ortaya çıkardı.

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TRT 1'in gündemden düşmeyen dizisi Teşkilat'ta Aybüke Pusat'ın ardından yaşanan hareketlilik devam ediyor.

TRT 1'in gündemden düşmeyen dizisi Teşkilat'ta Aybüke Pusat'ın ardından yaşanan hareketlilik devam ediyor.

Aybüke Pusat'ın hayat verdiği 'Neslihan/Tuna' dizinin 139. bölümünde kadrodan temelli çıkarılmıştı hatırlarsanız.  Teşkilat'ın yine aynı bölümde ise Neslihan'ın babası olan 'Albay Nazım' gizemi senaryoya damgasını vurmuştu.

Sahnede başında siyah bir çuval olan Albay Nazım'a kimin hayat vereceği konusuysa büyük bir merak konusu olmuştu.

Sahnede başında siyah bir çuval olan Albay Nazım'a kimin hayat vereceği konusuysa büyük bir merak konusu olmuştu.

Birsen Altuntaş, geçtiğimiz haftalarda izleyicinin merakını giderecek türden bir paylaşım yapmış ve Albay Nazım karakterini Hazım Körmükçü'nün canlandıracağını açıklamıştı.

Detaylar:

Sosyal medyada büyük ses getiren iddiayla ilgili asıl gerçeği ise Hazım Körmükçü açıkladı.

Sosyal medyada büyük ses getiren iddiayla ilgili asıl gerçeği ise Hazım Körmükçü açıkladı.

Ünlü oyuncu Instagram hesabından 'Kalbi temiz olanın hikayesi mutlu biter. 🙏❤' notuyla bu kareyi paylaştı. Bir takipçisi ise 'Hazım bey sizi Teşkilat'a görmek süper, merakla bekliyoruz. Set fotoğraflarınızı da arada paylaşır mısınız?' diye sordu. 

Bu soru üzerine takipçisini yanıtsız bırakmayan Körmükçü 'Ben değilim, ama teşekkür ederim 🙏' yanıtını verdi. 

Bu yaşananların ardından Hazım Körmükçü sete çıkmadan Teşkilat'a veda etmiş oldu. İşlerin değişmesiyle birlikte 'Albay Nazım'a kimin hayat vereceği konusu bir kez daha masaya yatırıldı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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