Yüzünü İlk Kez Paylaştı: Temizlik Prensi Kadir Ezildi Sevgilisine Ettiği Evlenme Teklifiyle Yorum Topladı

En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu ünlü fenomen Kadir Ezildi geçtiğimiz günlerde aldığı sürpriz evlilik kararıyla gündem olmuştu. Herkesin merakla beklediği gün geldi! Sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaşan Kadir Ezildi'nin evlilik teklifi organizasyonu kullanıcıları ikiye böldü.