Yüzünü İlk Kez Paylaştı: Temizlik Prensi Kadir Ezildi Sevgilisine Ettiği Evlenme Teklifiyle Yorum Topladı
Yüzünü İlk Kez Paylaştı: Temizlik Prensi Kadir Ezildi Sevgilisine Ettiği Evlenme Teklifiyle Yorum Topladı
En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu ünlü fenomen Kadir Ezildi geçtiğimiz günlerde aldığı sürpriz evlilik kararıyla gündem olmuştu. Herkesin merakla beklediği gün geldi! Sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaşan Kadir Ezildi'nin evlilik teklifi organizasyonu kullanıcıları ikiye böldü.
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En Hamarat Benim yarışmasını sunan Kadir Ezildi kısa sürede ekranların en çok sevilen isimlerinden biri oldu şüphesiz.
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Sempatik tavırları ve eğlenceli halleriyle gönülleri fetheden Ezildi, ekranlarda olduğu kadar sosyal medyada paylaşımlarıyla da büyük ilgi gördü.
Son günlerde özel hayatıyla karşımıza çıkan eğlenceli fenomen bir anda açıkladığı evlilik kararıyla herkesi şoke etmiş ardından da inşan ve düğün hazırlıklarına başlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde iki nişan yapacağını açıklayan ve damatlıklı karelerini paylaşan Ezildi, Temmuz ayında Erzurum’da, Eylül’de ise İstanbul’da nişan yapacağını duyurmuştu.
Bilmeyenler için de minik bir bilgilendirme yapalım: popüler isim Kadir Ezildi'nin nişanlacağı kişi de Gamze Türkmen...
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Aktif olarak kullandığı hesabından "Bir evlenme teklifi ediyorum" diyerek büyük günün geldiğini duyurmasıyla tüm gözler ona çevrildi.
Gaziantep'e giden Kadir Ezildi daha sonra sevgilisinin elini ve taktığı yüzüğü paylaşıp "Teklif videosu gelecek sonra" diyerek merakı arşa çıkardı.
Yeşilçam filmlerine olan sevgisinin epey büyük olduğunu bildiğimiz Kadir Ezildi, ilk kez yüzünü paylaştığı Gamze Türkmen'e "Sultan" filmi tadında bir evlilik teklif etti.
Videodaki detayları görenlerin bir kısmı övgüler yağdırırken bir kısmı ise eleştiri oklarını fırlattı bile...
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