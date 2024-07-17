Arzu Sabancı'dan Yaz Aylarının Kabusu Sinek Isırığına İlaç Gibi Tavsiye Geldi!
Arzu Sabancı'dan Yaz Aylarının Kabusu Sinek Isırığına İlaç Gibi Tavsiye Geldi!
Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Arzu Sabancı'nın sosyal medya kullanımına diyecek yok. Paylaşımlarıyla takipçilerini zaman zaman şaşırtan Arzu Sabancı bu sefer de yaz aylarının belası sinek ısırıklarına çare olacak bir öneriyle geldi.
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1986 yılında Ömer Sabancı'yla nikah masasına oturduktan sonra Türkiye'nin önde gelen ailelerininden Sabancılar'ın gözde gelinlerinden olan Arzu Sabancı'nın adını duymayan çok az kişi kalmıştır eminiz ki.
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Hacı, Hakan ve Kerim adında üç erkek çocuğu bulunan Arzu Sabancı cemiyet hayatının olduğu kadar magazin dünyasının da dikkat çeken isimleri arasına yerleşti biliyorsunuz.
Bunun en büyük nedenlerinden biri de şüphesiz ki; biricik oğullarından Hakan Sabancı'nın yaklaşık iki yıl önce kalbini kaptırdığı Hande Erçel'le haklarında çıkan "gelin-kaynana" haberleri ve iddiaları elbette!
Tabii, büyük oğlu Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'yla olan yakınlıkları, gezileri ve birlikte özel davetlerde boy göstermeleri de bu konuda etkili.
Arzu Sabancı'nın oldukça aktif şekilde kullandığı sosyal medya hesabındaki paylaşımları da sık sık gündeme taşıyor kendisini. Kimi zaman sosyal projelere destek veren Sabancı kimi zaman da beyin yakan göndermeli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Hesabından, yeni öğrendiği faydalı bilgileri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Arzu Sabancı bu sefer de yaz aylarının kabusu sinek ısırıklarını geçirmek hakkındaki bir videoyu hikayesine ekledi.
Özellikle küçük çocukları olan annelerin epey işine yarayacak olan bu videoda, muz kabuğunda bulunan polisakkaritlerin sinek ısırıklarına iyi geldiği bilgisi yer alıyor.
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