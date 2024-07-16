Müge Anlı'nın Ünlü Avukatı Rahmi Özkan'ın Ameliyat Olduktan Sonraki İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı!
Müge Anlı'nın Ünlü Avukatı Rahmi Özkan'ın Ameliyat Olduktan Sonraki İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı!
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Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla uzun yıllardır ekranlarda izlediğimiz Avukat Rahmi Özkan'ı tanımayan yoktur.
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Zaman zaman sinirli halleriyle izlediğimiz ünlü avukatın güzleri gülümseten doğal halleri de gönülleri fethetmeti
Programın sezon arasına girmesiyle ekranlardan uzaklaşan Rahmi Özkan bugün üzücü bir haberle gündeme oturdu.
Gazeteci Burhan Akdağ'ın sosyal medya paylaşımına göre; ünlü avukat rahatsızlığı nedeniyle apar topar ameliyata alındı.
Ameliyat haberiyle endişelenen sevenlerine hastane odasından "iyiyim" mesajı da gönderen Özkan, yeğeninin gönderdiği tesbihi eline alıp şunları söyledi:
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"Kelle merhaba kelle. Gözlerinden öpüyorum. Senin gibi bir yeğenime sahip olduğum için iftihar ediyorum. Allah seni de evlatlarına bağışlasın evlatlarının başından eksik etmesin. Her zamanki gibi gerçek delikanlıca yeğenliğini gösterdin. Gözlerinden öpüyorum. Bu hediyen içinde teşekkür ediyorum."
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