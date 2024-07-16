Ünlü İş Adamı Bu Sefer de Aşk Konusunda Hızına Yetişemediğimiz Şeyma Subaşı ile Görüntülendi!
Ünlü İş Adamı Bu Sefer de Aşk Konusunda Hızına Yetişemediğimiz Şeyma Subaşı ile Görüntülendi!
Dünya turuna ara veren Şeyma Subaşı bir süredir Türkiye'de tatil yapıyor. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken fenomen bu sefer aşk iddiasıyla gündemimize taşındı. Subaşı, daha önce farklı bir isimle adı geçen ünlü iş adamıyla görüntülendi!
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2008 yılında ''Var Mısın Yok Musun'' yarışmasıyla hem bizim hem de Acun Ilıcalı'nın hayatına giren Şeyma Subaşı gündemiz vazgeçilmez isimlerinden oldu. Ilıcalı'yla 2017 yılında evlenip bir kızları olan Subaşı, bir yıllık evliliğinin bitmesinden sonra da gündemimizde kalmaya devam etti.
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Boşanmanın ardından kızıyla beraber adeta dünya turuna çıkıp sosyal medya fenomeni haline gelen Subaşı hareketli aşk hayatıyla karşımıza çıktı sürekli.
Bir ayrıl bir barış birliktelik yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi yani hepimizin bildiği adıyla Medoo'yla 2023 yılında dünyaevine giren fenomen tek celsede boşandı. Ancak ikilinin adı zaman zaman gündemde kalmaya devam etti.
Ardından farklı kişilerle sıkça adı aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı bir süre yeni ilişkileriyle değil kişisel gelişme olan yönelimi ve kullanıcılardan eleştiri alan paylaşımlarıyla öne çıkıyordu. Kolyesinin ucunda bulunan ''haç'' detaylı karesi de bunlarda biri olmuştu.
Ne yapsa olay olan Şeyma Subaşı bu sefer yine bi aşk iddiasıyla çıkageldi. Bir süredir dünya turuna ara verip Türkiye'de kalan fenomen tatil için Bodrum'daydı. Hatta ailesiyle beraber 30. yaşını da kutlamıştı.
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"@blogyagmuru" hesabından paylaşımlar yapan Yağmur Çevik'e gelen bir iddiaya göre; Şeyma Subaşı'nın daha önce ünlü bir şarkıcıyla görüntülenen İpekyol markasının varisi Mert Ayaydın'la iki haftadır Bodrum'da birlikte vakit geçirdikleri öne sürüldü.
Bakalım Şeyma Subaşı ve Mert Ayaydın'dan konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi?
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Parası mı bitti yine
kızgınlığa kızana girdi
Bu bir meslek ya
Şunlarla aşk sözcüğünü aynı cümlede kullanmayın rica ediyorum bunlar kim aşık olmak kim..