Ünlü İş Adamı Bu Sefer de Aşk Konusunda Hızına Yetişemediğimiz Şeyma Subaşı ile Görüntülendi!

Dünya turuna ara veren Şeyma Subaşı bir süredir Türkiye'de tatil yapıyor. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken fenomen bu sefer aşk iddiasıyla gündemimize taşındı. Subaşı, daha önce farklı bir isimle adı geçen ünlü iş adamıyla görüntülendi!