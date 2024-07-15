İsmail Saymaz'dan Sonra Açıklama Yapan Murat Ağırel de Dilan Polat'ın Tahliye Konusuna Vurgu Yaptı!
İsmail Saymaz'dan Sonra Açıklama Yapan Murat Ağırel de Dilan Polat'ın Tahliye Konusuna Vurgu Yaptı!
Tüm Türkiye'nin takip ettiğini Polat davasında hazırlanan iddianame gündem oldu. Gazeteci İsmail Saymaz'ın ardından davayı ilk günden beri takip eden Gazeteci Murat Ağırel de tahliye açıklamasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şatafatlı hayatları MASAK radarına girdikten sonra altüst olan Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalardan 4 Kasım'da tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık 8,5 aydır cezaevinde olan Polat ailesinin davası günden güne karmaşık bir hal alırken Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu'nun tahliye edilmesi dikkatleri yeniden üzerine çekti.
11 Temmuz'da görülen dava sonrası duruşmalarının 4 Eylül'e ertelenmesi karar verilen Polat ailesinden cephesinde sular yeniden hareketlenmişti.
Sessizliğini uzun bir aranın ardından bozan Engin Polat'sa Eşim Dilan'ın bu hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmamıştır. Bütün vebal üzerinize olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.
Ardından Gazeteci İsmail Saymaz'dan "Bir gizli ve iki tutuklu tanığın iddialarından başka dayanak yok. İddialar somut delillerle doğrulanmıyor. Bu iddianameyle Polatları bir gün bile tutamazsınız." açıklaması gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saymaz'ın ardından Polatgiller davasını ilk günden bu yana yakından takip eden gazeteci Murat Ağırel'den de iddianameye balta vuran bir açıklama geldi.
İddianamenin yetersiz ve kötü hazırlandığını öne süren Ağırel, "Bu iddianamede ile örgüt ele başı ve üst düzey yöneticilerinin haricindeki kişiler (Dilan Polat) dahil tahliye edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"Ortada “Suçsuzlar, raporlar tertemiz geldi, beraat edecekler, hakları yendi” gibi sapla samanın birbirine gireceği durum yok."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın