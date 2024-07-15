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İsmail Saymaz'dan Sonra Açıklama Yapan Murat Ağırel de Dilan Polat'ın Tahliye Konusuna Vurgu Yaptı!

İsmail Saymaz'dan Sonra Açıklama Yapan Murat Ağırel de Dilan Polat'ın Tahliye Konusuna Vurgu Yaptı!

Dilan Polat Engin Polat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.07.2024 - 16:01

Tüm Türkiye'nin takip ettiğini Polat davasında hazırlanan iddianame gündem oldu. Gazeteci İsmail Saymaz'ın ardından davayı ilk günden beri takip eden Gazeteci Murat Ağırel de tahliye açıklamasında bulundu.

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Şatafatlı hayatları MASAK radarına girdikten sonra altüst olan Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalardan 4 Kasım'da tutuklandı.

Şatafatlı hayatları MASAK radarına girdikten sonra altüst olan Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalardan 4 Kasım'da tutuklandı.

Yaklaşık 8,5 aydır cezaevinde olan Polat ailesinin davası günden güne karmaşık bir hal alırken Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu'nun tahliye edilmesi dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Yaklaşık 8,5 aydır cezaevinde olan Polat ailesinin davası günden güne karmaşık bir hal alırken Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu'nun tahliye edilmesi dikkatleri yeniden üzerine çekti.

11 Temmuz'da görülen dava sonrası duruşmalarının 4 Eylül'e ertelenmesi karar verilen Polat ailesinden cephesinde sular yeniden hareketlenmişti.

11 Temmuz'da görülen dava sonrası duruşmalarının 4 Eylül'e ertelenmesi karar verilen Polat ailesinden cephesinde sular yeniden hareketlenmişti.

Sessizliğini uzun bir aranın ardından bozan Engin Polat'sa Eşim Dilan'ın bu hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmamıştır. Bütün vebal üzerinize olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Sessizliğini uzun bir aranın ardından bozan Engin Polat'sa Eşim Dilan'ın bu hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmamıştır. Bütün vebal üzerinize olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Hazırlanan iddianame ise ayrı bir olay olmuştu. Başta Dilan'ın ablası olmak üzere pek çok kişi konu hakkında tepki göstermişti:

Ardından Gazeteci İsmail Saymaz'dan "Bir gizli ve iki tutuklu tanığın iddialarından başka dayanak yok. İddialar somut delillerle doğrulanmıyor. Bu iddianameyle Polatları bir gün bile tutamazsınız." açıklaması gelmişti.

Ardından Gazeteci İsmail Saymaz'dan "Bir gizli ve iki tutuklu tanığın iddialarından başka dayanak yok. İddialar somut delillerle doğrulanmıyor. Bu iddianameyle Polatları bir gün bile tutamazsınız." açıklaması gelmişti.
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Saymaz'ın ardından Polatgiller davasını ilk günden bu yana yakından takip eden gazeteci Murat Ağırel'den de iddianameye balta vuran bir açıklama geldi.

Saymaz'ın ardından Polatgiller davasını ilk günden bu yana yakından takip eden gazeteci Murat Ağırel'den de iddianameye balta vuran bir açıklama geldi.

Kaynak

İddianamenin yetersiz ve kötü hazırlandığını öne süren Ağırel, "Bu iddianamede ile örgüt ele başı ve üst düzey yöneticilerinin haricindeki kişiler (Dilan Polat) dahil tahliye edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İddianamenin yetersiz ve kötü hazırlandığını öne süren Ağırel, "Bu iddianamede ile örgüt ele başı ve üst düzey yöneticilerinin haricindeki kişiler (Dilan Polat) dahil tahliye edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Ortada “Suçsuzlar, raporlar tertemiz geldi, beraat edecekler, hakları yendi” gibi sapla samanın birbirine gireceği durum yok."

"Ortada “Suçsuzlar, raporlar tertemiz geldi, beraat edecekler, hakları yendi” gibi sapla samanın birbirine gireceği durum yok."
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