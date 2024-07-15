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Kate Halk Karşısına Çıktı, Hande ve Hakan Aşka Geldi: Wimbledon Finalininin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!

Kate Halk Karşısına Çıktı, Hande ve Hakan Aşka Geldi: Wimbledon Finalininin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.07.2024 - 12:15

Carlos Alcaraz’ın şampiyonluğu ile sona eren Wimbledon Tenis Turnuvası finali oldukça büyük ilgi gördü. Yıldızlar geçidinin yaşandığını karşılaşmalarda kimlerin neler giydiği de merak konusu oldu tabii. Prenses Kate'in ikinci kez kamuoyunun karşısına çıkıp, Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in boy gösterdiği Wimbledon'un en şık ve rüküş isimlerini beraber seçiyoruz!

Hadi ankete...

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1. Kate Middleton:

1. Kate Middleton:

2. Anya Taylor-Joy:

2. Anya Taylor-Joy:

3. Margot Robbie

3. Margot Robbie

4. Kirsten Dunst

4. Kirsten Dunst

5. Maria Sharapova

5. Maria Sharapova
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6. Hande Erçel ve Hakan Sabancı

6. Hande Erçel ve Hakan Sabancı

7. Jodie Turner-Smith

7. Jodie Turner-Smith

8. Emma Watson

8. Emma Watson

9. Hugh Jackman

9. Hugh Jackman

10. Keira Knightley

10. Keira Knightley
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11. David Beckham

11. David Beckham

12. Julia Roberts ve Daniel Moder

12. Julia Roberts ve Daniel Moder

13. Tom Hiddleston ve Zawe Ashton

13. Tom Hiddleston ve Zawe Ashton

14. Courteney Cox ve Johnny McDaid

14. Courteney Cox ve Johnny McDaid

15. Zendaya

15. Zendaya
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16. Pink

16. Pink

17. Andrew Garfield ve Mark Lee

17. Andrew Garfield ve Mark Lee

18. Tom Cruise

18. Tom Cruise

19. Jamie Dornan

19. Jamie Dornan

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