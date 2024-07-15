Kate Halk Karşısına Çıktı, Hande ve Hakan Aşka Geldi: Wimbledon Finalininin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!
Kate Halk Karşısına Çıktı, Hande ve Hakan Aşka Geldi: Wimbledon Finalininin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!
Carlos Alcaraz’ın şampiyonluğu ile sona eren Wimbledon Tenis Turnuvası finali oldukça büyük ilgi gördü. Yıldızlar geçidinin yaşandığını karşılaşmalarda kimlerin neler giydiği de merak konusu oldu tabii. Prenses Kate'in ikinci kez kamuoyunun karşısına çıkıp, Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in boy gösterdiği Wimbledon'un en şık ve rüküş isimlerini beraber seçiyoruz!
Hadi ankete...
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1. Kate Middleton:
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2. Anya Taylor-Joy:
3. Margot Robbie
4. Kirsten Dunst
5. Maria Sharapova
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6. Hande Erçel ve Hakan Sabancı
7. Jodie Turner-Smith
8. Emma Watson
9. Hugh Jackman
10. Keira Knightley
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11. David Beckham
12. Julia Roberts ve Daniel Moder
13. Tom Hiddleston ve Zawe Ashton
14. Courteney Cox ve Johnny McDaid
15. Zendaya
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16. Pink
17. Andrew Garfield ve Mark Lee
18. Tom Cruise
19. Jamie Dornan
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