Kate Halk Karşısına Çıktı, Hande ve Hakan Aşka Geldi: Wimbledon Finalininin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!

Carlos Alcaraz’ın şampiyonluğu ile sona eren Wimbledon Tenis Turnuvası finali oldukça büyük ilgi gördü. Yıldızlar geçidinin yaşandığını karşılaşmalarda kimlerin neler giydiği de merak konusu oldu tabii. Prenses Kate'in ikinci kez kamuoyunun karşısına çıkıp, Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in boy gösterdiği Wimbledon'un en şık ve rüküş isimlerini beraber seçiyoruz!

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