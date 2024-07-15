Yoksa Simge'ye Rakip mi Oluyor? Aleyna Kalaycıoğlu'nun Aşkın Olayım Performansı Fena Dile Düştü!
Yoksa Simge'ye Rakip mi Oluyor? Aleyna Kalaycıoğlu'nun Aşkın Olayım Performansı Fena Dile Düştü!
Survivor'ın gündemden düşmeyen yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu bu sefer de sahnedeki 'Aşkın Olayım' performansıyla dillere fena düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk olarak 2021 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında finale bir adım kala elenen Aleyna Kalaycıoğlu yarışmadaki performansı, ilişkileri ve tavrıyla epey dikkat çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışma boyunca geniş bir hayran kitlesi elde eden Kalaycıoğlu yapımın sona ermesinden sonra 'Beceremedim' adlı bir single çıkarıp müzik dünyasına da atmıştı.
Geçen sezon Survivor All Star kadrosunda izlediğimiz genç yarışmacının adı farklı aşk iddialarına da karışmıştı hatırlarsanız.
Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör'le epey samimi şekilde görüntülenmesiyle ses getirmişti hatta.
Şimdilerde tatil mekanlarında sahne almaya devam eden Aleyna Kalaycıoğlu önceki gün İzmir'deydi. Kombiniyle bir haliyle öne çıkan genç ismin dans performansı da boş geçilmedi tabii.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlardan birini böyle bırakalım 👇👇
Birçok ünlü şarkıcının şarkılarıyla eğlenen Kalaycıoğlu'nu asıl gündem yapan sebep ise Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" şarkısını seslendirmesi oldu.
Wanda Nara'yla boşanan Mauro Icardi'yle özdeşleşen şarkıyı söyleyip kullanıcıların fena diline düşüne Kalaycıoğlu'na gelen yorumlarsa aldı başını gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizin düşüncelerinizi de merak ediyoruz... Hadi yorumlara...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın