Genç Sevgilisiyle Deniz Keyfi Yapan Mehmet Ali Erbil'in Memeleri Goygoyculardan Nasibini Aldı!
Genç Sevgilisiyle Deniz Keyfi Yapan Mehmet Ali Erbil'in Memeleri Goygoyculardan Nasibini Aldı!
Mehmet Ali Erbil, kendisinden yaşça epey küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la beraber tatilin keyfini çıkarıyor şu ara. Denizdeki hallerine şahit olduğumuz Erbil'in memeleri ise goygoyculara ayrı malzeme çıkardı.
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Bir dönemin efsane sunucusu Mehmet Ali Erbil son dönemlerde çalkantılı aşk hayatı ve bu yüzden kızı Yasmin'le yaşadığı sorunlarla adından söz ettiriyor biliyorsunuz.
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Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la aşka yelken açan Mali'nin bu birlikteliği büyük bir kesim tarafından da eleştirilmişti tabii.
Bir dönem nişan attıkları ve aralarının bozulduğu söylenen çift çok geçmeden yelkenleri suya indirip aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı.
Gündemden bir türlü düşemeyen ikili şimdilerde deniz, kum ve güneşin tatilini çıkarıp bolca paylaşım yapıyor.
O paylaşımlardan bir tanesi de bu anlar oldu. İkilinin arkadaşlarıyla beraber suda keyif yaptığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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Mehmet Ali Erbil'in videodaki memelerini gören goygoycular ise yine yaptılar yapacaklarını...
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Yorumcu hemcinsleriminde kendinde olanı belirtme fırsatı doğmuş bu bahaneyle..