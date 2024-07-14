Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin 'Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Hali Herkesi Yaşlı Hissettirdi!
Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin 'Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Hali Herkesi Yaşlı Hissettirdi!
Bir zamanların efsanesi 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde 'Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi'nin son hali görenlere ufak bi şaşkınlık yaşattı.
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2010-13 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi yayınladığı döneme damgasını vurmuş, final yapmasının ardından da pek çok sahnesi ve repliğiyle akıllara kazınan Türk yapımlarından olmuştu.
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Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Wilma Elles, Aras Bulut İynemli, Salih Bademci, Farah Zeynep Abdullah gibi isimleri kadrosunda barından dizide damga vuran bir isim vardı...
O da her bölümdeki performansıyla herkesin sevgisini kısacık sürede kazanmayı başaran çocuk oyuncu Emir Berke Zincidi'di!
Her ağlayışında ekran başındakilerin de gözlerini yaşartan "Osman" karakterine hayat veren sevimli oyuncu artık büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu.
Sosyal medyayı epey aktif şekilde kullanan Emir Berke Zincidi son haliyle görenleri şaşkına çevirmeye de devam ediyor.
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Boyu bir hayli uzayan genç oyuncu son olarak spor salonundan yaptığı paylaşımla gözleri üzerine çekmeyi başardı.
Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları da görelim:
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