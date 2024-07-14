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Tahliye Edilen Sıla Doğu, Dilan ve Engin Polat'tan İntikam İsteyen 'Yalancı' Tanık Hakkında İsyan Etti!

Tahliye Edilen Sıla Doğu, Dilan ve Engin Polat'tan İntikam İsteyen 'Yalancı' Tanık Hakkında İsyan Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.07.2024 - 13:19

Mahkeme süreçleri devam eden Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para davasında gelişen intikam iddiası ortalığı iyice hareketlendirdi. Sıla Doğu, sosyal medya fenomeni Erkan Şahin'in iddianamedeki beyanlarının yalan olduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu.

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Bir dönem mal varlıkları ve şatafatlı hayatlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalardan dolayı 4 Kasım'dan bu yana cezaevinde biliyorsunuz.

Bir dönem mal varlıkları ve şatafatlı hayatlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalardan dolayı 4 Kasım'dan bu yana cezaevinde biliyorsunuz.

Artık tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bir olay haline gelen Polatgiller davasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak sosyal medya fenomeni Erkan Şahin, intikam almak için bir dönem beraber iş yaptığı Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında tanık olarak ifade vermişti.

Artık tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bir olay haline gelen Polatgiller davasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak sosyal medya fenomeni Erkan Şahin, intikam almak için bir dönem beraber iş yaptığı Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında tanık olarak ifade vermişti.

Engin Polat'ın yasa dışı bahis hakkında konuşmalar yaptığı, bazı sitelere para yatırdığı ve buradaki anaparanın yüzde 40'ını da kar payı olarak kripto paralar üzerinden geri aldığını iddia eden Şahin'in uzaktan erişim yoluyla Polat ikilisinin telefon ve bilgisayarlarından veri elde ettiği belirtildi.

Engin Polat'ın yasa dışı bahis hakkında konuşmalar yaptığı, bazı sitelere para yatırdığı ve buradaki anaparanın yüzde 40'ını da kar payı olarak kripto paralar üzerinden geri aldığını iddia eden Şahin'in uzaktan erişim yoluyla Polat ikilisinin telefon ve bilgisayarlarından veri elde ettiği belirtildi.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Sıla Doğu ve Can Doğu kardeşlerin tahliyesinden sonra iyi haber bekleyen Polat ailesi bu tanıkların ardından yeniden öfkeli paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Sıla Doğu ve Can Doğu kardeşlerin tahliyesinden sonra iyi haber bekleyen Polat ailesi bu tanıkların ardından yeniden öfkeli paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Tahliye olduktan sonraki ilk görüntüsüyle gündeme bomba gibi düşen Sıla Doğu, Dilan ve Engin Polat'la buluştuğunu iddia eden Erkan Şahin'i "yalancı tanık" olmakla suçladı.

Tahliye olduktan sonraki ilk görüntüsüyle gündeme bomba gibi düşen Sıla Doğu, Dilan ve Engin Polat'la buluştuğunu iddia eden Erkan Şahin'i "yalancı tanık" olmakla suçladı.
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Belirtilen tarihte Dilan Polat'ın apandisit ameliyatı olduğunu öne sürüp bir de hastane fotoğraflarını paylaşan Doğu, Engin Polat'ın da kızıyla beraber evde olduğunu belirtti.

Belirtilen tarihte Dilan Polat'ın apandisit ameliyatı olduğunu öne sürüp bir de hastane fotoğraflarını paylaşan Doğu, Engin Polat'ın da kızıyla beraber evde olduğunu belirtti.

Ardından Avukat Sevinç Horoz'un paylaşımlarını art arda hikayesine ekleyen Sıla Doğu'nun fotoğraflı açıklamasını tüm aile de hesaplarından paylaştı.

Ardından Avukat Sevinç Horoz'un paylaşımlarını art arda hikayesine ekleyen Sıla Doğu'nun fotoğraflı açıklamasını tüm aile de hesaplarından paylaştı.

"Resmi belgeyi hastane kayıtlarını savunmamıza ekleriz elbet..!"

"Resmi belgeyi hastane kayıtlarını savunmamıza ekleriz elbet..!"

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