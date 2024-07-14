Tahliye Edilen Sıla Doğu, Dilan ve Engin Polat'tan İntikam İsteyen 'Yalancı' Tanık Hakkında İsyan Etti!

Mahkeme süreçleri devam eden Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para davasında gelişen intikam iddiası ortalığı iyice hareketlendirdi. Sıla Doğu, sosyal medya fenomeni Erkan Şahin'in iddianamedeki beyanlarının yalan olduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu.