Ozan Güven'den Uraz Kaygılaroğlu'nun Provada Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüşmesine Dikkat Çeken Yorum!
Ozan Güven'den Uraz Kaygılaroğlu'nun Provada Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüşmesine Dikkat Çeken Yorum!
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Pis Yedili dizisinde canlandırdığı "Can" karakteriyle hayatımıza giren Uraz Kaygılaroğlu rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isimlerden oldu.
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Kendine has tarzı, özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu son dönemlerde dizi dışında da farklı projelerde yer alıyor.
Belki hatırlarsınız, Magazin Burada'nın özel haberine göre; Uraz Kaygılaroğlu ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntülenmişti.
Ünlü oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada gündem olunca kimileri çok ağır eleştirilerde bulunurken kimileri de oyuncu biri için bu durumu oldukça doğal karşılamıştı.
Bu sefer de konuyla ilgili yorum yapan bir diğer isimse ne yapsa adını manşetlere taşıyan ve şimdilerde Taxim oyunuyla izleyici karşısına çıkan oyuncumuz Ozan Güven oldu.
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Uraz Kaygılaroğlu'nun çok konuşulan sahnesi hakkında "Ekmek parası diyeyim yani" diyen ünlü oyuncuya "size teklif gelse oynar mıydınız sorusu geldi.
Güven de bu soruya ilk başta ne diyeceğini bilemez gibi görünüp ardından "Oynardım bilmiyorum ki" diyip "Sahnede öpüşmekte sorun yok sahnenin dışında öpüşmekte sorun var" açıklamasıyla öne çıktı.
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