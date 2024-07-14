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Ceyda Düvenci Bulduğu Her Fırsatta Övdüğü Sevgilisi Güçlü Mete'yle Tatilde Aşka Geldi!

Ceyda Düvenci Bulduğu Her Fırsatta Övdüğü Sevgilisi Güçlü Mete'yle Tatilde Aşka Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.07.2024 - 08:30

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete ikilisi el ele görüntülenmelerinden bu yana sosyal medya paylaşımlarına da ağır verdi. Çiçeği burnunda aşıklardan gelen yeni poz kısa sürede gündem oldu.

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Ceyda Düvenci, Aşkın Kanunu dizi setinde tanışıp aşık olduğu Bülent Şakrak'la 2015'te nikah masasına oturmuştu. O dönemden beri magazinin gözde çiftleri arasında gösterilen ikilinin tek celsede boşanması büyük ses getirmişti.

Ceyda Düvenci, Aşkın Kanunu dizi setinde tanışıp aşık olduğu Bülent Şakrak'la 2015'te nikah masasına oturmuştu. O dönemden beri magazinin gözde çiftleri arasında gösterilen ikilinin tek celsede boşanması büyük ses getirmişti.

Boşanmalarından sonra neden boşandıklarına dair resmi bir açıklama yapılmasa da "ihanet" dedikodusu dolaşmaya başlamıştı bile...

Boşanmalarından sonra neden boşandıklarına dair resmi bir açıklama yapılmasa da "ihanet" dedikodusu dolaşmaya başlamıştı bile...

Şakrak'la yollarını ayırdıktan sonra yeni ilişkilere kapılarını kapatmadığına değinen Ceyda Düvenci'nin radyo programı sunucusu Güçlü Mete ile aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Şakrak'la yollarını ayırdıktan sonra yeni ilişkilere kapılarını kapatmadığına değinen Ceyda Düvenci'nin radyo programı sunucusu Güçlü Mete ile aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Aşk iddialarının doğruluğu kanıtlanıp kameralar karşısına el ele ilk kez çıkan ikili sosyal medya paylaşımlarına da ağır verdi desek yeridir.

Aşk iddialarının doğruluğu kanıtlanıp kameralar karşısına el ele ilk kez çıkan ikili sosyal medya paylaşımlarına da ağır verdi desek yeridir.

İkilinin ilk kez el ele geldiği anlar da epey yorum toplamıştı hatırlarsanız:

Bulduğu her fırsatta yeni sevgilisini överken eski eşine büyük büyük taşlar atmayı da es geçmeyen Ceyda Düvenci, Güçlü Mete'yle bu sefer tatilde aşka geldi!

Bulduğu her fırsatta yeni sevgilisini överken eski eşine büyük büyük taşlar atmayı da es geçmeyen Ceyda Düvenci, Güçlü Mete'yle bu sefer tatilde aşka geldi!
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Düvenci'nin "Kalbimin bu kadar hızlı çarpabileceğini bana yaşattığı için hayata ve sana “gm” teşekkür ederim" dediği sevgilisi Güçlü Mete'yle sarılmalı pozu elbette yine ve yeniden dikkat çekti.

Düvenci'nin "Kalbimin bu kadar hızlı çarpabileceğini bana yaşattığı için hayata ve sana “gm” teşekkür ederim" dediği sevgilisi Güçlü Mete'yle sarılmalı pozu elbette yine ve yeniden dikkat çekti.

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Halil Değerli

Aşkı kendi içlerinde değil toplumun her kesimiyle yaşıyorlarsa bu bir reklamdır... 😡😡😡