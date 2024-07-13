Bu Hikayede Yanan Tek Biz Olmadık! Birce Akalay'ın 'Mezarlık' Pozuna Sevgilisi de Düşüp Yandı
Bu Hikayede Yanan Tek Biz Olmadık! Birce Akalay'ın 'Mezarlık' Pozuna Sevgilisi de Düşüp Yandı
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Başrollerinde Birce Akalay, Olgun Toker ve Şehsuvar Aktaş'ın oynadığı 'Mezarlık' dizisinin heyecanla beklenen ikinci sezonu için çekimler tüm hızıyla devam ediyor.
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Hepimiz Birce Akalay'ın canlandırdığı Önem başkomiserin katillerle girişeceği mücadeleleri merakla bekliyoruz. İzleyenler bilir; Akalay ilk sezondaki performansıyla herkesin beğenisini kazanmıştı. Tabii bazen bu beğeni izleyenlerden değil daha önemli birisinden gelebiliyor.
'Mezarlık' dizisinin yıldızı Birce Akalay, bugün Instagram hesabından dikkat çeken fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda Akalay'ın Önem başkomiser olarak silahına sarıldığı anlar görüldü.
Fotoğrafları gören Hakan Kurtaş yorum yapmak konusunda kayıtsız kalamadı. Kurtaş yaptığı yorumda "Amirim vuruldum ama kurşunla değil" ifadesini kullandı.
Tabii Hakan Kurtaş'ın bu yorumuna Birce Akalay'dan da tutku dolu cevap gecikmedi. Akalay sevgilisine, "Ben de size vurgunum monsieur nasıl olucak?" yorumunu yaptı.
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Valla ne diyelim Önem Başkomiserin yani Birce Akalay'ın bu hallerine biz bile düştük! Siz ünlü oyuncunun 'Mezarlık' setindeki fotoğraflarına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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