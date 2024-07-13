Bu Hikayede Yanan Tek Biz Olmadık! Birce Akalay'ın 'Mezarlık' Pozuna Sevgilisi de Düşüp Yandı

Birce Akalay'ın Netflix dizisi 'Mezarlık'ın 2. sezon çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Akalay bugün Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla adeta ortalığı yaktı desek yeridir. Ama yanan sadece biz olmadık. Detaylar içerikte!