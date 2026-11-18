Sierra Nevada'da Karla Kapanan 87 Kişilik Kafilenin Hayatta Kalma Mücadelesi: Donner Party
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1846 baharında daha iyi bir hayat umuduyla batıya doğru yola çıkan bir kafile, Amerikan tarihinin en ağır kış hikâyelerinden birini yaşadı! Donner Party'nin başından geçenler, öncü göçmenlerin yolculuğunun ne kadar riskli olduğunu bugün hâlâ hatırlatıyor. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Hikâye, 1846 baharında Illinois'ten yola çıkan birkaç aileyle başladı.
2. Felaketin ilk adımı, hiç denenmemiş bir kestirmeydi.
3. Sierra Nevada'ya vardıklarında kış onlardan önce gelmişti. ❄️
4. Yardım bulmak için karın içinden yürümeyi göze alanlar oldu.
5. Göl, geçit ve zirve bugün bu kafilenin adını taşıyor.
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