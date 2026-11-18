Kaynaklara göre 87 kişilik kafileden 47 ya da 48 kişi hayatta kaldı, ölümlerin çoğu açlık ve soğuktan oldu. Tanık anlatımları, yiyecek bittiğinde bazı yolcuların hayatını kaybedenlerin bedenlerine başvurmak zorunda kaldığını aktarıyor. Ancak 2010'da kamp alanını inceleyen araştırmacılar bunun fiziksel bir kanıtını bulamadıklarını açıkladı. Bugün California'daki Donner Memorial State Park, kulübelerin kurulduğu alanın yakınında ziyaretçilere bu zorlu yolculuğu anlatıyor. 1927'de kurulan parkta göçmen yolunun tarihini aktaran bir müze de bulunuyor. Siz bu hikâyeyi daha önce duymuş muydunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Fotoğraf: Mark Harpur / Wikimedia Commons (CC0)