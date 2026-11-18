Yıllarca Kimseyle Konuşmayıp Yalnızca Birbirleriyle Anlaşan 'Sessiz İkizler'in Gerçek Hikâyesi
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Dış dünyaya neredeyse tek kelime etmeyen, yalnızca birbirleriyle konuşan iki kız kardeş düşünün! June ve Jennifer Gibbons'ın hikâyesi İngiltere'de 'Sessiz İkizler' adıyla tanındı, kitaplara ve filmlere konu oldu. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. June ve Jennifer, 11 Nisan 1963'te Yemen'in Aden kentinde dünyaya geldi.
2. İkizler zamanla yalnızca birbirleriyle konuşur oldu.
3. Ayrı okullara gönderilmek onları daha da içine kapattı.
4. Kaleme aldıkları romanlar bugün yeniden okunuyor. 📚
5. 1981'de karıştıkları suçlar hayatlarını değiştirdi.
6. Jennifer 1993'te bir kalp iltihabı nedeniyle hayatını kaybetti.
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