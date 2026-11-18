Konuşma terapisi sonuç vermedi. Kardeşler okulda ve dışarıda neredeyse kimseyle konuşmuyor, yalnızca birbirleriyle ve küçük kız kardeşleri Rose'la iletişim kuruyordu. Aralarındaki konuşma, Barbados ağzının çok hızlı söylenmiş bir biçimiydi ve dışarıdan duyan anlamakta zorlanıyordu. Yıllarca 'gizli ikiz dili' diye anlatılan bu durumu June sonradan başka türlü açıkladı: Ona göre ortada icat edilmiş bir dil değil, bir konuşma güçlüğü vardı.