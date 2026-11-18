Saunders ve ekibinin 2016'da Consciousness and Cognition dergisinde yayımlanan meta-analizine göre insanların yaklaşık %55'i hayatında en az bir kez bilinçli rüya görmüş. Ayda bir ya da daha sık görenlerin oranı ise yaklaşık %23. Yani aramızda bu deneyime yabancı olmayan epey kişi var. 🌙