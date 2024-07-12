Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Annelik Molası Sona Erdi: Aslı Enver Bomba Bir Diziyle Dönüyor!

Annelik Molası Sona Erdi: Aslı Enver Bomba Bir Diziyle Dönüyor!

Netflix
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 17:17

Anne olduktan sonra dizi setlerine ara veren Aslı Enver sonunda geri dönüş kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Enver, iddialı bir Netflix dizisinde başrol olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Televizyona en çok yakışan isimlerin başında gelen Aslı Enver bir süredir dizi setlerinden uzak bir yaşam sürüyordu.

Televizyona en çok yakışan isimlerin başında gelen Aslı Enver bir süredir dizi setlerinden uzak bir yaşam sürüyordu.

Son olarak Babil dizisinde rol alan Enver, dijitalde de Disney için Arayış dizisinde rol alırken, kızı Elay'ı kucağına aldıktan sonra annelik molasına girmişti.

Son olarak Babil dizisinde rol alan Enver, dijitalde de Disney için Arayış dizisinde rol alırken, kızı Elay'ı kucağına aldıktan sonra annelik molasına girmişti.

Kızının 1 yaşına girmesinin ardından setlere geri dönme kararı alan Enver, iddialı bir Netflix projesinde rol almak üzere anlaştı.

Kızının 1 yaşına girmesinin ardından setlere geri dönme kararı alan Enver, iddialı bir Netflix projesinde rol almak üzere anlaştı.

Tims&B’nin Netflix için çekeceği “Kuşatma” dizisinde Nihal karakterine hayat vermeye hazırlanan Enver'in partneri henüz belli olmazken, söz konusu diziyi başarılı projeleriyle tanınan Meriç Acemi üstleniyor.

Tims&B’nin Netflix için çekeceği “Kuşatma” dizisinde Nihal karakterine hayat vermeye hazırlanan Enver'in partneri henüz belli olmazken, söz konusu diziyi başarılı projeleriyle tanınan Meriç Acemi üstleniyor.

Altuntaş'ın haberine göre "Kuşatma" dizisi, son derece zor iki karakter olan Nihal ve Osman’ın karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını anlatacak.

Altuntaş'ın haberine göre "Kuşatma" dizisi, son derece zor iki karakter olan Nihal ve Osman’ın karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını anlatacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Vallahi biz bu habere çok sevindik. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın