Annelik Molası Sona Erdi: Aslı Enver Bomba Bir Diziyle Dönüyor!
Annelik Molası Sona Erdi: Aslı Enver Bomba Bir Diziyle Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Anne olduktan sonra dizi setlerine ara veren Aslı Enver sonunda geri dönüş kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Enver, iddialı bir Netflix dizisinde başrol olacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Televizyona en çok yakışan isimlerin başında gelen Aslı Enver bir süredir dizi setlerinden uzak bir yaşam sürüyordu.
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Son olarak Babil dizisinde rol alan Enver, dijitalde de Disney için Arayış dizisinde rol alırken, kızı Elay'ı kucağına aldıktan sonra annelik molasına girmişti.
Kızının 1 yaşına girmesinin ardından setlere geri dönme kararı alan Enver, iddialı bir Netflix projesinde rol almak üzere anlaştı.
Tims&B’nin Netflix için çekeceği “Kuşatma” dizisinde Nihal karakterine hayat vermeye hazırlanan Enver'in partneri henüz belli olmazken, söz konusu diziyi başarılı projeleriyle tanınan Meriç Acemi üstleniyor.
Altuntaş'ın haberine göre "Kuşatma" dizisi, son derece zor iki karakter olan Nihal ve Osman’ın karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını anlatacak.
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