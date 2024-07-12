Kızıl Goncalar'ın Cüneyd Efendisiyle Inside Out Eşleşmesini Mutlaka Görmelisiniz!
Kızıl Goncalar'ın Cüneyd Efendisiyle Inside Out Eşleşmesini Mutlaka Görmelisiniz!
Sosyal medya aleminde Inside Out 2 duygularıyla dizi karakterlerinin eşleştirilmesi kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü eşleştirme ise X'te @SekerKiz138052 adıyla paylaşım yapan bir kullanıcıdan geldi. Kendisi Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'ini Inside Out filmindeki duygularla eşleştirdi. Gelin Cüneyd Efendi'nin öfke, neşe ve hüzün dolu o eşleşmiş hallerine hep birlikte bakalım.
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X kullanıcıları Inside Out 2'nin duygularını sevdikleri dizi ve film karakterleriyle eşleştirmeye hız kesmeden devam ediyor. Tabii bu akım tüm dünyada var ama hiç şüphesiz en güzelleri bizde!
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Bugüne kadar Avrupa Yakası, Kızılcık Şerbeti, Prens, Cennet Mahallesi dizi karakterleri ve Yargı'daki Ceylin'in kombinleri derken pek çok şey Inside Out duygularıyla eşleştirildi.
Sırada ne kaldı diye soracak olursanız tabii ki Kızıl Goncalar'ın sevilen dizi karakteri Cüneyd kaldı deriz.
X'te @SekerKiz138052 adlı bir kullanıcı da Cüneyd Efendi'nin Inside Out eşleşmesinden mahrum kalmasını istememiş olacak ki hemen bir eşleştirme yapmış.
Gelin Cüneyd'in neşe, öfke, hüzün ve pek çok duygusal hallerine hep birlikte bakalım. Bakalım eşleşme olmuş mu yoksa olmamış mı?
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Neşe'yle başlıyoruz!
Doğru tespite ne denir?
Cuk oturmuş...
Suratından ne kadar tiksindiği belli oluyor... Çabana sağlık.
+1
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Tam olarak aynısı...
Kaygı'yı parçalamak isteyenler listesi iyice kabardı...
Sen olmuşsun...
Siz X kullanıcısının Cüneyd - Inside Out eşleşmesini nasıl buldunuz? Nokta atışı olmamış mı? Buyrun yorumlara...
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