Kızıl Goncalar'ın Cüneyd Efendisiyle Inside Out Eşleşmesini Mutlaka Görmelisiniz!

Sosyal medya aleminde Inside Out 2 duygularıyla dizi karakterlerinin eşleştirilmesi kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü eşleştirme ise X'te @SekerKiz138052 adıyla paylaşım yapan bir kullanıcıdan geldi. Kendisi Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'ini Inside Out filmindeki duygularla eşleştirdi. Gelin Cüneyd Efendi'nin öfke, neşe ve hüzün dolu o eşleşmiş hallerine hep birlikte bakalım.