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Bir X Kullanıcısının Paylaştığı Cennet Mahallesi - Inside Out Eşleşmesine Bayılacaksınız!

Bir X Kullanıcısının Paylaştığı Cennet Mahallesi - Inside Out Eşleşmesine Bayılacaksınız!

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 22:42

X'te @CobanYildizimg adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Cennet Mahallesi karakterlerini Ters Yüz (Inside Out) duygularıyla eşleştirdi. Gelin bu birbirinden komik eşleştirmelere hep birlikte bakalım.

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2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi, sıcak ve samimi mahalle atmosferi, renkli karakterleri ve birbirinden komik olaylarıyla Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri.

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi, sıcak ve samimi mahalle atmosferi, renkli karakterleri ve birbirinden komik olaylarıyla Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri.

Aradan onca yıl geçse de izleyen hiçbirimiz Pembe'nin, Yunus'un, Ferhat'ın, Beter Ali'nin ve diğerlerinin repliklerini asla unutmadı. Tabii karakterlerin birbirinden ilginç ruh hallerini de...

Aradan onca yıl geçse de izleyen hiçbirimiz Pembe'nin, Yunus'un, Ferhat'ın, Beter Ali'nin ve diğerlerinin repliklerini asla unutmadı. Tabii karakterlerin birbirinden ilginç ruh hallerini de...

Peki Cennet Mahallesi karakterleri Ters Yüz (Inside Out) karakterleriyle eşleştirilse nasıl bir sonuç ortaya çıkar, merak ettiniz mi?

X'te @CobanYildizimg adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, sevilen dizinin karakterlerini Ters Yüz duygularıyla eşleştirmiş. Ortaya ise birbirinden komik sonuçlar çıkmış. Gelin o eşleştirmeye hep birlikte bakalım.

X'te @CobanYildizimg adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, sevilen dizinin karakterlerini Ters Yüz duygularıyla eşleştirmiş. Ortaya ise birbirinden komik sonuçlar çıkmış. Gelin o eşleştirmeye hep birlikte bakalım.
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Komiser Cemil cuk oturmuş Öfke karakterine:

Komiser Cemil cuk oturmuş Öfke karakterine:
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Azgınlık diye bir duygu olsa Pembe olurdu ama bu da olmuş...

Azgınlık diye bir duygu olsa Pembe olurdu ama bu da olmuş...
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Fatoş bunu beğenmedi ama bu da tıpkısının aynısı.

Fatoş bunu beğenmedi ama bu da tıpkısının aynısı.
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Bu eşleşme üzdü:

Bu eşleşme üzdü:
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Ne güzel emekli oldu işte Hüsnü...

Ne güzel emekli oldu işte Hüsnü...
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Götüngenli Ethem'e gıpta etmeyelim de kime edelim?

Götüngenli Ethem'e gıpta etmeyelim de kime edelim?
twitter.com
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+1
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Hep Selim yüzünden asıl...

Hep Selim yüzünden asıl...
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Siz X kullanıcısının Cennet Mahallesi x Ters Yüz eşleştirmesini nasıl buldunuz? Buyrun yorumlara...

Siz X kullanıcısının Cennet Mahallesi x Ters Yüz eşleştirmesini nasıl buldunuz? Buyrun yorumlara...
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