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Bu Kadar Benzerlik Olur! Kızılcık Şerbeti Oyuncularını Ters Yüz Karakterleri ile Eşleştirdik!

Bu Kadar Benzerlik Olur! Kızılcık Şerbeti Oyuncularını Ters Yüz Karakterleri ile Eşleştirdik!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 16:18

Bir sosyal medya kullanıcısı Kızılcık Şerbeti oyuncularının hangi Ters Yüz karakteri olduğunu muazzam bir eşleşme ile paylaştı. Hazırsanız buyrun içeriğe...

Kaynak: https://x.com/hayir777/status/1805661...
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Nursema - Bıkkınlık

Nursema - Bıkkınlık

Duruşu, bakışı her şeyiyle Nursema'nın aynısı değil mi?

Mustafa - Korku

Mustafa - Korku

Mustafa'yı babasından ve annesinden çekindiği, bir şeyler kötü gidecek, diye korkması ile tanıyoruz. Bakınca zaten aynısı!

Fatih - Kızgınlık

Fatih - Kızgınlık

Fatih'in öfke krizlerini hepiniz biliyorsunuz!

Pembe - Kaygı

Pembe - Kaygı

Pembe kaygı olmasın da ne olsun😂

Kıvılcım - Tiksinti

Kıvılcım - Tiksinti

Kıvılcım bir duygu olsaydı Ünalları tanıdığından bu yana tiksinti olurdu.

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Doğa - Üzüntü

Doğa - Üzüntü

Ah Doğa...

Kayhan - Neşe

Kayhan - Neşe

Kayhan her ortama ayak uydurup her durumla başa çıkabiliyor olması ile neşenin aynısı.

Leman - Gıpta

Leman - Gıpta

Leman da herkese aynı böyle bakıyor kabul edin!

Bonus: Cemreto - Utanç

Bonus: Cemreto - Utanç

Kullanıcı paylaşıma eklediği notta 'Böyle bir aileye sahip olduğu için utandığına yemin edebilirim. İspatlarım da..' diye yazdı.

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