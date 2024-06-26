Bu Kadar Benzerlik Olur! Kızılcık Şerbeti Oyuncularını Ters Yüz Karakterleri ile Eşleştirdik!
Bu Kadar Benzerlik Olur! Kızılcık Şerbeti Oyuncularını Ters Yüz Karakterleri ile Eşleştirdik!
Kaynak: https://x.com/hayir777/status/1805661...
Bir sosyal medya kullanıcısı Kızılcık Şerbeti oyuncularının hangi Ters Yüz karakteri olduğunu muazzam bir eşleşme ile paylaştı. Hazırsanız buyrun içeriğe...
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Nursema - Bıkkınlık
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Mustafa - Korku
Fatih - Kızgınlık
Pembe - Kaygı
Kıvılcım - Tiksinti
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Doğa - Üzüntü
Kayhan - Neşe
Leman - Gıpta
Bonus: Cemreto - Utanç
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