'Inside Out 2' Filmini Beklerken Ağaç Olanların Bayılarak İzleyeceği Birbirinden Harika Animasyon Filmleri

IMDb: 8

Joe, hayatı pek de beklediği gibi gitmemiş bir ortaokul müzik grubu öğretmenidir. Onun gerçek tutkusu cazdır. Ancak birinin tutkusunu bulmasına yardım etmek için başka bir diyara gittiğinde, çok geçmeden ruha sahip olmanın ne demek olduğunu keşfeder.

Yönetmenler: Pete Docter, Kemp Powers

Oyuncular: Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton