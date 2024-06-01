'Inside Out 2' Filmini Beklerken Ağaç Olanların Bayılarak İzleyeceği Birbirinden Harika Animasyon Filmleri
'Inside Out 2' Filmini Beklerken Ağaç Olanların Bayılarak İzleyeceği Birbirinden Harika Animasyon Filmleri
Pixar Animation Studios tarafından üretilen ve Inside Out filminin devamı olan 'Inside Out 2', 14 Haziran'da vizyona giriyor. Neşe, hüzün, öfke, tiksinti, korku ve kaygıya yeni duyguların eklendiği bu harika filmi beklerken ağaç olduk desek yeridir. Gelin sizlerle bu bekleyişi biraz eğlenceli hale getirelim. Bu içerikte 'Inside Out 2'yi beklerken izleyebileceğiniz birbirinden harika animasyon filmleri sıraladık. İyi seyirler dileriz.
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1. The Boy and the Heron (2023)
2. Moana (2016)
3. Howl's Moving Castle (2004)
4. Coco (2017)
5. Puss in Boots: The Last Wish (2022)
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6. Tangled (2010)
7. Leo (2023)
8. Soul (2020)
9. Turning Red (2022)
10. Hotel Transylvania (2012)
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