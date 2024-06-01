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'Inside Out 2' Filmini Beklerken Ağaç Olanların Bayılarak İzleyeceği Birbirinden Harika Animasyon Filmleri

'Inside Out 2' Filmini Beklerken Ağaç Olanların Bayılarak İzleyeceği Birbirinden Harika Animasyon Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 14:01

Pixar Animation Studios tarafından üretilen ve Inside Out filminin devamı olan 'Inside Out 2', 14 Haziran'da vizyona giriyor. Neşe, hüzün, öfke, tiksinti, korku ve kaygıya yeni duyguların eklendiği bu harika filmi beklerken ağaç olduk desek yeridir. Gelin sizlerle bu bekleyişi biraz eğlenceli hale getirelim. Bu içerikte 'Inside Out 2'yi beklerken izleyebileceğiniz birbirinden harika animasyon filmleri sıraladık. İyi seyirler dileriz.

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1. The Boy and the Heron (2023)

1. The Boy and the Heron (2023)

IMDb: 7.6

Annesinin ölümü ve babasının yeniden evlenmesinin ardından Mahito adında inatçı bir çocuk, hem yaşayanların hem de ölülerin paylaştığı rüya gibi bir dünyaya adım atar.

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Soma Santoki, Masaki Suda, Kô Shibasaki

2. Moana (2016)

2. Moana (2016)

IMDb: 7.6

Antik Polinezya'da, yarı tanrı Maui'nin maruz kaldığı korkunç bir lanet Moana'nın adasına ulaştığında, Moana, işleri yoluna koymak için onu arama çağrısına yanıt verir.

Yönetmenler: Ron Clements, John Musker, Don Hall

Oyuncular: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House

3. Howl's Moving Castle (2004)

3. Howl's Moving Castle (2004)

IMDb: 8.2

Kendine güvenmeyen genç bir kadın, kinci bir cadı tarafından yaşlı bir bedenle lanetlendiğinde, büyüyü bozmak için tek şansı, rahatına düşkün ama kendine güveni olmayan genç bir büyücü ve onun ayaklı, yürüyen şatosundaki yoldaşlarıdır.

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Chieko Baishô, Takuya Kimura, Tatsuya Gashûin

4. Coco (2017)

4. Coco (2017)

IMDb: 8.4

Ailesinin atalarından kalma müzik yasağıyla karşı karşıya kalan gelecek vadeden müzisyen Miguel, efsanevi şarkıcı olan büyük-büyük-büyükbabasını bulmak için Ölüler Ülkesi'ne girer.

Yönetmenler: Lee Unkrich, Adrian Molina

Oyuncular: Anthony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt

5. Puss in Boots: The Last Wish (2022)

5. Puss in Boots: The Last Wish (2022)

IMDb: 7.8

Çizmeli Kedi, maceraya olan tutkusunun bedelini ödediğini ve dokuz hayatından sekizini yaktığını keşfettiğinde, efsanevi Son Dilek'i bularak bu hayatlarını geri kazanmak için destansı bir yolculuğa çıkar.

Yönetmenler: Joel Crawford, Januel Mercado

Oyuncular: Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillén

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6. Tangled (2010)

6. Tangled (2010)

IMDb: 7.7

Sihirli uzun saçlı Rapunzel tüm hayatını bir kulede geçirmiştir ama şimdi kaçak bir hırsız onu bulunca dünyayı ve gerçekte kim olduğunu ilk kez keşfetmek üzeredir.

Yönetmenler: Nathan Greno, Byron Howard

Oyuncular: Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy

7. Leo (2023)

7. Leo (2023)

IMDb: 7

Leo adında 74 yaşındaki bir kertenkele ve kaplumbağa arkadaşı, onlarca yıldır yaşadıkları Florida'daki bir okul sınıfının teraryumundan kaçmaya karar verir.

Yönetmenler: Robert Marianetti, Robert Smigel, David Wachtenheim

Oyuncular: Adam Sandler, Bill Burr, Cecily Strong

8. Soul (2020)

8. Soul (2020)

IMDb: 8

Joe, hayatı pek de beklediği gibi gitmemiş bir ortaokul müzik grubu öğretmenidir. Onun gerçek tutkusu cazdır. Ancak birinin tutkusunu bulmasına yardım etmek için başka bir diyara gittiğinde, çok geçmeden ruha sahip olmanın ne demek olduğunu keşfeder.

Yönetmenler: Pete Docter, Kemp Powers

Oyuncular: Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton

9. Turning Red (2022)

9. Turning Red (2022)

IMDb: 7

Mei Lee adında on üç yaşındaki bir kız, annesinin sadık kızı olarak kalmakla ergenlik döneminin getirdiği değişiklikler arasında kalır. Ve sanki zorluklar yetmezmiş gibi, ne zaman aşırı heyecanlansa dev bir kırmızı pandaya dönüşür.

Yönetmen: Domee Shi

Oyuncular: Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse

10. Hotel Transylvania (2012)

10. Hotel Transylvania (2012)

IMDb: 7

İnsanların dünyasından uzakta lüks bir tatil yeri işleten Dracula, bir oğlanın tatil yerini keşfetmesi ve kontun ergenlik çağındaki kızına aşık olmasıyla aşırı korumacı bir moda girer.

Yönetmen: Genndy Tartakovsky

Oyuncular: Adam Sandler, Kevin James, Andy Samberg

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