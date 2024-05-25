Netflix'te Keyifle İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Reality ve Talk Şov Önerileri
Netflix'te Keyifle İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Reality ve Talk Şov Önerileri
Reality ve talk şovlar geniş bir izleyici kitlesine hitap eder ve televizyon yayıncılığının önemli bir parçasıdır. Reality şovlar daha çok dramatik ve rekabetçi içerikler sunarken, talk şovlar sohbet ve bilgi paylaşımı üzerine kuruludur. Bu içerikte Netflix'te izleyebileceğiniz birbirinden harika reality ve talk şovları sizler için derledik.
İyi seyirler dileriz.
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1. Unlocked: A Jail Experiment (2024 - )
2. Somebody Feed Phil (2018 - )
3. Below Deck (2013 - )
4. The Parisian Agency: Exclusive Properties (2020 - )
5. John Mulaney Presents: Everybody's in LA (2024)
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6. The Devil's Plan (2023 - )
7. Love on the Spectrum (2019–2021)
8. Blown Away (2019 - )
9. Comedians in Cars Getting Coffee (2012 - )
10. How to Build a Sex Room (2022)
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