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Netflix'te Keyifle İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Reality ve Talk Şov Önerileri

Netflix'te Keyifle İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Reality ve Talk Şov Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 12:01

Reality ve talk şovlar geniş bir izleyici kitlesine hitap eder ve televizyon yayıncılığının önemli bir parçasıdır. Reality şovlar daha çok dramatik ve rekabetçi içerikler sunarken, talk şovlar sohbet ve bilgi paylaşımı üzerine kuruludur. Bu içerikte Netflix'te izleyebileceğiniz birbirinden harika reality ve talk şovları sizler için derledik.

İyi seyirler dileriz.

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1. Unlocked: A Jail Experiment (2024 - )

1. Unlocked: A Jail Experiment (2024 - )

IMDb: 7.1

Bu şov, Arkansas'taki bir gözaltı tesisinde bir şerifin, hapsedilen erkeklere daha fazla yetki vermek için radikal bir sosyal deney uygulamasını konu alıyor.

Oyuncular: Eric Higgins, Randy Randall, Mason Abraham

2. Somebody Feed Phil (2018 - )

2. Somebody Feed Phil (2018 - )

IMDb: 8.3

Somebody Feed Phil şovu Phil'in, arkadaşlarıyla ve mizah anlayışıyla birlikte yemek ve geleneklerin tadına bakmak için dünyayı dolaşmasını takip ediyor.

Oyuncular: Phil Rosenthal, Monica Horan, Lily Rosenthal

3. Below Deck (2013 - )

3. Below Deck (2013 - )

IMDb: 7.5

Çok izlenen bu şov dizisi, Karayipler'de milyonlarca dolarlık bir kiralık teknenin mürettebatını takip ediyor.

Yaratıcı: Mark Cronin

Oyuncular: Lee Rosbach, Kate Chastain, Eddie Lucas

4. The Parisian Agency: Exclusive Properties (2020 - )

4. The Parisian Agency: Exclusive Properties (2020 - )

Bu yapım, Fransa'daki ve dünyanın geri kalanındaki zengin müşterilere daire satan Kretz ailesi hakkında bir realite dizisini ekranlara taşıyor.

Oyuncular: Majo Kretz, Valentin Kretz, Martin Kretz

5. John Mulaney Presents: Everybody's in LA (2024)

5. John Mulaney Presents: Everybody's in LA (2024)

IMDb: 7.3

Bu şov dizisi, komedyen John Mulaney'in, altı canlı gösteride birçok komedyenin şehirde olduğu bir hafta boyunca Los Angeles'ı keşfetmesinin izlerini sürüyor.

Oyuncular: John Mulaney, Richard Kind, Rajat Suresh

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6. The Devil's Plan (2023 - )

6. The Devil's Plan (2023 - )

IMDb: 8.2

Bu zeka yarışmasında yarışmacılar, kazanan olmak ve evlerine büyük ödülle dönmek için zeka ve strateji oyunlarında karşı karşıya gelir.

Oyuncular: Seungkwan, Seo Yoo-min, Kwak Joon-bin

7. Love on the Spectrum (2019–2021)

7. Love on the Spectrum (2019–2021)

IMDb: 8.6

Bu yapım, otizm spektrumundaki genç yetişkinlerin aşk, flört ve ilişkilerin öngörülemeyen dünyasını keşfetmelerini konu alan bir belgesel dizisi olarak karşımıza çıkıyor.

Oyuncular: Brooke Satchwell, Michael Theo, Mark Radburn

8. Blown Away (2019 - )

8. Blown Away (2019 - )

IMDb: 7.2

Dünyanın dört bir yanından cam üfleyicilerin en iyi olmak için yarıştığı bu realite şovunda her bölümden/meydan okumadan sonra bir sanatçı işten çıkarılır.

Yaratıcı: Shannon Noble

Oyuncular: Nick Uhas, Katherine Gray, Deborah Czeresko

9. Comedians in Cars Getting Coffee (2012 - )

9. Comedians in Cars Getting Coffee (2012 - )

IMDb: 8

Bu şovda Jerry Seinfeld'e arkadaşları bir fincan kahve içmek ve klasik bir arabayla gezmek için eşlik ediyor ve yol boyunca hikayeler paylaşıyor.

Oyuncular: Jerry Seinfeld, Michael Richards, Mario Joyner

10. How to Build a Sex Room (2022)

10. How to Build a Sex Room (2022)

IMDb: 7

Yatak odasında daha fazla heyecan arayan çiftler, diledikleri fanteziyi gerçekleştirebilecekleri şık alanlar yaratmak için lüks iç mimar Melanie Rose'u işe alıyor.

Oyuncu: Melanie Rose

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