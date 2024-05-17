Ne İzlesem Diye Kara Kara Düşünüyorsanız Netflix'te İzleyebileceğiniz Son Zamanların En İyi Dizileri

IMDb: 7

Bir grup podcast yayıncısı, cennet gibi bir İrlanda kasabasında üç yabancının gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırmak için yola çıkar. Ancak ipleri ellerine almaya başladıklarında hayal ettiklerinden çok daha büyük ve tuhaf bir hikayeyle karşılaşırlar.

Yaratıcı: Jez Scharf

Oyuncular: Siobhán Cullen, Robyn Cara, Chris Walley