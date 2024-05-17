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Ne İzlesem Diye Kara Kara Düşünüyorsanız Netflix'te İzleyebileceğiniz Son Zamanların En İyi Dizileri

Ne İzlesem Diye Kara Kara Düşünüyorsanız Netflix'te İzleyebileceğiniz Son Zamanların En İyi Dizileri

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 15:55

Merhabalar. Netflix'in kütüphanesinde son dönemde popüler olan birçok dizi var. Aralarında seçim yapmakta zorlanıyorsanız bu liste tam size göre. İşte karşınızda en çok izlenen diziler!

İyi seyirler dileriz.

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1. Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal (2024)

1. Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal (2024)

IMDb: 6.3

İlişki arayan insanlara yönelik bir arkadaşlık sitesi olan Ashley Madison saldırıya uğradığında, milyonlarca kullanıcının özel verileri açığa çıkar, evlilikler ve hayatlar mahvolur.

Oyuncular: Samuel Greco, Perry Mavrides, Katie Bignell

2. Bodkin (2024)

2. Bodkin (2024)

IMDb: 7

Bir grup podcast yayıncısı, cennet gibi bir İrlanda kasabasında üç yabancının gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırmak için yola çıkar. Ancak ipleri ellerine almaya başladıklarında hayal ettiklerinden çok daha büyük ve tuhaf bir hikayeyle karşılaşırlar.

Yaratıcı: Jez Scharf

Oyuncular: Siobhán Cullen, Robyn Cara, Chris Walley

3. The Asunta Case (2024)

3. The Asunta Case (2024)

IMDb: 6.9

İki ebeveyn, 12 yaşındaki kızları Asunta'nın kaybolduğunu bildirmesinin ardından soruşturma kısa sürede onların aleyhine döner. Dizi, gerçek olaylardan ilham alınmıştır.

Yaratıcılar: Ramón Campos, Jon de la Cuesta, Gema R. Neira

Oyuncular: Candela Peña, Tristán Ulloa, Javier Gutiérrez

4. The 8 Show (2024 - )

4. The 8 Show (2024 - )

IMDb: 7.2

Maddi sıkıntı içinde olan sekiz yarışmacı, 44,8 milyar wonun kazanılacağı bir realite yarışması olan Money Game'e katılır. Kazanmak için bir stüdyoda 100 gün dayanmaları gerekir; çünkü tüm satın alımlar, ödülden düşülen 1000x'lik bir kâr marjına sahiptir.

Oyuncular: Rich Ting, Anzu Lawson, Ell

5. Maestro (2022 - )

5. Maestro (2022 - )

IMDb: 8.2

Orestes, salgın sırasında sıfırdan bir müzik festivali düzenlemek için küçük bir adaya gider. Adanın küçük toplumuyla karşı karşıya kalan adam, kendisini bir aşk hikayesinin içinde bulur.

Oyuncular: Christopher Papakaliatis, Klelia Andriolatou, Maria Kavoyianni

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6. Blood of Zeus (2020 - )

6. Blood of Zeus (2020 - )

IMDb: 7.5

Antik Yunan'da yaşayan halktan biri olan Heron, Zeus'un oğlu olarak gerçek mirasını ve amacının dünyayı şeytani bir ordudan kurtarmak olduğunu keşfeder.

Yaratıcılar: Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides

Oyuncular: Derek Phillips, Jessica Henwick, Elias Toufexis

7. A Man in Full (2024)

7. A Man in Full (2024)

IMDb: 6.5

Dizi, ani bir iflasla karşı karşıya kalan Atlantalı bir emlak imparatorunu takip ediyor ve imparatorluğunu, gözden düşmesinden çıkar sağlamaya çalışanlara karşı korumaya çalışmasını konu alıyor.

Oyuncular: Jeff Daniels, Diane Lane, Tom Pelphrey

8. Dead Boy Detectives (2024 - )

8. Dead Boy Detectives (2024 - )

IMDb: 7.6

Charles Rowland ve Edwin Paine adlı iki hayalet, Dünya'da kalmak ve doğaüstü şeyler içeren suçları araştırmak için öbür dünyaya girmemeye karar verirler.

Yaratıcı: Steve Yockey

Oyuncular: George Rexstrew, Jayden Revri, Kassius Nelson

9. The Atypical Family (2024 - )

9. The Atypical Family (2024 - )

IMDb: 7.3

Bok Gwi Joo'nun ailesinin doğaüstü yetenekleri vardır. Geçmiş mutlu anları tekrar ziyaret edebilirler. Depresyon Bok'un bu gücünü kaybetmesine neden olur. Ailesi de modern sorunlar nedeniyle yeteneklerini kaybeder.

Oyuncular: Chun Woo-hee, Jang Ki-yong, Park So-yi

10. Fiasco (2024)

10. Fiasco (2024)

IMDb: 6.4

Raphaël Valande, dirençli büyükannesinin kahramanca hayatına saygı duruşu niteliğindeki ilk uzun metrajlı filmini çeker. Film, ekibin bir üyesinin olayı sabote etmek için her şeyi yapması nedeniyle yavaş yavaş kabusa dönüşür.

Yaratıcı: Igor Gotesman

Oyuncular: Pierre Niney, Géraldine Nakache, Pascal Demolon

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