Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Letterboxd'a Göre Ufkuzunu Genişletip Başka Hayatları Fark Edebileceğiniz Tüm Zamanların En İyi Belgeselleri

Letterboxd'a Göre Ufkuzunu Genişletip Başka Hayatları Fark Edebileceğiniz Tüm Zamanların En İyi Belgeselleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 12:01

Merhabalar. Belgeseller bize farklı dünyaların kapılarını aralar, görmediğimiz olaylar konusunda bilgi verir. O yüzden belgesel izlemeyi asla ihmal etmemek gerekir. Bu içerikte Letterboxd'a göre son yılların en çok beğenilen 10 belgeselini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Bray Wyatt: Becoming Immortal (2024)

1. Bray Wyatt: Becoming Immortal (2024)

IMDb: 8.6

Belgesel, WWE tarihinin en saygı duyulan ve gizemli karakterlerinden biri olan Windham Rotunda'nın arkasındaki daha önce belgelenmemiş hikayeyi konu alıyor.

Yönetmen: Steve Conoscenti

Oyuncular: Mark Calaway, Jason Baker, Windham Rotunda

2. Hot Potato: The Story of the Wiggles (2023)

2. Hot Potato: The Story of the Wiggles (2023)

IMDb: 8

Belgesel, tüm zamanların en büyük eğlence hikayelerinden birinde dünya çapında milyonlarca insanın kalbine giden, rock'n'roll yapan erken çocukluk öğretmenleri ve arkadaşları The Wiggles'ın inanılmaz gerçek hikayesini konu alıyor.

Yönetmenler: Sally Aitken, Fraser Grut

Oyuncular: Jackie Cannizzaro, Murray Cook, Jeff Fatt

3. Ryuichi Sakamoto: Opus (2023)

3. Ryuichi Sakamoto: Opus (2023)

IMDb: 8.1

Ryuichi Sakamoto'nun son performansını ele alan yapım, ölmeden önce piyanosunu son kez çaldığı bir konser filmidir.

Yönetmen: Neo Sora

Oyuncu: Ryuichi Sakamoto

4. Bye Bye Tiberias (2023)

4. Bye Bye Tiberias (2023)

IMDb: 7.2

Hiam Abbass, Fransa'da oyunculuk kariyerine devam etmek için Filistin köyünü terk eder. Yıllar sonra dört nesil kadın ve onların ortak ayrılık mirası hakkındaki bu samimi belgeselde kızıyla birlikte eve geri döner.

Yönetmen: Lina Soualem

Oyuncular: Hiam Abbass, Um Ali, Nemat Abbass

5. Menus-Plaisirs - Les Troisgros (2023)

5. Menus-Plaisirs - Les Troisgros (2023)

IMDb: 7.9

Belgesel, izleyenleri elli yılı aşkın bir süredir üç Michelin yıldızına sahip olan Fransa'nın saygın restoranı La Maison Troisgros'un dünyasına uzun bir geziye çıkarıyor.

Yönetmen: Frederick Wiseman

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Our Body (2023)

6. Our Body (2023)

IMDb: 7.9

Claire Simon, Paris'teki bir devlet hastanesinin jinekoloji koğuşunun günlük operasyonlarını gözlemliyordur. Genç-yaşlı, trans hayatın her aşamasındaki hastalarla tanışıyordur. Film yapımcısının kendisi de dahil olmak üzere, belgesel doğurganlık, cinsiyet geçişleri ve kansere dair benzersiz hikayeler ortaya koyuyor.

Yönetmen: Claire Simon

Oyuncu: Claire Simon

7. Beyond Utopia (2023)

7. Beyond Utopia (2023)

IMDb: 8

Kuzey Kore'deki baskıdan kaçmaya çalışan birkaç ailenin hikayesini konu alan belgesel, çoğumuzun daha önce hiç görmediği bir dünyayı gün yüzüne çıkarıyor.

Yönetmen: Madeleine Gavin

Oyuncular: Hyeonseo Lee, Sung-eun Kim, So-yeon Lee

8. 20 Days in Mariupol (2023)

8. 20 Days in Mariupol (2023)

IMDb: 8.6

Rus işgali başlarken kuşatma altındaki Mariupol şehrinde mahsur kalan Ukraynalı gazetecilerden oluşan bir ekip, savaşın zulmünü belgeleme çalışmalarına devam etmek için mücadele ederler.

Yönetmen: Mstyslav Chernov

Oyuncular: Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka, Liudmyla Amelkina

9. Still: A Michael J. Fox Movie (2023)

9. Still: A Michael J. Fox Movie (2023)

IMDb: 8.1

Belgesel, sevilen aktör ve avukat Michael J. Fox'un hayatını takip ederek onun kişisel ve profesyonel zaferlerini ve sancılarını ve tedavi edilemez bir hastalıkla karşılaştığında neler olacağını ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Davis Guggenheim

Oyuncular: Michael J. Fox, Davis Guggenheim, Tracy Pollan

10. Apolonia, Apolonia (2022)

10. Apolonia, Apolonia (2022)

IMDb: 7.1

Yetenekli Apolonia, ataerkilliğin, kapitalizmin ve savaşın egemen olduğu bir dünyada kadınlığın ve ilişkilerin acıları ve sevinçleriyle boğuşurken, sanat dünyasındaki yerini arayarak büyüyordur.

Yönetmen: Lea Glob

Oyuncular: Apolonia Sokol, Lea Glob, Oksana Shachko

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın