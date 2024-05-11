Letterboxd'a Göre Ufkuzunu Genişletip Başka Hayatları Fark Edebileceğiniz Tüm Zamanların En İyi Belgeselleri
Letterboxd'a Göre Ufkuzunu Genişletip Başka Hayatları Fark Edebileceğiniz Tüm Zamanların En İyi Belgeselleri
Merhabalar. Belgeseller bize farklı dünyaların kapılarını aralar, görmediğimiz olaylar konusunda bilgi verir. O yüzden belgesel izlemeyi asla ihmal etmemek gerekir. Bu içerikte Letterboxd'a göre son yılların en çok beğenilen 10 belgeselini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Bray Wyatt: Becoming Immortal (2024)
2. Hot Potato: The Story of the Wiggles (2023)
3. Ryuichi Sakamoto: Opus (2023)
4. Bye Bye Tiberias (2023)
5. Menus-Plaisirs - Les Troisgros (2023)
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6. Our Body (2023)
7. Beyond Utopia (2023)
8. 20 Days in Mariupol (2023)
9. Still: A Michael J. Fox Movie (2023)
10. Apolonia, Apolonia (2022)
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