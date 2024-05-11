Letterboxd'a Göre Ufkuzunu Genişletip Başka Hayatları Fark Edebileceğiniz Tüm Zamanların En İyi Belgeselleri

Merhabalar. Belgeseller bize farklı dünyaların kapılarını aralar, görmediğimiz olaylar konusunda bilgi verir. O yüzden belgesel izlemeyi asla ihmal etmemek gerekir. Bu içerikte Letterboxd'a göre son yılların en çok beğenilen 10 belgeselini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.