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İzlediğinizde Negatiflik Hissini Üzerinizden Alarak Mutluluğa Boğacak Birbirinden Kaliteli Filmler

İzlediğinizde Negatiflik Hissini Üzerinizden Alarak Mutluluğa Boğacak Birbirinden Kaliteli Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 17:49

Merhabalar. Mutluluk günün her anında ihtiyacımız olan bir duygu. Ama ne yazık ki onu elde etmesi o kadar kolay değil. Kaldı ki bunu yakalamanın bir yolu var. O da mutlu eden filmler izlemek. Bu içerikte izlediğinizde mutlu olacağınız ve kendinizi pozitif hissedeceğiniz birbirinden harika filmleri sizler için listeledik.

İyi seyirler dileriz.

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1. Bride Wars (2009)

1. Bride Wars (2009)

IMDb: 5.5

Film, iki çok yakın arkadaşın, düğünlerini aynı güne planlayınca birbirlerine daha önce hiç olmadığı kadar rakip olmalarını konu alıyor.

Yönetmen: Gary Winick

Oyuncular: Kate Hudson, Anne Hathaway, Candice Bergen

2. This Is 40 (2012)

2. This Is 40 (2012)

IMDb: 6.2

Pete ve Debbie 40 yaşına girmek üzerelerdir, çocukları birbirlerinden nefret ediyordur, her ikisinin de işleri batıyordur ve evlerini kaybetmenin eşiğindelerdir. Ama en kötüsü de ilişkileri çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Yönetmen: Judd Apatow

Oyuncular: Paul Rudd, Leslie Mann, Maude Apatow

3. The Women (2008)

3. The Women (2008)

IMDb: 5

Zengin bir New Yorklu, kendisini aldatan kocasını terk etme kararıyla boğuşurken, kendisi ve arkadaşları kadınların gerçekten her şeye sahip olabileceğini keşfeder.

Yönetmen: Diane English

Oyuncular: Meg Ryan, Eva Mendes, Annette Bening

4. How to Be Single (2016)

4. How to Be Single (2016)

IMDb: 6.1

New York'ta yaşayan Alice sevgilisinden ayrılmanın acısını atlatabilmek için yakın arkadaşları Robin, Lucy ve Meg ile zaman geçirdikçe bekar olmanın güzellikleri hakkında daha önce hiç bilmediği şeyleri keşfetmeye başlar.

Yönetmen: Christian Ditter

Oyuncular: Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann

5. It's Complicated (2009)

5. It's Complicated (2009)

IMDb: 6.5

Oğullarının üniversite mezuniyetine katılan bir çift, ilişkilerindeki kıvılcımı yeniden canlandırır. Ama karmaşık gerçek şu ki boşanmışlar ve biri yeniden evlenmiştir.

Yönetmen: Nancy Meyers

Oyuncular: Meryl Streep, Steve Martin, Alec Baldwin

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6. A Simple Favor (2018)

6. A Simple Favor (2018)

IMDb: 6.8

Stephanie, ebeveynlik vlogu olan bekar bir annedir ve aynı ilkokulda çocuğu olan üst sınıftan gizemli bir kadın olan Emily ile arkadaş olur. Emily kaybolunca Stephanie soruşturmayı kendi üzerine alır.

Yönetmen: Paul Feig

Oyuncular: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding

7. Pitch Perfect (2012)

7. Pitch Perfect (2012)

IMDb: 7.1

Barden Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisi olan Beca, okulunun kızlardan oluşan şarkı grubu The Bellas'a katılmaya ikna edilir. Repertuarlarına çok ihtiyaç duydukları enerjiyi enjekte eden The Bellas, bir kampüs yarışmasında erkek rakipleriyle karşı karşıya gelir.

Yönetmen: Jason Moore

Oyuncular: Anna Kendrick, Brittany Snow, Rebel Wilson

8. Despicable Me (2010)

8. Despicable Me (2010)

IMDb: 7.6

Bir suç dehası olan Gru, tarihin en büyük soygununu gerçekleştirmek için üç yetimi piyon olarak evlat edinir. Küçük kızlar, kötü adamı potansiyel babaları olarak gördüklerinde hayatı beklenmedik bir şekilde değişir.

Yönetmenler: Pierre Coffin, Chris Renaud

Oyuncular: Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand

9. The Lego Movie (2014)

9. The Lego Movie (2014)

IMDb: 7.7

'Özel' olacağı kehanetinde bulunulan sıradan bir LEGO inşaat işçisi, kötü bir tiranın LEGO evrenini sonsuz bir durağanlığa sürüklemesini durdurma arayışına katılmak üzere işe alınır.

Yönetmenler: Phil Lord, Christopher Miller

Oyuncular: Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks

10. Hidden Figures (2016)

10. Hidden Figures (2016)

IMDb: 7.8

Film, ABD uzay programının ilk yıllarında NASA'da hayati bir rol üstlenen Afrikalı-Amerikalı kadın matematikçilerden oluşan bir ekibin hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Theodore Melfi

Oyuncular: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe

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