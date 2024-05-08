İzlediğinizde Negatiflik Hissini Üzerinizden Alarak Mutluluğa Boğacak Birbirinden Kaliteli Filmler
İzlediğinizde Negatiflik Hissini Üzerinizden Alarak Mutluluğa Boğacak Birbirinden Kaliteli Filmler
Merhabalar. Mutluluk günün her anında ihtiyacımız olan bir duygu. Ama ne yazık ki onu elde etmesi o kadar kolay değil. Kaldı ki bunu yakalamanın bir yolu var. O da mutlu eden filmler izlemek. Bu içerikte izlediğinizde mutlu olacağınız ve kendinizi pozitif hissedeceğiniz birbirinden harika filmleri sizler için listeledik.
İyi seyirler dileriz.
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1. Bride Wars (2009)
2. This Is 40 (2012)
3. The Women (2008)
4. How to Be Single (2016)
5. It's Complicated (2009)
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6. A Simple Favor (2018)
7. Pitch Perfect (2012)
8. Despicable Me (2010)
9. The Lego Movie (2014)
10. Hidden Figures (2016)
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