Güney Kore Yapımlarını Severek İzleyenlere Son Zamanların En Popüler Dizi Önerileri

IMDb: 8.4

Yetenekli avcıların ve canavarların olduğu bir dünyada, zayıf bir avcı olan Sung Jinwoo, gizemli bir program aracılığıyla olağanüstü güçler kazanır ve bu onu en güçlü avcılardan biri haline getirir.

Yaratıcı: Chugong

Oyuncular: Taito Ban, Aleks Le, Min Seung-woo