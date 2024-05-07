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Güney Kore Yapımlarını Severek İzleyenlere Son Zamanların En Popüler Dizi Önerileri

Güney Kore Yapımlarını Severek İzleyenlere Son Zamanların En Popüler Dizi Önerileri

dizi Güney Kore
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 14:57

Merhabalar. Güney Kore televizyon dünyasında bu yıl yine her yıl olduğu gibi birbirinden şahane diziler yayınlandı. Bu içerikte IMDb verilerine göre en popüler Güney Kore dizilerini sizler için listeledik.

İyi seyirler dileriz.

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1. Solo Leveling (2024 - )

1. Solo Leveling (2024 - )

IMDb: 8.4

Yetenekli avcıların ve canavarların olduğu bir dünyada, zayıf bir avcı olan Sung Jinwoo, gizemli bir program aracılığıyla olağanüstü güçler kazanır ve bu onu en güçlü avcılardan biri haline getirir.

Yaratıcı: Chugong

Oyuncular: Taito Ban, Aleks Le, Min Seung-woo

2. Parasyte: The Grey (2024 - )

2. Parasyte: The Grey (2024 - )

IMDb: 7.2

Dizide bir grup insan, insan konakçılardan beslenen ve güçlerini artırmaya çalışan, tanımlanamayan parazit yaşam formlarının artan kötülüğüne karşı savaş açıyor.

Oyuncular: Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan, Lee Jung-hyun

3. Queen of Tears (2024 - )

3. Queen of Tears (2024 - )

IMDb: 8.3

Alışveriş merkezleri kraliçesi ile küçük bir kasabada büyümüş olan kocasının evliliğinde sorunlar yaşanır. Ama beklenmedik bir şekilde aşk yeniden filizlenmeye başlar.

Oyuncular: Kim Soo-hyun, Kim Ji-won, Na Young-hee

4. Lovely Runner (2024 - )

4. Lovely Runner (2024 - )

IMDb: 9.1

Top starlardan biri olan Ryoo Seon-jae'nin hayatına son vermesinin hemen ardından, en büyük hayranı Im Sol bir şekilde lisedeyken kendini bulur ve onu korumaya çalışır.

Oyuncular: Byeon Woo-seokKim Hye-yoon, Song Geon-hee

5. Marry My Husband (2024)

5. Marry My Husband (2024)

IMDb: 7.9

Dizi, en yakın arkadaşıyla ilişkisi olan kocası tarafından öldürüldükten sonra 10 yıl öncesine giden ve kaderini değiştirme şansı yakalayan Ji-won'un hikayesini konu alıyor.

Yaratıcı: Seong So Jak

Oyuncular: Park Min-Young, Na In-woo, Lee Yi-kyeong

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6. A Shop for Killers (2024 - )

6. A Shop for Killers (2024 - )

IMDb: 8.1

Dizi, anne ve babasını kaybeden ve alışveriş merkezi işleten amcasının elinde büyüyen yeğeninin, amcasının ani ölümünün ardından yeni bir gerçekle yüzleşmesini konu alıyor.

Oyuncular: Lee Dong-wook, Kim Hye-jun, Jo Han-sun

7. A Killer Paradox (2024 - )

7. A Killer Paradox (2024 - )

IMDb: 7.2

Bir kazara cinayet diğerine yol açtığında, sıradan bir genç adam kendini kurnaz bir dedektifle bitmek bilmeyen bir kedi-fare kovalamacasının ortasında bulur.

Yaratıcı: Ggomabi

Oyuncular: Choi Woo-sik, Son Suk-ku, Lee Hee-joon

8. Chief Detective 1958 (2024 - )

8. Chief Detective 1958 (2024 - )

IMDb: 8.3

Park Young-Han genç bir dedektiftir. İnsan onurunun ihlal edildiği gerçeğine öfkelenir ve bununla baş etmeye çabalar. Meslektaşı dedektiflerle birlikte çalışmaya başlar.

Oyuncular: Lee Jehoon, Seo Eun-su, Lee Dong-hwi

9. Pyramid Game (2024 - )

9. Pyramid Game (2024 - )

IMDb: 7.9

Dizi her kişinin, kız lisesi ortamında halk oylamasıyla notlandırılmasını ve eğer F notu alırlarsa okuldaki şiddetin meşru mağdurları haline gelmelerini konu alıyor.

Yaratıcılar: Dalgonyak, J.Q. Lee

Oyuncular: Kim Ji-yeon, Kang Na-eon, Shin Seul Ki

10. Wonderful World (2024 - )

10. Wonderful World (2024 - )

IMDb: 7.8

Psikoloji profesörü ve yazar Eun Soo Hyun'un dünyası, oğlunun cezasız bir adaletsizliğe maruz kalmasıyla paramparça olur. İntikam peşinde koşarken beklenmedik bir şekilde teselliyi, benzer şifreli vakalara bulaşan diğer kişilere yardım ederek bulur.

Oyuncular: Oh Man-seok, Kim Nam-ju, Won Hee Lee

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