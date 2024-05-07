Güney Kore Yapımlarını Severek İzleyenlere Son Zamanların En Popüler Dizi Önerileri
Güney Kore Yapımlarını Severek İzleyenlere Son Zamanların En Popüler Dizi Önerileri
Merhabalar. Güney Kore televizyon dünyasında bu yıl yine her yıl olduğu gibi birbirinden şahane diziler yayınlandı. Bu içerikte IMDb verilerine göre en popüler Güney Kore dizilerini sizler için listeledik.
İyi seyirler dileriz.
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1. Solo Leveling (2024 - )
2. Parasyte: The Grey (2024 - )
3. Queen of Tears (2024 - )
4. Lovely Runner (2024 - )
5. Marry My Husband (2024)
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6. A Shop for Killers (2024 - )
7. A Killer Paradox (2024 - )
8. Chief Detective 1958 (2024 - )
9. Pyramid Game (2024 - )
10. Wonderful World (2024 - )
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