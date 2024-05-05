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Rotten Tomatoes'ta 100 Puan Toplayarak Hepimize Çürük Çarık Bir Film Olmadığını İspat Eden Kaliteli Filmler

Rotten Tomatoes'ta 100 Puan Toplayarak Hepimize Çürük Çarık Bir Film Olmadığını İspat Eden Kaliteli Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 12:01

Her film yüzde yüz mükemmel değildir. Ama bazı filmler vardır ki bir eleştirmenden bile kötü yorum almayıp 100 üzerinden 100 puan alarak taze, yani çürük bir film olmadığını kanıtlar. Bu içerikte film incelemelerinin toplandığı Rotten Tomatoes'ta tam puan alan filmleri sizler için derledik.

İyi seyirler dileriz!

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1. His House (2020)

1. His House (2020)

IMDb: 6.5

Mülteci bir çift, savaşın harap ettiği Güney Sudan'dan üzücü bir şekilde kaçarlar. Ancak daha sonra yüzeyin altında gizlenen bir kötülüğün olduğu bir İngiliz kasabasındaki yeni hayatlarına alışmakta zorlanırlar.

Yönetmen: Remi Weekes

Oyuncular: Sope Dirisu, Wunmi Mosaku, Malaika Wakoli-Abigaba

2. No Bears (2022)

2. No Bears (2022)

IMDb: 7.3

Film, partnerlerin gizli, kaçınılmaz engellerle, batıl inançların gücüyle ve güç mekaniğiyle engellendiği iki paralel aşk hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Jafar Panahi

Oyuncular: Jafar Panahi, Vahid Mobasseri, Bakhtiyar Panjeei

3. Quo Vadis, Aida? (2020)

3. Quo Vadis, Aida? (2020)

IMDb: 8

Aida, küçük Srebrenica kasabasında BM adına tercümanlık yapıyordur. Sırp ordusu kasabayı ele geçirdiğinde ailesi BM kampına sığınan binlerce vatandaş arasında yer almıştır.

Yönetmen: Jasmila Zbanic

Oyuncular: Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler

4. Hive (2021)

4. Hive (2021)

IMDb: 7.1

Fahrije'nin kocası Kosova'daki savaştan bu yana kayıptır. Bu yüzden çocuklarının geçimini sağlamak için kendi küçük işletmesini kurar, ancak kendisini desteklemeyen ataerkil toplumla mücadele ederken çok önemli bir kararla karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Blerta Basholli

Oyuncular: Yllka Gashi, Çun Lajçi, Aurita Agushi

5. Slalom (2020)

5. Slalom (2020)

IMDb: 6.6

Gelecek vaat eden 15 yaşındaki bir kız, sıkı bir eski şampiyonun rehberliğinde profesyonel bir kayak yıldızı olarak antrenman yapıyordur. Ancak fiziksel ve duygusal baskılara dayanabilecek midir? Bu sorunun cevabı hiç kolay değildir.

Yönetmen: Charlène Favier

Oyuncular: Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud

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6. Paper Spiders (2020)

6. Paper Spiders (2020)

IMDb: 6.6

Kocasını kaybeden Dawn, kızı Melanie’nin üniversite için yanından ayrılmayı planlamasıyla endişelenir. Bu sırada yeni taşınan komşularıyla ettiği kavga Dawn’ın zihinsel durumunu iyice kötüleştirir ve paranoyak sanrılar görmeye başlar. Kızı annesine yardım etmek için elinden geleni yapar ancak Dawn’ın durumu Melanie’nin hayatını sabote eder. Genç kız şimdi bir seçim yapmak zorundadır.

Yönetmen: Inon Shampanier

Oyuncular: Peyton List, Lili Taylor, Max Casella

7. Mickey and the Bear (2019)

7. Mickey and the Bear (2019)

IMDb: 6.6

Bağımlı babasına bakma sorumluluğuyla karşı karşıya kalan inatçı genç Mickey Peck, evini ayakta tutuyordur. Tamamen ayrılma fırsatı bulduğunda ailevi sorumluluk ile kişisel tatmin arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Yönetmen: Annabelle Attanasio

Oyuncular: Camila Morrone, James Badge Dale, Calvin Demba

8. The Woman Who Ran (2020)

8. The Woman Who Ran (2020)

IMDb: 6.7

Kocası bir iş gezisindeyken Gamhee, Seul'ün eteklerinde üç arkadaşıyla tanışır. Dostça sohbet ederler ama yüzeyin altında ve üstünde birbirinden bağımsız olarak akan farklı olaylar vardır.

Yönetmen: Hong Sang-soo

Oyuncular: Kim Min-hee, Kwon Hae-hyo, Lee Eun-mi

9. Leave No Trace (2018)

9. Leave No Trace (2018)

IMDb: 7.1

Bir baba ve on yedi yaşındaki kızı, Portland, Oregon'daki geniş bir şehir parkında ideal bir yaşam sürerken, küçük bir hata hayatlarını sonsuza kadar raydan çıkarır.

Yönetmen: Debra Granik

Oyuncular: Thomasin McKenzie, Ben Foster, Jeffery Rifflard

10. One Cut of the Dead (2017)

10. One Cut of the Dead (2017)

IMDb: 7.6

Terk edilmiş bir 2. Dünya Savaşı Japon tesisinde düşük bütçeli bir zombi filmi çeken bir bilgisayar korsanı yönetmeni ve film ekibi, gerçek zombilerin saldırısına uğradıklarında işler kötü gider.

Yönetmen: Shin'ichirô Ueda

Oyuncular: Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama, Harumi Shuhama

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