Rotten Tomatoes'ta 100 Puan Toplayarak Hepimize Çürük Çarık Bir Film Olmadığını İspat Eden Kaliteli Filmler

Her film yüzde yüz mükemmel değildir. Ama bazı filmler vardır ki bir eleştirmenden bile kötü yorum almayıp 100 üzerinden 100 puan alarak taze, yani çürük bir film olmadığını kanıtlar. Bu içerikte film incelemelerinin toplandığı Rotten Tomatoes'ta tam puan alan filmleri sizler için derledik.

İyi seyirler dileriz!