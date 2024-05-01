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Sıkı Bir Komedi Dizisi Arayanlara Son Zamanların Birbirinden Eğlenceli ve Komik Yabancı Dizi Önerileri

Sıkı Bir Komedi Dizisi Arayanlara Son Zamanların Birbirinden Eğlenceli ve Komik Yabancı Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 14:43

Merhabalar. Komedi dizileri hem eğlendirici hem de keyiflidir. Bu dizilerde insanın başına gelmesi muhtemel olmayan pek çok komik durum aynı anda meydana gelebilir. Bu içerikte son zamanların en komedi dolu dizilerini sizler için derledik. Ve hepsinin IMDb puanı da 7'den yüksek!

İyi seyirler dileriz.

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1. The Gentlemen (2024)

1. The Gentlemen (2024)

IMDb: 8.1

Aristokrat Eddie aile mülkünü miras aldığında, buranın büyük bir ot imparatorluğuna ev sahipliği yaptığını ve mülk sahiplerinin hiçbir yere gitmeyeceğini keşfeder.

Yaratıcı: Guy Ritchie

Oyuncular: Theo James, Kaya Scodelario, Daniel Ings

2. Young Sheldon (2017–2024)

2. Young Sheldon (2017–2024)

IMDb: 7.6

The Big Bang Theory'de bir yetişkin olarak görülen Sheldon Cooper, sosyal açıdan engellidir ve bazı benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır.

Yaratıcılar: Chuck Lorre, Steven Molaro

Oyuncular: Iain Armitage, Zoe Perry, Montana Jordan

3. Dead Boy Detectives (2024 - )

3. Dead Boy Detectives (2024 - )

IMDb: 7.6

Charles Rowland ve Edwin Paine, Dünya'da kalmak ve doğaüstü şeyler içeren suçları araştırmak için öbür dünyaya girmemeye karar verirler.

Yaratıcı: Steve Yockey

Oyuncular: George Rexstrew, Jayden Revri, Kassius Nelson

4. The Office (2005–2013)

4. The Office (2005–2013)

IMDb: 9

Tüm zamanların en eğlenceli durum komedilerinden olan bu dizi, iş gününün ego çatışmalarını, uygunsuz davranışları ve can sıkıntısını bir grup ofis çalışanının gözünden anlatıyor.

Yaratıcılar: Greg Daniels, Ricky Gervais, Stephen Merchant

Oyuncular: Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski

5. The Big Bang Theory (2007–2019)

5. The Big Bang Theory (2007–2019)

IMDb: 8.1

İki zeki ama sosyal açıdan beceriksiz fizikçi, koridorun karşısındaki daireye taşınan bir kadın sayesinde laboratuvar dışındaki yaşam hakkında ne kadar az şey bildiklerini anlar.

Yaratıcılar: Chuck Lorre, Bill Prady

Oyuncular: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco

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6. Ghosts (2021 - )

6. Ghosts (2021 - )

IMDb: 7.9

Genç bir çift olan Sam ve Jay, perili bir köşkü miras alır ve görünmez ev arkadaşlarından habersiz, burayı bir pansiyona dönüştürmeyi planlar. Ancak bir düşüşün Sam'in hayaletleri görmesine neden olmasıyla hayatları daha da karmaşık hale gelir. 

Yaratıcı: Joe Port, Joe Wiseman

Oyuncular: Rose McIver, Utkarsh Ambudkar, Brandon Scott Jones

7. Sex and the City (1998–2004)

7. Sex and the City (1998–2004)

IMDb: 7.3

Dört New Yorklu kadın, seks hayatları (ya da seks hayatlarının yokluğu) hakkında dedikodu yapar ve 1990'ların sonlarında kadın olmakla baş etmenin yeni yollarını bulur.

Yaratıcı: Darren Star

Oyuncular: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis

8. Seinfeld (1989–1998)

8. Seinfeld (1989–1998)

IMDb: 8.9

Dizi, nevrotik New York City stand-up komedyeni Jerry Seinfeld ve onun aynı derecede nevrotik New York City arkadaşlarının devam eden talihsizliklerini ekranlara taşıyor.

Yaratıcılar: Larry David, Jerry Seinfeld

Oyuncular: Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards

9. Chucky (2021)

9. Chucky (2021)

IMDb: 7.3

Vintage bir Chucky bebeği banliyödeki bir bahçe satışında ortaya çıktıktan sonra, bir dizi korkunç cinayet kasabanın ikiyüzlülüğünü ve sırlarını açığa çıkarır. Cennet gibi bir Amerikan kasabası kaosa sürüklenir.

Yaratıcı: Don Mancini

Oyuncular: Zackary Arthur, Bjorgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind

10. Sex Education (2019–2023)

10. Sex Education (2019–2023)

IMDb: 8.3

Annesi seks terapisti olan genç bir çocuk, okulda yeraltında bir seks terapisi kliniği kurmak için liseden bir sınıf arkadaşıyla iş birliği yapar.

Yaratıcı: Laurie Nunn

Oyuncular: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa

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11. Abbott Elementary (2021 - )

11. Abbott Elementary (2021 - )

IMDb: 8.2

Philadelphia'daki bir devlet okulunda, karşılarına çıkan zorluklara rağmen öğrencilerinin hayatta başarılı olmasına yardımcı olmaya kararlı bir grup kendini adamış öğretmen ve umursamaz bir müdürün etrafında dönen bir işyeri komedisi.

Yaratıcı: Quinta Brunson

Oyuncular: Quinta Brunson, Sheryl Lee Ralph, Tyler James Williams

12. Hazbin Hotel (2019 - )

12. Hazbin Hotel (2019 - )

IMDb: 7.8

Cehennemdeki aşırı nüfusu azaltmak için şiddet içermeyen bir alternatif bulma girişiminde bulunan Lucifer'in kızı, bir grup uyumsuz şeytana kurtuluş şansı sunan bir rehabilitasyon oteli açar.

Yaratıcı: Vivienne Medrano

Oyuncular: Erika Henningsen, Stephanie Beatriz, Blake Roman

13. Gilmore Girls (2000–2007)

13. Gilmore Girls (2000–2007)

IMDb: 8.2

Stars Hollow, Connecticut'ta yaşayan otuzlu yaşlarındaki bekar bir anne ile genç kızı arasındaki ilişkiye odaklanan dramatik bir komedi.

Yaratıcı: Amy Sherman-Palladino

Oyuncular: Lauren Graham, Alexis Bledel, Keiko Agena

14. Wednesday (2022 - )

14. Wednesday (2022 - )

IMDb: 8.1

Dizi, Wednesday Addams'ın, ortaya çıkan psişik yeteneğinde ustalaşmaya, bir cinayet serisini engellemeye ve ebeveynlerini karıştıran gizemi çözmeye çalıştığı öğrencilik yıllarını anlatıyor.

Yaratıcılar: Alfred Gough, Miles Millar

Oyuncular: Jenna Ortega, Emma Myers, Hunter Doohan

15. Mr. & Mrs. Smith (2024 - )

15. Mr. & Mrs. Smith (2024 - )

IMDb: 7

İki yabancı, onlara casusluk, zenginlik ve seyahat dolu bir hayat sunan bir casus teşkilatında iş bulur. İşin püf noktası ise görücü usulü evlilikte yeni kimlikler kazanmaktır.

Yaratıcılar: Donald Glover, Francesca Sloane

Oyuncular: Donald Glover, Maya Erskine, Paul Dano

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