Sıkı Bir Komedi Dizisi Arayanlara Son Zamanların Birbirinden Eğlenceli ve Komik Yabancı Dizi Önerileri
Sıkı Bir Komedi Dizisi Arayanlara Son Zamanların Birbirinden Eğlenceli ve Komik Yabancı Dizi Önerileri
Merhabalar. Komedi dizileri hem eğlendirici hem de keyiflidir. Bu dizilerde insanın başına gelmesi muhtemel olmayan pek çok komik durum aynı anda meydana gelebilir. Bu içerikte son zamanların en komedi dolu dizilerini sizler için derledik. Ve hepsinin IMDb puanı da 7'den yüksek!
İyi seyirler dileriz.
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1. The Gentlemen (2024)
2. Young Sheldon (2017–2024)
3. Dead Boy Detectives (2024 - )
4. The Office (2005–2013)
5. The Big Bang Theory (2007–2019)
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6. Ghosts (2021 - )
7. Sex and the City (1998–2004)
8. Seinfeld (1989–1998)
9. Chucky (2021)
10. Sex Education (2019–2023)
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11. Abbott Elementary (2021 - )
12. Hazbin Hotel (2019 - )
13. Gilmore Girls (2000–2007)
14. Wednesday (2022 - )
15. Mr. & Mrs. Smith (2024 - )
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