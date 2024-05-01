1 Mayıs İşçi Bayramına Özel İzleyebileceğiniz Birbirinden Alın Teri Kokan Filmler
1 Mayıs İşçi Bayramına Özel İzleyebileceğiniz Birbirinden Alın Teri Kokan Filmler
İşçi bayramını veya işçi sınıfının haklarına odaklanan filmler, genellikle onların mücadelelerini, emeklerini ve yaşadıkları zorlukları ele alır. Bu filmlerin çoğu mizahi ve dram ağırıklıdır. Bu içerikte 1 Mayıs İşçi Bayramına özel, günün anlam ve önemine uygun bazı değerli yapımları bir araya topladık.
İyi seyirler dileriz.
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1. Erin Brockovich (2000)
2. Sorry to Bother You (2018)
3. Office Space (1999)
4. Wall Street (1987)
5. The Company Men (2010)
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6. The Hudsucker Proxy (1994)
7. Horrible Bosses 2 (2014)
8. Boiler Room (2000)
9. Made in Dagenham (2010)
10. Flash of Genius (2008)
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11. Swimming with Sharks (1994)
12. Bread and Roses (2000)
13. The Full Monty (1997)
14. Last Train Home (2009)
15. Roger & Me (1989)
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