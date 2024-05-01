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1 Mayıs İşçi Bayramına Özel İzleyebileceğiniz Birbirinden Alın Teri Kokan Filmler

1 Mayıs İşçi Bayramına Özel İzleyebileceğiniz Birbirinden Alın Teri Kokan Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 08:46

İşçi bayramını veya işçi sınıfının haklarına odaklanan filmler, genellikle onların mücadelelerini, emeklerini ve yaşadıkları zorlukları ele alır. Bu filmlerin çoğu mizahi ve dram ağırıklıdır. Bu içerikte 1 Mayıs İşçi Bayramına özel, günün anlam ve önemine uygun bazı değerli yapımları bir araya topladık.

İyi seyirler dileriz.

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1. Erin Brockovich (2000)

1. Erin Brockovich (2000)

IMDb: 7.4

İşsiz, bekar bir anne hukuk asistanı olur ve şehrin su kaynağını kirletmekle suçlanan Kaliforniya enerji şirketini neredeyse tek başına çökertir.

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Julia Roberts, Albert Finney, David Brisbin

2. Sorry to Bother You (2018)

2. Sorry to Bother You (2018)

IMDb: 6.9

Oakland'ın alternatif bir günümüz versiyonunda, telefonla pazarlama işinde çalışan Cassius Green, profesyonel başarının sihirli bir anahtarını keşfeder ve bu keşif onu açgözlülük evrenine sürükler.

Yönetmen: Boots Riley

Oyuncular: LaKeith Stanfield, Tessa Thompson, Jermaine Fowler

3. Office Space (1999)

3. Office Space (1999)

IMDb: 7.6

Film, işlerinden her şeyden çok nefret eden üç şirket çalışanının, açgözlü patronlarına isyan etmeye karar vermesini konu alıyor.

Yönetmen: Mike Judge

Oyuncular: Ron Livingston, Jennifer Aniston, David Herman

4. Wall Street (1987)

4. Wall Street (1987)

IMDb: 7.3

Sabırsız ve genç bir borsacı, zirveye ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırdır; buna, gençleri kanatları altına alan acımasız, açgözlü bir şirket yağmacısından alınan yasa dışı içeriden bilgilerle ticaret yapmak da dahildir.

Yönetmen: Oliver Stone

Oyuncular: Charlie Sheen, Michael Douglas, Tamara Tunie

5. The Company Men (2010)

5. The Company Men (2010)

IMDb: 6.7

Hikaye, büyük bir şirkette yaşanan kurumsal küçülme sürecinden sağ çıkmaya çalışan üç adamın hayatındaki bir yıla ve bunun kendilerini, ailelerini ve topluluklarını nasıl etkilediğine odaklanıyor.

Yönetmen: John Wells

Oyuncular: Ben Affleck, Chris Cooper, Tommy Lee Jones

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6. The Hudsucker Proxy (1994)

6. The Hudsucker Proxy (1994)

IMDb: 7.2

Film, saf bir işletme mezununun, bir hisse senedi dolandırıcılığının parçası olarak bir imalat şirketinin başkanı olarak atanmasını konu alıyor.

Yönetmenler: Joel Coen, Ethan Coen

Oyuncular: Tim Robbins, Paul Newman, Jennifer Jason Leigh

7. Horrible Bosses 2 (2014)

7. Horrible Bosses 2 (2014)

IMDb: 6.3

Dale, Kurt ve Nick kendi işlerini kurmaya karar verirler ancak kurnaz bir yatırımcı yüzünden işler planlandığı gibi gitmez ve bu durum üçlüyü aptalca ve yanlış yönlendirilmiş bir adam kaçırma planını uygulamaya iter.

Yönetmen: Sean Anders

Oyuncular: Jason Bateman, Jason Sudeikis, Charlie Day

8. Boiler Room (2000)

8. Boiler Room (2000)

IMDb: 7

Babasının yüksek standartlarını karşılamaya çalışan üniversiteden ayrılan bir genç, banliyödeki bir yatırım şirketinde komisyoncu olarak iş bulur ve bu da onu başarıya giden hızlı yola sokar. Ancak iş ilk başta göründüğü kadar meşru olmayabilir.

Yönetmen: Ben Younger

Oyuncular: Giovanni Ribisi, Vin Diesel, Nia Long

9. Made in Dagenham (2010)

9. Made in Dagenham (2010)

IMDb: 7.1

Film, Ford Dagenham otomobil fabrikasında 1968'de kadın işçilerin cinsel ayrımcılığı protesto etmek için greve gitmesinin hikayesine odaklanıyor.

Yönetmen: Nigel Cole

Oyuncular: Sally Hawkins, Bob Hoskins, Andrea Riseborough

10. Flash of Genius (2008)

10. Flash of Genius (2008)

IMDb: 7

Robert Kearns, aralıklı ön cam sileceği fikrini çaldığını iddia ettiği Detroitli otomobil üreticileriyle mücadele ediyor.

Yönetmen: Marc Abraham

Oyuncular: Greg Kinnear, Lauren Graham, Alan Alda

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11. Swimming with Sharks (1994)

11. Swimming with Sharks (1994)

IMDb: 7

Genç bir Hollywood yöneticisi, akla gelebilecek en kötü, istismarcı, yıpratıcı ve zalim bir patron olan büyük bir film yapımcısının asistanı olur. Ancak çok geçmeden genç yönetici patronunu kaçırıp tüm zulümleri ona yöneltince işler tersine döner.

Yönetmen: George Huang

Oyuncular: Kevin Spacey, Frank Whaley, Michelle Forbes

12. Bread and Roses (2000)

12. Bread and Roses (2000)

IMDb: 7

İki Latin kız kardeş, şehir merkezindeki bir ofis binasında temizlikçi olarak çalışmaya başlarlar ve sendikalaşma hakkı için mücadele ederler.

Yönetmen: Ken Loach

Oyuncular: Pilar Padilla, Adrien Brody, Elpidia Carrillo

13. The Full Monty (1997)

13. The Full Monty (1997)

IMDb: 7.2

Altı işsiz çelik işçisi erkek striptiz gösterisi yapıyordur. Film, kadınların onları 'tam ay'a, yani tamamen çıplaklığa gitmeleri konusunda ikna etmesini konu alıyor.

Yönetmen: Peter Cattaneo

Oyuncular: Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Addy

14. Last Train Home (2009)

14. Last Train Home (2009)

IMDb: 7.6

Bir çift, çocuklarıyla yeniden bir araya gelmek ve bir gelecek için mücadele etmek üzere Çin yeni yılı için 130 milyon göçmen işçiyle birlikte eve dönüş yolculuğuna çıkıyor. Çin'in dünya süper gücü olma yolunda hızla ilerlemesiyle, onların görünmeyen hikâyesi devam ediyor.

Yönetmen: Lixin Fan

Oyuncular: Changhua Zhang, Yang Zhang, Suqin Chen

15. Roger & Me (1989)

15. Roger & Me (1989)

IMDb: 7.5

General Motors, Michigan'daki fabrikasını kapatıp 35.000 kişiyi işten çıkardıktan sonra, film yapımcısı Michael Moore, General Motors'un başkanı Roger B. Smith ile röportaj yapmak için donkişotvari bir arayışa girişir.

Yönetmen: Michael Moore

Oyuncular: Michael Moore, Roger B. Smith, Rhonda Britton

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