1 Mayıs İşçi Bayramına Özel İzleyebileceğiniz Birbirinden Alın Teri Kokan Filmler

IMDb: 7

Genç bir Hollywood yöneticisi, akla gelebilecek en kötü, istismarcı, yıpratıcı ve zalim bir patron olan büyük bir film yapımcısının asistanı olur. Ancak çok geçmeden genç yönetici patronunu kaçırıp tüm zulümleri ona yöneltince işler tersine döner.

Yönetmen: George Huang

Oyuncular: Kevin Spacey, Frank Whaley, Michelle Forbes