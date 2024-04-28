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Bridgerton'ın 3. Sezonunu Beklemekten Sıkılanlara Birbirinden Muhteşem Film Önerileri

Bridgerton'ın 3. Sezonunu Beklemekten Sıkılanlara Birbirinden Muhteşem Film Önerileri

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 14:01

Bridgerton'ın üçüncü sezonuna çok az bir zaman kaldı. Ama dizinin ilk iki sezonunu birden fazla izlediyseniz ya da daha şimdiden Bridgerton havasına girmek istiyorsanız bu liste tam size göre. Bu içerikte birbirinden harika dönem draması filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz

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1. Mr. Malcolm's List (2022)

1. Mr. Malcolm's List (2022)

IMDb: 6

Londra’nın en gözde bekarlarından biri olan Bay Malcolm'un ideal eşin karşılaması gereken bir kriterler listesi vardır. Malcolm, kendisi ile ilgilenen Julia’yı listedeki kriterleri karşılamadığı için reddeder. Bu durumu hazmedemeyen Julia da Malcolm’dan intikam almaya karar verir.

Yönetmen: Emma Holly Jones

Oyuncular: Freida Pinto, Sope Dirisu, Oliver Jackson-Cohen

2. Pride & Prejudice (2005)

2. Pride & Prejudice (2005)

IMDb: 7.8

Elizabeth Bennet bekar, zengin ve gururlu Bay Darcy ile tanıştığında aralarında kıvılcımlar uçuşur. Ancak Bay Darcy istemeden de olsa kendi sınıfından bir kadına aşık olur. Herkes kendi gururunun ve önyargısının üstesinden gelebilir mi?

Yönetmen: Joe Wright

Oyuncular: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn

3. Emma. (2020)

3. Emma. (2020)

IMDb: 6.7

Yakışıklı, zeki ve zengin Emma Woodhouse, küçük sakin kasabasında rakipleri olmayan, huzursuz bir kraliçedir. Sosyal sınıf ve büyümenin acısıyla ilgili bu ışıltılı hicivde, Emma başından beri gerçek aşkı bulmak için yanlış yola sapmış eşleşmeler yapar.

Yönetmen: Autumn de Wilde

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Mia Goth

4. Enola Holmes (2020)

4. Enola Holmes (2020)

IMDb: 6.6

Sherlock'un genç kız kardeşi Enola Holmes, annesinin kaybolduğunu öğrendiğinde onu bulmaya çalışır ve ünlü erkek kardeşini alt edip tehlikeli bir komployu çözerken başlı başına bir süper hafiye haline gelir.

Yönetmen: Harry Bradbeer

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin

5. Much Ado About Nothing (1993)

5. Much Ado About Nothing (1993)

IMDb: 7.3

Genç aşıklar Hero ve Claudio bir hafta içinde evleneceklerdir. Vakit geçirmek için Don Pedro ile komplo kurarak kibirli bir bekar olan Benedick'e en sevdiği idman partneri Beatrice'i kullanarak aşk tuzağı kurarlar. Bu sırada kötü kalpli Don Jon da Hero'yu sadakatsizlikle suçlayarak düğünü bozmak için komplo kurar.

Yönetmen: Kenneth Branagh

Oyuncular: Kenneth Branagh, Emma Thompson, Keanu Reeves

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6. The Personal History of David Copperfield (2019)

6. The Personal History of David Copperfield (2019)

IMDb: 6.4

Charles Dickens'ın 1840'larda geçen yarı otobiyografik başyapıtı 'David Copperfield'in Kişisel Tarihi'nin yeni ve farklı bir yorumu, filmin ikonik baş karakterinin, kaotik bir dünyada kendine ait bir yer bulmak için yol alırken hayatını anlatıyor.

Yönetmen: Armando Iannucci

Oyuncular: Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton

7. Austenland (2013)

7. Austenland (2013)

IMDb: 6.3

Austenland, görünüşte normal bir genç kadın olan 30'lu yaşlarındaki bekar Jane Hayes'in bir sırrı hakkında romantik bir komedi olarak karşımıza çıkıyor. Bay Darcy'ye olan takıntısı onun aşk hayatını mahvediyor. Ancak tüm birikimini bir İngiliz tatil beldesine gitmek için harcamaya karar verdiğinde fantezileri birdenbire hayal edebileceğinden daha gerçek hale geliyor.

Yönetmen: Jerusha Hess

Oyuncular: Keri Russell, JJ Feild, Jennifer Coolidge

8. Clueless (1995)

8. Clueless (1995)

IMDb: 6.9

Sığ, zengin ve sosyal açıdan başarılı Cher, Beverly Hills lisesinin hiyerarşi sıralamasında en üst sırada yer almaktadır. Kendini çöpçatan olarak gören Cher, önce iki öğretmeni birbirleriyle çıkmaya ikna eder.

Yönetmen: Amy Heckerling

Oyuncular: Alicia Silverstone, Stacey Dash, Brittany Murphy

9. Marie Antoinette (2006)

9. Marie Antoinette (2006)

IMDb: 6.5

Fransa'nın ikonik ama talihsiz kraliçesi Marie Antoinette'in yeniden anlatımı olan bu filmde, 14 yaşında XVI. Louis ile olan nişanından ve evliliğinden, 19 yaşında kraliçe olarak saltanatına, kraliçe olarak saltanatının sonuna ve sonunda Versailles'ın düşüşüne kadar her şey gösterilir.

Yönetmen: Sofia Coppola

Oyuncular: Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Rip Torn

10. Belle (2013)

10. Belle (2013)

IMDb: 7.3

Film, Kraliyet Donanması Kaptanı Sir John Lindsay'in melez kızı Dido Elizabeth Belle'nin, 18. yüzyıl İngiltere'sinde aristokrat amcası Mansfield'in 1. Kontu Lord William Murray tarafından büyütülmesini konu alıyor.

Yönetmen: Amma Asante

Oyuncular: Gugu Mbatha-Raw, Matthew Goode, Emily Watson

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