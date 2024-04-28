Bridgerton'ın 3. Sezonunu Beklemekten Sıkılanlara Birbirinden Muhteşem Film Önerileri
Bridgerton'ın 3. Sezonunu Beklemekten Sıkılanlara Birbirinden Muhteşem Film Önerileri
Bridgerton'ın üçüncü sezonuna çok az bir zaman kaldı. Ama dizinin ilk iki sezonunu birden fazla izlediyseniz ya da daha şimdiden Bridgerton havasına girmek istiyorsanız bu liste tam size göre. Bu içerikte birbirinden harika dönem draması filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz
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1. Mr. Malcolm's List (2022)
2. Pride & Prejudice (2005)
3. Emma. (2020)
4. Enola Holmes (2020)
5. Much Ado About Nothing (1993)
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6. The Personal History of David Copperfield (2019)
7. Austenland (2013)
8. Clueless (1995)
9. Marie Antoinette (2006)
10. Belle (2013)
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