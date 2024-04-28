Bridgerton'ın 3. Sezonunu Beklemekten Sıkılanlara Birbirinden Muhteşem Film Önerileri

IMDb: 6.3

Austenland, görünüşte normal bir genç kadın olan 30'lu yaşlarındaki bekar Jane Hayes'in bir sırrı hakkında romantik bir komedi olarak karşımıza çıkıyor. Bay Darcy'ye olan takıntısı onun aşk hayatını mahvediyor. Ancak tüm birikimini bir İngiliz tatil beldesine gitmek için harcamaya karar verdiğinde fantezileri birdenbire hayal edebileceğinden daha gerçek hale geliyor.

Yönetmen: Jerusha Hess

Oyuncular: Keri Russell, JJ Feild, Jennifer Coolidge