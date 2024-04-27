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İzleyecek Dizi Bulamayanlara IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Yabancı Dizi Önerileri

İzleyecek Dizi Bulamayanlara IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Yabancı Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 12:01

Merhabalar. Yeni dizi arayışına çıktıysanız bu liste tam size göre! IMDb'ye göre son zamanların en popüler dizi listelerini bu içerikte sizler için derledik. Hepsi birbirinden aksiyonlu, maceralı ya da romantik bu dizilere siz de bir şans verin!

İyi seyirler.

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1. Fallout (2024 - )

1. Fallout (2024 - )

IMDb: 8.6

Gelecekte, nükleer katliamın yol açtığı kıyamet sonrası Los Angeles'ta vatandaşlar kendilerini radyasyondan, mutantlardan ve haydutlardan korumak için yer altı sığınaklarında yaşamak zorunda kalır.

Yaratıcılar: Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner

Oyuncular: Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins

2. Sugar (2024 - )

2. Sugar (2024 - )

IMDb: 7.9

Özel dedektif John Sugar, efsanevi bir Hollywood yapımcısının torunu Olivia Siegel'in gizemli ortadan kaybolmasını araştırıyor.

Yaratıcı: Mark Protosevich

Oyuncular: Colin Farrell, Kirby, Amy Ryan

3. The Rookie (2018 - )

3. The Rookie (2018 - )

IMDb: 8

Baştan başlamak hiç de kolay değil, özellikle de hayatını değiştiren bir olaydan sonra LAPD'ye katılma hayalinin peşinden koşan John Nolan için. Zira en yaşlı çaylakları olarak onu sadece yürüyen bir orta yaş krizi olarak görenlerin şüpheleriyle karşılaşır.

Yaratıcı: Alexi Hawley

Oyuncular: Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones

4. Young Sheldon (2017–2024)

4. Young Sheldon (2017–2024)

IMDb: 7.6

Sheldon Cooper (The Big Bang Theory'deki) zaten bir yetişkin olarak görülüyordur. Bu dizi, sosyal açıdan engelli olan Sheldon'ın, daha çocukken bazı benzersiz zorluklarla karşı karşıya kalmasını konu alıyor.

Yaratıcılar: Chuck Lorre, Steven Molaro

Oyuncular: Iain Armitage, Zoe Perry, Jim Parsons

5. Star Trek: Discovery (2017–2024)

5. Star Trek: Discovery (2017–2024)

IMDb: 7

Kirk, Spock ve Atılgan'dan on yıl önce, bir Yıldız Filosu subayı uzaylılarla ilgili her şeyi anlamayı öğrenirken USS Discovery yeni dünyalar ve yaşam formları keşfeder.

Yaratıcılar: Bryan Fuller, Alex Kurtzman

Oyuncular: Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Anthony Rapp

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6. From (2022 - )

6. From (2022 - )

IMDb: 7.7

ABD'nin orta kesimlerinde, giren herkesi hapseden bir şehrin gizemi... Sakinler bir yandan normallik hissini korumaya ve bir çıkış yolu bulmaya çalışırken, bir yandan da çevredeki ormanın tehditlerine karşı da hayatta kalmak zorundalar.

Yaratıcı: John Griffin

Oyuncular: Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey

7. Heartbreak High (2022 - )

7. Heartbreak High (2022 - )

IMDb: 7.7

20 yılı aşkın sürede Hartley Lisesi'ne yeni bir bakış. Amerie, yeni arkadaşlarıyla (dışarıdan gelen Quinni ve Darren) aşk, seks ve kalp kırıklığı arasında yol alırken itibarını da onarmak zorundadır.

Yaratıcılar: Hannah Carroll Chapman, Ben Gannon, Michael Jenkins

Oyuncular: Ayesha Madon, James Majoos, Chloe Hayden

8. The Last of Us (2023 - )

8. The Last of Us (2023 - )

IMDb: 8.7

Küresel bir salgının medeniyeti yok etmesinden sonra, hayatta kalan tecrübeli bir kişi, insanlığın son umudu olabilecek 14 yaşındaki bir kızın sorumluluğunu üstlenir.

Yaratıcılar: Neil Druckmann, Craig Mazin

Oyuncular: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Anna Torv

9. Elsbeth (2024)

9. Elsbeth (2024)

IMDb: 7.8

Alışılmışın dışında bir avukat olan Elsbeth Tascioni, NYPD ile birlikte suçluları yakalamak için gözlemler yapmak üzere kendine özgü bir bakış açısı sunuyor.

Yaratıcılar: Michelle King, Robert King

Oyuncular: Carrie Preston, Carra Patterson, Wendell Pierce

10. The Good Doctor (2017–2024)

10. The Good Doctor (2017–2024)

IMDb: 8

Dizi, otizmli ve savant sendromlu genç bir cerrah olan Shaun Murphy'nin, prestijli bir hastanenin cerrahi ünitesine alınmasını konu alıyor.

Yaratıcı: David Shore

Oyuncular: Freddie Highmore, Richard Schiff, Hill Harper

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11. Dark Matter (2024 - )

11. Dark Matter (2024 - )

Bir adam hayatının alternatif bir versiyonuna kaçırılır. Yaşayabileceği hayatların akıl almaz manzarasının ortasında, gerçek ailesine geri dönmek ve onları en korkunç düşmanı olan kendisinden kurtarmak için yürek parçalayıcı bir yolculuğa çıkar.

Oyuncular: Jennifer Connelly, Joel Edgerton, Oakes Fegley

12. Solo Leveling (2024 - )

12. Solo Leveling (2024 - )

IMDb: 8.4

Yetenekli avcıların ve canavarların olduğu bir dünyada, zayıf bir avcı olan Sung Jinwoo, gizemli bir program aracılığıyla olağanüstü güçler kazanır ve bu onu en güçlü avcılardan biri haline getirir. Hatta güçlü zindanları bile fetheder.

Yaratıcı: Chugong

Oyuncular: Taito Ban, Aleks Le, Min Seung-woo

13. The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)

13. The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)

IMDb: 8.1

Bu sefer Rick ve Michonne'un aşk hikayesi... Sürekli değişen bir dünya tarafından değişen onlar, kendilerini yaşayanlara karşı bir savaşın içinde mi bulacaklar yoksa kendilerinin de The Walking Dead olduklarını mı keşfedecekler?

Yaratıcılar: Scott M. Gimple, Danai Gurira, Andrew Lincoln

Oyuncular: Andrew Lincoln, Danai Gurira, Pollyanna McIntosh

14. The Baxters (2024 - )

14. The Baxters (2024 - )

IMDb: 6.1

Karen Kingsbury'nin çok satan romanlarından uyarlanan bu dizi, Elizabeth ve John Baxter ile onların yetişkin çocuklarının, hem tanrıyla hem de tanrısız, hayatın iniş çıkışlarında yol almalarını konu alıyor.

Oyuncular: Ted McGinley, Ali Cobrin, Masey McLain

15. American Rust (2021–2024)

15. American Rust (2021–2024)

IMDb: 7.3

Dizi, Pensilvanya'nın güneybatısındaki Rust Belt kasabasında yaşayan karmaşık ve uzlaşmacı Polis Şefi Del Harris'in gözünden parçalanmış Amerikan rüyasını araştırıyor.

Yaratıcı: Dan Futterman

Oyuncular: Jeff Daniels, Maura Tierney, David Alvarez

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