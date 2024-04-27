İzleyecek Dizi Bulamayanlara IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Yabancı Dizi Önerileri
İzleyecek Dizi Bulamayanlara IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Yabancı Dizi Önerileri
Merhabalar. Yeni dizi arayışına çıktıysanız bu liste tam size göre! IMDb'ye göre son zamanların en popüler dizi listelerini bu içerikte sizler için derledik. Hepsi birbirinden aksiyonlu, maceralı ya da romantik bu dizilere siz de bir şans verin!
İyi seyirler.
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1. Fallout (2024 - )
2. Sugar (2024 - )
3. The Rookie (2018 - )
4. Young Sheldon (2017–2024)
5. Star Trek: Discovery (2017–2024)
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6. From (2022 - )
7. Heartbreak High (2022 - )
8. The Last of Us (2023 - )
9. Elsbeth (2024)
10. The Good Doctor (2017–2024)
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11. Dark Matter (2024 - )
12. Solo Leveling (2024 - )
13. The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)
14. The Baxters (2024 - )
15. American Rust (2021–2024)
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