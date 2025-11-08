onedio
Listede Yok Yok! BBC, 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisini Seçti

Listede Yok Yok! BBC, 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisini Seçti

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.11.2025 - 16:03

Televizyon ve sinema sektöründe üretilmiş çeşitli yapımları farklı başlıklarda ele alarak birçok 'en'ler listesi hazırlayan BBC Culture, 43 ülkeden 206 kişinin oylarıyla 21. yüzyılın en iyi 100 dizisini seçti. Eleştirmenler, uzmanlar ve sinema endüstrisinden birçok ismin oylarıyla hazırlanan listede neler varmış, birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.bbc.com/culture/article/2...
100. The Queen's Gambit (2020)

99. Steven Universe (2013–2020)

98. Crazy Ex-Girlfriend (2015–2019)

97. Hannibal (2013–2015)

96. Catastrophe (2015–2019)

95. Luther (2010–2019)

94. Louie (2010–2015)

93. Treme (2010–2013)

92. Show Me a Hero (2015)

91. Westworld (2016– )

90. It's Always Sunny in Philadelphia (2005– )

89. Dexter (2006–2013)

88. The OA (2016–2019)

87. The Comeback (2005–2014)

86. How I Met Your Mother (2005–2014)

84. Narcos (2015–2017)

84. Normal People (2020)

83. Insecure (2016–2021)

82. Big Little Lies (2017–2019)

81. OJ: Made in America (2016)

80. House (2004–2012)

79. Mindhunter (2017–2019)

78. The Killing (Denmark) (2007–2012)

77. American Crime Story (2016– )

76. Rick and Morty (2013– )

75. Babylon Berlin (2017– )

74. Utopia (2013–2014)

73. Planet Earth (2006)

72. Gilmore Girls (2000–2007)

71. Enlightened (2011–2013)

70. Battlestar Galactica (2004–2009)

69. 24 (2001–2010)

68. Stranger Things (2016– )

67. RuPaul's Drag Race (2009– )

66. Mare of Easttown (2021)

65. Orange is the New Black (2013–2019)

64. Detectorists (2014–2017)

62. Pose (2018–2021)

62. The Good Place (2016–2020)

61. Avatar: The Last Airbender (2005–2008)

60. House of Cards (2013–2018)

59. The Underground Railroad (2021)

58. Dark (2017–2020)

57. The Young Pope (2016)

56. The Big Bang Theory (2007–2019)

55. The Shield (2002–2008)

54. Happy Valley (2014– )

53. Call My Agent! (2015–2020)

52. This is England 86, 88 and 90 (2010–2015)

51. Small Axe (2020)

50. Halt and Catch Fire (2014–2017)

49. The Bureau (2015– )

48. Inside No. 9 (2014– )

47. Grey's Anatomy (2005– )

46. Homeland (2011–2020)

45. The Good Fight (2017– )

44. Community (2009–2015)

43. Money Heist (2017–2021)

42. Peep Show (2003–2015)

41. Schitt's Creek (2015–2020)

Borgen (2010–2022)

39. The Office (US) (2005–2013)

38. The Handmaid's Tale (2017– )

36. Band of Brothers (2001)

36. Downton Abbey (2010–2015)

35. Fargo (2014– )

34. The Bridge (2011–2018)

33. The Good Wife (2009–2016)

32. Arrested Development (2003–2019)

31. True Detective (2014–2019)

30. Girls (2012–2017)

29. Parks and Recreation (2009–2015)

28. Friday Night Lights (2006–2011)

27. Line of Duty (2012–2021)

26. Watchmen (2019)

25. Sherlock (2010–2017)

24. Veep (2012–2019)

23. Better Call Saul (2015–2022)

22. Black Mirror (2011– )

21. Curb Your Enthusiasm (2000– )

20. The Thick of It (2005–2012)

19. Lost (2004–2010)

18. Deadwood (2004–2006)

17. 30 Rock (2006–2013)

16. The Crown (2016– )

15. Chernobyl (2019)

14. Atlanta (2016– )

13. Twin Peaks: The Return (2017)

12. Six Feet Under (2001–2005)

11. BoJack Horseman (2014–2020)

10. Succession (2018-2023)

Büyük bir medya imparatorluğunun sahibi yaşlanınca, çocukları şirketin kontrolü için mücadeleye girer. Aile içi ilişkiler güç, para ve ihanetle karışmıştır. Her karakter, babasının gölgesinden kurtulmaya çalışır. Dizi, modern dünyada hırsın ve aile bağlarının nasıl zehirli bir hal alabildiğini anlatır.

9. The Office (UK) (2001-2003)

Bir ofiste çalışanların gündelik hayatını belgesel tarzında anlatır. Basit ofis işleri, sıkıcı toplantılar ve beceriksiz yöneticiler arasında komik durumlar yaşanır. Mizahı, karakterlerin utandırıcı gerçekçiliğinden gelir. Sıradan bir iş ortamının ne kadar tuhaf olabileceğini gösterir.

8. The Americans (2013-2018)

Soğuk Savaş döneminde, Amerika’da yaşayan bir çiftin aslında Rus ajanı olduğu ortaya çıkar. Evlilikleri ve aile yaşamları, görevleriyle iç içe geçer. Sadakat, güven ve kimlik konuları sürekli sınanır. Dizi, casusluk hikâyesinin arkasında insani ilişkileri merkeze alır.

7. The Leftovers (2014-2017)

Dünya nüfusunun yüzde ikisi bir anda açıklanamadan yok olur. Geriye kalan insanlar, kaybın ardından anlam arayışına girer. Dizi, inanç, umutsuzluk ve insan doğasının kırılgan yanlarını sorgular. Cevaplar vermekten çok, seyirciyi duygusal olarak derin bir boşlukla baş başa bırakır.

6. I May Destroy You (2020)

Londra’da yaşayan genç bir yazar, bir gece dışarı çıktıktan sonra cinsel saldırıya uğradığını fark eder. Olayı hatırlayamadığı için hem bedenini hem de kimliğini yeniden inşa etmeye çalışır. Dizi, travma ve rıza konularını açık ve cesur bir şekilde işler. Kişisel sınırların, hatırlamanın ve iyileşmenin ne kadar zor olduğunu anlatır.

5. Game of Thrones (2011-2019)

Orta Çağ benzeri bir dünyada, farklı aileler Demir Taht için savaş verir. İktidar hırsı, ihanet ve sadakat temaları etrafında dönen olaylar büyük bir savaşın parçasıdır. Ejderhalar, büyü ve kehanetler hikâyeye efsanevi bir hava katar. Hiçbir karakterin güvende olmadığı bu dünya, gücün bedelini açıkça gösterir.

4. Fleabag (2016-2019)

Londra’da yaşayan genç bir kadın, yakın bir kaybın ardından duygusal olarak dağılmıştır. Hayatına yön vermeye çalışırken aşk, aile ve suçluluk duygusuyla boğuşur. Seyirciyle doğrudan konuşarak düşüncelerini paylaşır. Hem trajik hem komik bir şekilde modern kadınlık ve yalnızlık temalarını işler.

3. Breaking Bad (2008-2013)

Lisede kimya öğretmeni olan Walter White, ölümcül hastalığını öğrendikten sonra ailesine para bırakmak için uyuşturucu üretmeye başlar. Başta iyi niyetli görünen bu karar, zamanla onu acımasız bir suçluya dönüştürür. Suç dünyasına adım attıkça ahlaki sınırlarını kaybeder. Dizi, güç ve kontrol arzusunun insanı nasıl değiştirdiğini gösterir.

2. Mad Men (2007-2015)

1960’ların New York’unda geçen dizi, bir reklam ajansında çalışanların hayatını konu alır. Don Draper adlı yaratıcı yönetmen, dışarıdan başarılı görünse de içsel olarak boşluk ve kimlik sorunları yaşar. Dizi, dönemin toplumsal değişimlerini, cinsiyet rollerini ve Amerikan rüyasının ikiyüzlülüğünü işler. Görsel olarak da dönem atmosferini çok güçlü bir şekilde yansıtır.

1. The Wire (2002-2008)

Dizi, Baltimore şehrindeki suç, yolsuzluk ve sosyal çöküşü farklı kesimlerden karakterlerle anlatır. Polisler, uyuşturucu satıcıları, politikacılar ve gazeteciler aynı sistemin içinde sıkışmıştır. Her sezon şehirdeki başka bir alanı ele alır; sokaklar, liman, okullar ve medya gibi. Gerçekçi diliyle modern toplumun nasıl çözüldüğünü gösterir.

