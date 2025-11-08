Listede Yok Yok! BBC, 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisini Seçti
Kaynak: https://www.bbc.com/culture/article/2...
Televizyon ve sinema sektöründe üretilmiş çeşitli yapımları farklı başlıklarda ele alarak birçok 'en'ler listesi hazırlayan BBC Culture, 43 ülkeden 206 kişinin oylarıyla 21. yüzyılın en iyi 100 dizisini seçti. Eleştirmenler, uzmanlar ve sinema endüstrisinden birçok ismin oylarıyla hazırlanan listede neler varmış, birlikte bakalım!
100. The Queen's Gambit (2020)
80. House (2004–2012)
60. House of Cards (2013–2018)
Borgen (2010–2022)
19. Lost (2004–2010)
10. Succession (2018-2023)
9. The Office (UK) (2001-2003)
8. The Americans (2013-2018)
7. The Leftovers (2014-2017)
6. I May Destroy You (2020)
5. Game of Thrones (2011-2019)
4. Fleabag (2016-2019)
3. Breaking Bad (2008-2013)
2. Mad Men (2007-2015)
1. The Wire (2002-2008)
