İzlerken Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacaksınız: Bir An Önce Bitirmek İsteyeceğiniz Çerezlik Diziler
Bazen bir diziyi izlerken çok da bir şey aramayız ve şöyle bir bakıp çıkayım deriz ya. İşte tam olarak yemek yerken ya da kafa dağıtmak istediğinizde izleyebileceğiniz, hem sürükleyici hem merak uyandırıcı atıştırmalık niyetine dizileri sizler için derledik. Şimdiler iyi seyirler dileriz!
Emily in Paris (2020-)
Never Have I Ever (2020–2023)
Young Royals (2021–2023)
Heartstopper (2022– )
The Lincoln Lawyer (2022– )
The Recruit (2022– )
The Summer I Turned Pretty (2022– )
Extraordinary Attorney Woo (2022)
The Night Agent (2023)
XO, Kitty (2023– )
Red Rose (2023)
Ginny & Georgia (2021–2023)
My Life with the Walter Boys (2023)
One Day (2024)
A Good Day to Be a Dog (2024)
