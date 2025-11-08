onedio
İzlerken Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacaksınız: Bir An Önce Bitirmek İsteyeceğiniz Çerezlik Diziler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.11.2025 - 20:31

Bazen bir diziyi izlerken çok da bir şey aramayız ve şöyle bir bakıp çıkayım deriz ya. İşte tam olarak yemek yerken ya da kafa dağıtmak istediğinizde izleyebileceğiniz, hem sürükleyici hem merak uyandırıcı atıştırmalık niyetine dizileri sizler için derledik. Şimdiler iyi seyirler dileriz!

Emily in Paris (2020-)

Emily in Paris (2020-)

Paris’e taşınan genç bir kadının iş hayatı, romantik karmaşaları ve şehirle olan aşk-nefret ilişkisi keyifli bir tempoyla ilerliyor. Dizi çok hafif, parlak ve rüya gibi bir enerji taşıyor. Otururken fark etmeden birkaç bölüm bitmiş olur. Kafa dağıtmalık tam bir modern romantik komedi.

Never Have I Ever (2020–2023)

Never Have I Ever (2020–2023)

Liseli bir kızın büyüme sancıları, aşk karmaşası ve iç monologları çok eğlenceli anlatılıyor. Bölümler kısa, karakterler sıcak. Komik anlar samimi duygularla dengelenmiş. Yorulmadan peş peşe izleniyor.

Young Royals (2021–2023)

Young Royals (2021–2023)

Bir gencin okulda yaşadığı duygusal çatışmalar ve kimlik arayışı sade ama etkileyici biçimde işleniyor. Dram var ama ağır değil. Biri “hadi bir bölüm daha” dedirten dizilerden.

Heartstopper (2022– )

Heartstopper (2022– )

Yumuşak ilerleyen bir gençlik aşk hikayesi. Kimse hislerini abartmıyor, her duygu sakince işleniyor. İzleyene iyi gelen bir sıcaklığı var. Bölümler kısa olduğu için bir çırpıda biter.

The Lincoln Lawyer (2022– )

The Lincoln Lawyer (2022– )

Arabasını ofis gibi kullanan bir avukatın temposu yüksek davalarla uğraşmasını izliyoruz. Mahkeme sahneleri karmaşık değil; akıcı ve net. Karakter sempatik, hikaye sürükleyici. “Kolay izlenen hukuk dizisi” kategorisinin kralı diyebiliriz.

The Recruit (2022– )

The Recruit (2022– )

Genç bir avukat kendini CIA fırtınasının ortasında buluyor. Çok ciddi gibi görünse de dizinin tonu aslında eğlenceli. Karakter sürekli başına iş açıyor ve izleyici “of yine mi?” diye keyifle eşlik ediyor. Tam çerezlik aksiyon.

The Summer I Turned Pretty (2022– )

The Summer I Turned Pretty (2022– )

Deniz kenarında geçen yaz aşkı ve büyüme hikayesi. Şehir değil, deniz, gün batımı ve duygular konuşuyor. Hüzün hafif, romantizm narin. Yaz kokulu bir dizi.

Extraordinary Attorney Woo (2022)

Extraordinary Attorney Woo (2022)

Otizmli genç bir avukatın hem işte hem hayatta adım adım güçlenmesini izlemek çok sıcak geliyor. Dizi ağır meseleleri bile yumuşak bir şekilde anlatıyor. Gülümsetiyor, yer yer hüzün de bırakıyor.

The Night Agent (2023)

The Night Agent (2023)

Küçük görünen bir görev bir anda büyük bir komploya dönüşüyor. Tempo neredeyse hiç durmuyor. Karakteri izlerken “hadi koş, çabuk!” diye içinden destek veriyorsun. Peş peşe izletiyor.

XO, Kitty (2023– )

XO, Kitty (2023– )

Genç bir kızın Kore’de başlayan kendi olma serüveni renkli ve enerjik yansıtılmış. Bu sebeple hafif duygusal, hafif romantik, çok tatlı bir akış var. Yer yer komik, yer yer duygusal. “Bir şey izleyeyim ama yorulmayayım” diyenlere birebir.

Red Rose (2023)

Red Rose (2023)

Bir grup genç gizemli bir uygulama yüzünden gerilimli anlar yaşar. Ama bu gerilim çok ağır değil; merak duygusu ilerletiyor. Karanlık hava var ama boğucu değil. Bir sezonda akıp gidiyor.

Ginny & Georgia (2021–2023)

Ginny & Georgia (2021–2023)

Anne-kız ilişkisi sürekli dalgalı ama izlemek keyifli. Mahalle dedikoduları, romantik karmaşalar, küçük sırlar… Tam bir “otur yanına çayını al” dizisi. İzlerken zaman su gibi akıyor.

My Life with the Walter Boys (2023)

My Life with the Walter Boys (2023)

Kalabalık bir ev, sıcak insanlar ve küçük duygusal çarpışmalar… Dizi seyirciyi yormuyor. Samimi ve ev gibi bir atmosferi var. Tek oturuşta bitirmeliklerden.

One Day (2024)

One Day (2024)

Her yıl aynı günde iki kişinin nasıl değiştiğini görüyoruz. Romantizm çok gösterişli değil; doğal ve içten. Bir bakmışsın sezon bitmiş.

A Good Day to Be a Dog (2024)

A Good Day to Be a Dog (2024)

Konu masalsı olsa da dizi çok sıcak bir romantik komedi gibi akıyor. Karakterler tatlı, sahneler keyifli.. İzlerken kendinizi sürekli tebessüm ederken bulabilirsiniz. Dinlendiren bir dizi.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
