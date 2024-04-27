Bu Filmleri Sakın Kaçırmayın! IMDb'ye Göre 2024'te Vizyona Girip Herkesin Beğenisini Toplayan En İyi Filmler
Bu Filmleri Sakın Kaçırmayın! IMDb'ye Göre 2024'te Vizyona Girip Herkesin Beğenisini Toplayan En İyi Filmler
Merhabalar. 2024 yılında birbirinde harika filmler vizyona girdi ya da dijital platformlarda yayınlandı. Tabii hepsinden haberdar olmak ya da izlemek o kadar kolay değil. Bu içerikte bu yıl vizyona giren ve en çok beğenilen filmleri sizler için derledik.
İyi seyirler dileriz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Civil War
2. The Ministry of Ungentlemanly Warfare
3. Abigail
4. Monkey Man
5. Ordinary Angels
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Cabrini
7. The Hopeful
8. Escape from Germany
9. Lover Stalker Killer
10. Wallbanger
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Frida
12. Enough for Now
13. We're All Gonna Die
14. The Throwback
15. The Goat Life
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın