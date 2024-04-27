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Bu Filmleri Sakın Kaçırmayın! IMDb'ye Göre 2024'te Vizyona Girip Herkesin Beğenisini Toplayan En İyi Filmler

Bu Filmleri Sakın Kaçırmayın! IMDb'ye Göre 2024'te Vizyona Girip Herkesin Beğenisini Toplayan En İyi Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 14:01

Merhabalar. 2024 yılında birbirinde harika filmler vizyona girdi ya da dijital platformlarda yayınlandı. Tabii hepsinden haberdar olmak ya da izlemek o kadar kolay değil. Bu içerikte bu yıl vizyona giren ve en çok beğenilen filmleri sizler için derledik.

İyi seyirler dileriz!

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1. Civil War

1. Civil War

IMDb: 7.6

Film, isyancı gruplar Beyaz Saray'a gelmeden önce DC'ye ulaşmak için zamana karşı yarışan gazetecilerden oluşan bir ekibi takip ediyor. Distopik bir gelecekte geçen film Amerika'nın bir iç savaşta nasıl karışacağını gözler önüne seriyor.

Yönetmen: Alex Garland

Oyuncular: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny

2. The Ministry of Ungentlemanly Warfare

2. The Ministry of Ungentlemanly Warfare

IMDb: 7.3

İngiliz ordusu, II. Dünya Savaşı sırasında düşman hatlarının gerisindeki Alman kuvvetlerine saldırmak için yüksek vasıflı askerlerden oluşan küçük bir grubu işe alır.

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Henry Cavill, Alan Ritchson, Alex Pettyfer

3. Abigail

3. Abigail

IMDb: 7.1

Bir grup suçlu, yeraltı dünyasının güçlü bir figürünün balerin kızını kaçırdıktan sonra izole bir malikaneye sığınır. Ancak sonradan içeride normal bir küçük kız olmadığını fark ederler.

Yönetmenler: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Oyuncular: Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir

4. Monkey Man

4. Monkey Man

IMDb: 7.2

İsimsiz bir genç adam, annesini öldüren, yoksulları ve güçsüzleri sistematik olarak mağdur etmeye devam eden yozlaşmış liderlere karşı bir intikam kampanyası başlatır.

Yönetmen: Dev Patel

Oyuncular: Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash

5. Ordinary Angels

5. Ordinary Angels

IMDb: 7.4

Film, dul bir babanın hasta genç kızının hayatını kurtarmasına yardım etmek için tek başına bütün bir topluluğu bir araya getiren bir kuaförün inanılmaz gerçek hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Jon Gunn

Oyuncular: Hilary Swank, Alan Ritchson, Emily Mitchell

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6. Cabrini

6. Cabrini

IMDb: 7.9

New York'un gecekondu mahallelerinde hastalığa ve yoksulluğa tanık olan İtalyan göçmen Francesca Cabrini, düşman belediye başkanını yüzlerce yetim çocuğa barınma ve sağlık hizmeti sağlamaya ikna etmek için cesur bir yolculuğa çıkıyor.

Yönetmen: Alejandro Monteverde

Oyuncular: Cristiana Dell'Anna, John Lithgow, David Morse

7. The Hopeful

7. The Hopeful

IMDb: 8.8

1874 yılında Atlantik Okyanusu'nu geçen bir buharlı gemide, dul John Andrews iki çocuğunun huzursuz zihinlerini dünyanın sonuyla başlayan bir cesaret, umut, savaş ve gerçek aşk hikayesiyle aydınlatıyor.

Yönetmen: Kyle Portbury

Oyuncular: Tommie-Amber Pirie, Gregory Wilson, Maddy Martin

8. Escape from Germany

8. Escape from Germany

IMDb: 8.9

1939'da Hitler'in ordusu sınırları kapatıyordur ve seksen beş Amerikalı misyoner Almanya'da kiliselerine hizmet ediyordur. Bu misyonerlerin Nazi Almanya'sından kaçışı, modern kilise tarihinde meydana gelen en dramatik olaylardan biridir.

Yönetmen: T.C. Christensen

Oyuncular: Sebastian Barr, Joseph Batzel, Ischa Bee

9. Lover Stalker Killer

9. Lover Stalker Killer

IMDb: 7

Bu şaşırtıcı belgesel, bir tamircinin ilk kez çevrimiçi buluşmayı denemesini ve romantik takıntıyı ölümcül uç noktalara taşıyan bir kadınla tanışmasını konu alıyor.

Yönetmen: Sam Hobkinson

Oyuncular: Dave Kroupa, Nancy Raney, Chris LeGrow

10. Wallbanger

10. Wallbanger

IMDb: 8

Bekar bir iç mimar olan Caroline, mükemmel gibi görünen bir daireye taşınır ve her gece komşusu 'duvar çalan' tarafından uyandırılır. Bu olay beklenmedik, gerilim dolu bir bağın kıvılcımını ateşler.

Yönetmen: Tosca Musk

Oyuncular: Kelli Berglund, Amadeus Serafini, Roselyn Sanchez

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11. Frida

11. Frida

IMDb: 7.5

Belgesel, izleyenleri ikonik sanatçı Frida Kahlo'nun hayatına, günlüklerden, mektuplardan, denemelerden ve röportajlardan kendi sözleriyle anlatılan ham ve büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

Yönetmen: Carla Gutierrez

Oyuncu: Frida Kahlo

12. Enough for Now

12. Enough for Now

IMDb: 8.7

Kardeşler, en büyük erkek kardeşleri eve çekmek için hindistancevizi küplerinden tatlı pişiriyor. Zaman donmuş gibi görünüyor. Sıradan yaz günleri sıra dışı hale geliyor.

Yönetmen: Marko Djordjevic

Oyuncular: Goran Bogdan, Dejan Celar, Dimitrije Dinic

13. We're All Gonna Die

13. We're All Gonna Die

IMDb: 8.4

Yakın gelecekte herkes gökyüzünde beliren 10.000 millik uzaylı dokunaçına alışmıştır ve mücadele eden bir arıcı ile kederli bir gezginin bir araya gelip ışınlanan eşyalarını geri almak için tehlikeli bir yolculuğa çıkması gerekir.

Yönetmenler: Matthew Arnold, Freddie Wong

Oyuncular: Indiana Arnold, Nevada Arnold, Ashly Burch

14. The Throwback

14. The Throwback

IMDb: 8.5

Evli bir çiftin yaşamı, yeterince takdir edilmeyen ve stresli bir 'süper anne' olan eşin tatil sezonunda travma sonrası bir kriz geçirmesi ve üniversite çağındaki parti kızı kişiliğine geri dönmesine neden olunca bir krize sürüklenir.

Yönetmen: Mario Garcia

Oyuncular: Will Sasso, Bobby Lee, Justina Machado

15. The Goat Life

15. The Goat Life

IMDb: 8.7

Film, para kazanmak için Suudi Arabistan'a giden Hintli göçmen işçi Najeeb Muhammad'in gerçek hayatını anlatıyor. Kendisini kaderin bir cilvesi olarak çölün ortasında keçi güderek köle benzeri bir hayat yaşarken buluyor.

Yönetmen: Blessy

Oyuncular: Prithviraj Sukumaran, Jimmy Jean-Louis, K.r. Gokul

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