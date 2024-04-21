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Gollum Karakterini Canlandıran Efsane Oyuncu Andy Serkis'in Rol Aldığı Birbirinden Muhteşem Filmler

Gollum Karakterini Canlandıran Efsane Oyuncu Andy Serkis'in Rol Aldığı Birbirinden Muhteşem Filmler

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 20:01

İngiliz bir oyuncu, yönetmen ve yazar olan Andy Serkis, daha çok dijital performans yaklaşımıyla canlandırdığı karakterlerle tanınır. Özellikle 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' gibi yapımlarda Gollum'u canlandırmasıyla ün kazanmıştır. Ayrıca 'King Kong', 'Maymunlar Cehennemi' serisi, 'Star Wars: Güç Uyanıyor' ve 'Kara Panter' gibi filmlerde de önemli roller üstlenmiştir. Bu içerikte Andy Serkis'in irili ufaklı en yüksek puanlı filmlerini bir araya topladık. İyi seyirler dileriz.

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1. Career Girls (1997)

1. Career Girls (1997)

IMDb: 7.1

Film, iki genç kadının, altı yıl önce üniversite mezuniyetlerinde veda ettikten sonra yeniden bir araya gelmesini ve arkadaşlıklarını yeniden canlandırmasını konu alıyor. Serkis bu filmde Mr. Evans rolünü canlandırıyor.

Yönetmen: Mike Leigh

Oyuncular: Katrin Cartlidge, Lynda Steadman, Kate Byers

2. Topsy-Turvy (1999)

2. Topsy-Turvy (1999)

IMDb: 7.3

1880'lerde geçen film, efsanevi müzik/tiyatro yazarları Gilbert ve Sullivan'ın ortaklığının, her şeyi tersine çevirip Mikado'yu yazmadan önce nasıl çözüldüğünün hikayesini konu alıyor. Serkis filmde John D'Auban rolünü canlandırıyor.

Yönetmen: Mike Leigh

Oyuncular: Jim Broadbent, Allan Corduner, Dexter Fletcher

3. 24 Hour Party People (2002)

3. 24 Hour Party People (2002)

IMDb: 7.3

Film, 1976'da Tony Wilson'ın Factory Records'u kurarak Manchester'ın müziğini dünyaya taşımasını konu alıyor. Serkis bu filmde Martin Hannett rolünü canlandırıyor.

Yönetmen: Michael Winterbottom

Oyuncular: Steve Coogan, Lennie James, John Thomson

4. 13 Going on 30 (2004)

4. 13 Going on 30 (2004)

IMDb: 6.3

Popüler olmayan kız öğrenci Jenna Rink, doğum gününde alışılmadık bir dilek tutar. Mucizevi bir şekilde dileği gerçek olur ve 13 yaşındaki Jenna, ertesi gün 30 yaşında bir kadın olarak uyanır. Serkis filmde Richard Kneeland rolünde.

Yönetmen: Gary Winick

Oyuncular: Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer

5. King Kong (2005)

5. King Kong (2005)

IMDb: 7.2

Açgözlü bir film yapımcısı, film yapımcılarından oluşan bir ekip toplar ve yamyam yerlilerden daha fazlasını buldukları kötü şöhretli Kafatası Adası'na doğru yola çıkar.

Yönetmen: Peter Jackson

Oyuncular: Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody

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6. The Prestige (2006)

6. The Prestige (2006)

IMDb: 8.5

Trajik bir kazanın ardından, 1890'ların Londra'sındaki iki sahne sihirbazı, birbirlerini alt etmek için sahip oldukları her şeyi feda ederken nihai illüzyonu yaratmak için bir savaşa girerler. Serkis filmde Alley rolünü canlandırdı.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson

7. Longford (2006)

7. Longford (2006)

IMDb: 7.5

Film, tartışmalı inançları çoğu zaman şiddetli siyasi tartışmalara ve kişisel çatışmalara yol açan yorulmak bilmez bir İngiliz kampanyacısı olan Lord Longford'un portresini çiziyor. Serkis filmde Ian Brady rolünde.

Yönetmen: Tom Hooper

Oyuncular: Lee Boardman, Jim Broadbent, Tam Dean Burn

8. Einstein and Eddington (2008)

8. Einstein and Eddington (2008)

IMDb: 7.2

Bu drama, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinin gelişimini ve Einstein'ın, fikirlerini deneysel olarak kanıtlayan ilk fizikçi olan İngiliz bilim adamı Sir Arthur Eddington ile olan ilişkisini konu alıyor. Andy Serkis bu filmde Albert Einstein rolünü canlandırdı.

Yönetmen: Philip Martin

Oyuncular: David Tennant, Richard McCabe, Patrick Kennedy

9. Rise of the Planet of the Apes (2011)

9. Rise of the Planet of the Apes (2011)

IMDb: 7.6

Beynin kendini onarmasına yardımcı olmak için tasarlanan bir madde, bir maymun ayaklanmasına öncülük eden şempanzeye gelişmiş zeka kazandırıyor. Caesar rolünü Serkis canlandırıyor.

Yönetmen: Rupert Wyatt

Oyuncular: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto

10. Death of a Superhero (2011)

10. Death of a Superhero (2011)

IMDb: 7

Film, ölmek üzere olan 15 yaşındaki bir çocuğun, ölümlülüğüyle mücadele eden yenilmez bir süper kahramanın hikayelerini çizmesini konu alıyor. Serkis filmde Dr. Adrian King rolünü canlandırıyor.

Yönetmen: Ian Fitzgibbon

Oyuncular: Thomas Brodie-Sangster, Lilly Forgách, Ian Fitzgibbon

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11. Wild Bill (2011)

11. Wild Bill (2011)

IMDb: 7.2

Şartlı tahliyeli, sokaklarda yontulmuş bir adam, iki oğlunu anneleri tarafından terk edilmiş ve kendi başlarının çaresine bakarken bulur. Adım atma zamanı geldi şimdi ona gelmiştir. Serkis bu filmde Glen rolünde.

Yönetmen: Dexter Fletcher

Oyuncular: Charlie Creed-Miles, Will Poulter, Sammy Williams

12. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015)

12. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015)

IMDb: 7.8

Galaksi için yeni bir tehdit yükselirken, çöl yağmacısı Rey ve eski fırtına askeri Finn, barışı yeniden tesis etmenin tek umudunu aramak için Han Solo ve Chewbacca'ya katılmak zorundadır. Serkis bu filmde Yüce Lider Snoke rolünde.

Yönetmen: J.J. Abrams

Oyuncular: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

13. Black Panther (2018)

13. Black Panther (2018)

IMDb: 7.3

Gizli ama gelişmiş Wakanda krallığının varisi T'Challa, halkını yeni bir geleceğe taşımak için öne çıkmalı ve ülkesinin geçmişinden gelen bir rakiple yüzleşmelidir. Serkis bu filmde süper kötü adam Ulysses Klaw rolünü canlandırıyor.

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o

14. The Batman (2022)

14. The Batman (2022)

IMDb: 7.8

Sadist bir seri katil, Gotham'daki önemli siyasi figürleri öldürmeye başlayınca Batman, şehrin gizli yolsuzluğunu araştırmak ve ailesinin olaya karıştığını sorgulamak zorunda kalır. Serkis bu filmde Alfred rolünde.

Yönetmen: Matt Reeves

Oyuncular: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright

15. Luther: The Fallen Sun (2023)

15. Luther: The Fallen Sun (2023)

IMDb: 6.4

Zeki ama gözden düşmüş bir dedektif olan John Luther, Londra'da terör estiren sadist bir seri katilin peşine düşmek için hapisten kaçar. Serkis bu filmde David Robey rolünü canlandırıyor.

Yönetmen: Jamie Payne

Oyuncular: Idris Elba, Cynthia Erivo, Andy Serkis

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Siz 'Kıymetlimisssss' Gollum'u canlandıran Andy Serkis'in rol aldığı hangi filmleri izlediniz? Yorumlara buyrun!

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