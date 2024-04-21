Gollum Karakterini Canlandıran Efsane Oyuncu Andy Serkis'in Rol Aldığı Birbirinden Muhteşem Filmler

İngiliz bir oyuncu, yönetmen ve yazar olan Andy Serkis, daha çok dijital performans yaklaşımıyla canlandırdığı karakterlerle tanınır. Özellikle 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' gibi yapımlarda Gollum'u canlandırmasıyla ün kazanmıştır. Ayrıca 'King Kong', 'Maymunlar Cehennemi' serisi, 'Star Wars: Güç Uyanıyor' ve 'Kara Panter' gibi filmlerde de önemli roller üstlenmiştir. Bu içerikte Andy Serkis'in irili ufaklı en yüksek puanlı filmlerini bir araya topladık. İyi seyirler dileriz.