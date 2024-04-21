Gollum Karakterini Canlandıran Efsane Oyuncu Andy Serkis'in Rol Aldığı Birbirinden Muhteşem Filmler
Gollum Karakterini Canlandıran Efsane Oyuncu Andy Serkis'in Rol Aldığı Birbirinden Muhteşem Filmler
İngiliz bir oyuncu, yönetmen ve yazar olan Andy Serkis, daha çok dijital performans yaklaşımıyla canlandırdığı karakterlerle tanınır. Özellikle 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' gibi yapımlarda Gollum'u canlandırmasıyla ün kazanmıştır. Ayrıca 'King Kong', 'Maymunlar Cehennemi' serisi, 'Star Wars: Güç Uyanıyor' ve 'Kara Panter' gibi filmlerde de önemli roller üstlenmiştir. Bu içerikte Andy Serkis'in irili ufaklı en yüksek puanlı filmlerini bir araya topladık. İyi seyirler dileriz.
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1. Career Girls (1997)
2. Topsy-Turvy (1999)
3. 24 Hour Party People (2002)
4. 13 Going on 30 (2004)
5. King Kong (2005)
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6. The Prestige (2006)
7. Longford (2006)
8. Einstein and Eddington (2008)
9. Rise of the Planet of the Apes (2011)
10. Death of a Superhero (2011)
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11. Wild Bill (2011)
12. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015)
13. Black Panther (2018)
14. The Batman (2022)
15. Luther: The Fallen Sun (2023)
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Siz 'Kıymetlimisssss' Gollum'u canlandıran Andy Serkis'in rol aldığı hangi filmleri izlediniz? Yorumlara buyrun!
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