Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Oppenheimer'dan Ford v Ferrari'ye IMDb Puanları 7'den Yüksek Olan Son Zamanların En Popüler Biyografi Filmleri

Oppenheimer'dan Ford v Ferrari'ye IMDb Puanları 7'den Yüksek Olan Son Zamanların En Popüler Biyografi Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 12:02

Biyografik filmler, izleyicilere gerçek hayat hikayelerinden esinlenen güçlü ve etkileyici hikayeler sunarlar. Bu nedenle, popüler ve ödüllü filmler arasında sıkça yer alırlar. Bu içerikte IMDb puanları 7'den yüksek olup son zamanların en çok izlenen biyografi filmlerini sizler için derledik.

İyi seyirler dileriz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Oppenheimer (2023)

1. Oppenheimer (2023)

IMDb: 8.3

96. Oscar Ödülleri törenine 7 ödülle damga vuran Oppenheimer, Amerikalı bilim adamı J. Robert Oppenheimer'ın hikayesini ve atom bombasının geliştirilmesindeki rolünü konu alıyor.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon

2. The Iron Claw (2023)

2. The Iron Claw (2023)

IMDb: 7.7

Film, 1980'lerin başında profesyonel güreşin yoğun rekabet dünyasında adeta tarih yazan ve birbirinden ayrılamaz ikili olan Von Erich kardeşlerin gerçek hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Sean Durkin

Oyuncular: Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson

3. One Life (2023)

3. One Life (2023)

IMDb: 7.6

Film, İkinci Dünya Savaşı'na giden aylarda Nazi işgali altındaki Çekoslovakya'dan 600'den fazla çocuğu kurtaran Londralı genç komisyoncu Sir Nicholas 'Nicky' Winton'ı konu alıyor.

Yönetmen: James Hawes

Oyuncular: Anthony Hopkins, Lena Olin, Johnny Flynn

4. Ford v Ferrari (2019)

4. Ford v Ferrari (2019)

IMDb: 8.1

Amerikalı otomobil tasarımcısı Carroll Shelby ve sürücü Ken Miles, 1966 yılında Le Mans 24 Saat yarışında Ferrari'yi yenmek amacıyla Ford için devrim niteliğinde bir yarış arabası yapmak üzere kurumsal müdahalelere ve fizik kanunlarına karşı mücadele ediyor.

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal

5. Cabrini (2024)

5. Cabrini (2024)

IMDb: 7.9

New York'un gecekondu mahallelerinde hastalığa ve yoksulluğa tanık olan İtalyan göçmen Francesca Cabrini, düşman belediye başkanını yüzlerce yetim çocuğa barınma ve sağlık hizmeti sağlamaya ikna etmek için cesur bir yolculuğa çıkıyor.

Yönetmen: Alejandro Monteverde

Oyuncular: Cristiana Dell'Anna, John Lithgow, David Morse

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Society of the Snow (2023)

6. Society of the Snow (2023)

IMDb: 7.8

Bir ragbi takımının uçuşu And Dağları'ndaki bir buzulun üzerine düşer. Kazadan sağ kurtulan az sayıdaki yolcu kendilerini dünyanın en zorlu ortamlarından birinde bulur.

Yönetmen: J.A. Bayona

Oyuncular: Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt

7. The Favourite (2018)

7. The Favourite (2018)

IMDb: 7.5

18. yüzyılın başlarında İngiltere'de geçen film, yeni bir hizmetçinin gelip kendisini zayıf Kraliçe Anne'e sevdirmesiyle saraydaki statükonun bozulmasını konu alıyor.

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz

8. Green Book (2018)

8. Green Book (2018)

IMDb: 8.2

Film, işçi sınıfından bir İtalyan-Amerikalı fedainin, 1960'ların Güney Amerika'sındaki mekanları gezen bir Afrikalı-Amerikalı klasik piyanistin şoförü olmasını konu alıyor.

Yönetmen: Peter Farrelly

Oyuncular: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

9. Sound of Freedom (2023)

9. Sound of Freedom (2023)

IMDb: 7.7

Film, yüzlerce çocuğu kaçakçılardan kurtarmak için tehlikeli bir göreve çıkan eski bir hükümet ajanının inanılmaz gerçek hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Alejandro Monteverde

Oyuncular: Jim Caviezel, Mira Sorvino, Bill Camp

10. Nyad (2023)

10. Nyad (2023)

IMDb: 7.1

Film, en yakın arkadaşı ve antrenörünün yardımıyla ömür boyu hayalini gerçekleştirmeye kararlı olan 60 yaşındaki atlet Diana Nyad'ın dikkat çekici gerçek hikayesini konu alıyor: Küba'dan Florida'ya 180 millik açık okyanusta yüzme.

Yönetmenler: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Oyuncular: Annette Bening, Jodie Foster, Anne Marie Kempf

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Elvis (2022)

11. Elvis (2022)

IMDb: 7.3

Film, Amerikan müzik ikonu Elvis Presley'in çocukluğundan 1950'lerde rock ve film yıldızı olmasına ve menajeri Albay Tom Parker ile karmaşık bir ilişkisini sürdürmesine kadar geçen hayatını konu alıyor.

Yönetmen: Baz Luhrmann

Oyuncular: Tom Hanks, Austin Butler, Olivia DeJonge

12. The King (2019)

12. The King (2019)

IMDb: 7.3

Film, Genç Henry V'in 15. yüzyılda İngiltere Kralı olduktan sonra ve kardeşinin ölümünün ardından aldatma, savaş ve ihanetle karşı karşıya kalma hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: David Michôd

Oyuncular: Tom Glynn-Carney, Gábor Czap, Tom Fisher

13. The Promised Land (2023)

13. The Promised Land (2023)

IMDb: 7.7

Film, yaşam boyu hayalinin peşinden koşan Ludvig Kahlen'in hikayesini konu alıyor. Onun hayali ise fundalığın ona zenginlik ve onur getirmesini sağlamak olarak ekranlara yansıyor.

Yönetmen: Nikolaj Arcel

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg

14. BlackBerry (2023)

14. BlackBerry (2023)

IMDb: 7.4

Silikon Vadisi'nin acımasız rekabet güçlerine yenik düşmeden önce dünya devlerini deviren bir şirket. Bu, modern iş dünyasının dolandırıcılık ve açgözlülük nedeniyle başarısızlığa uğradığı geleneksel bir hikaye değil. BlackBerry'nin yükselişi ve düşüşü, yenilikçilerin bilgi otoyolunda ne kadar tehlikeli bir hızla yarıştığını ortaya koyuyor.

Yönetmen: Matt Johnson

Oyuncular: Jay Baruchel, Glenn Howerton, Matt Johnson

15. Hamilton (2020)

15. Hamilton (2020)

IMDb: 8.3

Film, Amerika'nın önde gelen kurucu babalarından biri ve ilk Hazine Bakanı Alexander Hamilton'un gerçek hayatını konu alıyor. Orijinal Broadway oyuncu kadrosuyla Richard Rodgers Tiyatrosu'ndan Broadway'de canlı olarak oynatılıyor.

Yönetmen: Thomas Kail

Oyuncular:  Lin-Manuel Miranda, Phillipa Soo, Leslie Odom Jr.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?