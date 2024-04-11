Oppenheimer'dan Ford v Ferrari'ye IMDb Puanları 7'den Yüksek Olan Son Zamanların En Popüler Biyografi Filmleri
Oppenheimer'dan Ford v Ferrari'ye IMDb Puanları 7'den Yüksek Olan Son Zamanların En Popüler Biyografi Filmleri
Biyografik filmler, izleyicilere gerçek hayat hikayelerinden esinlenen güçlü ve etkileyici hikayeler sunarlar. Bu nedenle, popüler ve ödüllü filmler arasında sıkça yer alırlar. Bu içerikte IMDb puanları 7'den yüksek olup son zamanların en çok izlenen biyografi filmlerini sizler için derledik.
İyi seyirler dileriz!
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1. Oppenheimer (2023)
2. The Iron Claw (2023)
3. One Life (2023)
4. Ford v Ferrari (2019)
5. Cabrini (2024)
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6. Society of the Snow (2023)
7. The Favourite (2018)
8. Green Book (2018)
9. Sound of Freedom (2023)
10. Nyad (2023)
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11. Elvis (2022)
12. The King (2019)
13. The Promised Land (2023)
14. BlackBerry (2023)
15. Hamilton (2020)
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