Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Göz Dolduran Sahneleriyle Son Zamanların En Çok İzlenen Dizileri
Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Göz Dolduran Sahneleriyle Son Zamanların En Çok İzlenen Dizileri
3 Cisim Problemi'nden tutun da The Gentlemen'a kadar pek çok dizi, televizyon ve dijital platformun altını üstüne getirdi. Kaliteli senaryoları ve harika oyunculuklarıyla bu diziler listelerin ilk sıralarına yükseldi. Bu içerikte herkes tarafından beğenilerek IMDb listelerinde ilk sıralara yükselen dizileri sizler için bir araya getirdik.
İyi seyirler dileriz!
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1. 3 Body Problem (2024 - )
2. Halo (2022 - )
3. Invincible (2021 - )
4. X-Men '97 (2024 - )
5. The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)
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6. House of the Dragon (2022 - )
7. Resident Alien (2021 - )
8. The Rookie (2018 - )
9. Three-Body (2023 - )
10. Manhunt (2024 - )
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11. Curb Your Enthusiasm (2000–2024)
12. Young Sheldon (2017–2024)
13. Stranger Things (2016–2025)
14. Renegade Nell (2024 - )
15. The Gentlemen (2024)
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