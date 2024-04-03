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Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Göz Dolduran Sahneleriyle Son Zamanların En Çok İzlenen Dizileri

Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Göz Dolduran Sahneleriyle Son Zamanların En Çok İzlenen Dizileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 13:22

3 Cisim Problemi'nden tutun da The Gentlemen'a kadar pek çok dizi, televizyon ve dijital platformun altını üstüne getirdi. Kaliteli senaryoları ve harika oyunculuklarıyla bu diziler listelerin ilk sıralarına yükseldi. Bu içerikte herkes tarafından beğenilerek IMDb listelerinde ilk sıralara yükselen dizileri sizler için bir araya getirdik.

İyi seyirler dileriz!

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1. 3 Body Problem (2024 - )

1. 3 Body Problem (2024 - )

IMDb: 7.7

1960'lı yıllarda Çin'de alınan önemli bir karar, bir grup bilim insanının gezegendeki varoluşsal bir tehdide karşı koymak için bir dedektifle işbirliği yaptığı günümüzde de yankı buluyor.

Yaratıcılar: David Benioff, D.B. Weiss, Alexander Woo

Oyuncular: Jovan Adepo, Liam Cunningham, Eiza González

2. Halo (2022 - )

2. Halo (2022 - )

IMDb: 7.3

Dizi, galaksi yok olmanın eşiğindeyken Usta Şef John-117'nin, Spartalılardan oluşan ekibini Covenant olarak bilinen uzaylı tehdidine karşı yönetmesini konu alıyor.

Yaratıcılar: Steven Kane, Kyle Killen

Oyuncular: Pablo Schreiber, Shabana Azmi, Natasha Culzac

3. Invincible (2021 - )

3. Invincible (2021 - )

IMDb: 8.7

Skybound/Image çizgi romanından uyarlanan ve yetişkinlere yönelik bir animasyon dizisi olan bu yapım, babası gezegendeki en güçlü süper kahraman olan bir genci konu alıyor.

Yaratıcılar: Robert Kirkman, Ryan Ottley, Cory Walker

Oyuncular: Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh

4. X-Men '97 (2024 - )

4. X-Men '97 (2024 - )

IMDb: 9

Bir grup mutant, kendilerinden nefret eden ve korkan bir dünyayı korumak için esrarengiz yeteneklerini kullanır. Daha önce hiç olmadığı kadar zor durumdadırlar ve tehlikeli ve beklenmedik yeni bir gelecekle yüzleşmek zorunda kalırlar.

Yaratıcılar: Beau DeMayo, Stan Lee, Jack Kirby

Oyuncular: Matthew Waterson, Cal Dodd, George Buza

5. The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)

5. The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)

IMDb: 8.4

Rick ve Michonne'un aşk hikayesini anlatan bu dizide sürekli değişen bir dünya tarafından değişen onlar, kendilerini yaşayanlara karşı bir savaşın içinde mi bulacaklar yoksa kendilerinin de The Walking Dead olduklarını mı keşfedecekler?

Yaratıcılar: Scott M. Gimple, Danai Gurira, Andrew Lincoln

Oyuncular: Andrew Lincoln, Danai Gurira, Pollyanna McIntosh

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6. House of the Dragon (2022 - )

6. House of the Dragon (2022 - )

IMDb: 8.4

Dizi, Daenerys Targaryen'in doğumundan 172 yıl önce, Targaryen Hanesi'nin gücünün zirvesinde olduğu bir iç veraset savaşını konu alıyor.

Yaratıcılar: Ryan J. Condal, George R.R. Martin

Oyuncular: Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke

7. Resident Alien (2021 - )

7. Resident Alien (2021 - )

IMDb: 8.1

Düşen bir uzaylı, Colorado'daki küçük bir kasaba doktorunun kimliğini üstlenir ve yavaş yavaş Dünya'daki gizli görevinin ahlaki ikilemiyle boğuşmaya başlar.

Yaratıcı: Chris Sheridan

Oyuncular: Alan Tudyk, Sara Tomko, Corey Reynolds

8. The Rookie (2018 - )

8. The Rookie (2018 - )

IMDb: 8

Baştan başlamak hiç de kolay değil, özellikle de hayatını değiştiren bir olaydan sonra LAPD'ye katılma hayalinin peşinden koşan John Nolan için. Zira en yaşlı çaylakları olarak onu sadece yürüyen bir orta yaş krizi olarak görenlerin şüpheleriyle karşılaşır.

Yaratıcı: Alexi Hawley

Oyuncular: Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Melissa O'Neil

9. Three-Body (2023 - )

9. Three-Body (2023 - )

IMDb: 7.6

Son zamanların en popüler dizilerinden biri olan dizi, Three-Body adı verilen son derece gelişmiş bir uzaylı uygarlığının yaklaşan istilasıyla uğraşan insanlara odaklanıyor.

Oyuncular: Luyi Zhang, Hewei Yu, Yongjian Lin

10. Manhunt (2024 - )

10. Manhunt (2024 - )

IMDb: 7.2

Dizi, ilk Amerikan başkanlık suikastının ardından yaşananlar ve Lincoln'ün Yeniden Yapılanma planlarının temelini oluşturan idealleri koruma ve koruma mücadelesini konu alıyor.

Yaratıcı: Monica Beletsky

Oyuncular: Tobias Menzies, Anthony Boyle, Lovie Simone

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11. Curb Your Enthusiasm (2000–2024)

11. Curb Your Enthusiasm (2000–2024)

IMDb: 8.8

Larry David, günlük yaşamın görünüşte önemsiz ayrıntılarının ne kadar feci bir olaylar zincirine yol açabileceğini gösteren bu komedi dizisinde kendisinin abartılı bir versiyonunu canlandırıyor.

Yaratıcı: Larry David

Oyuncular: Larry David, Cheryl Hines, Jeff Garlin

12. Young Sheldon (2017–2024)

12. Young Sheldon (2017–2024)

IMDb: 7.6

The Big Bang Theory'de (2007) bir yetişkin olarak görülen Sheldon Cooper  adında çocuk dahi ve ailesiyle tanışın. Sosyal açıdan engelli olan Sheldon, bazı benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır.

Yaratıcılar: Chuck Lorre, Steven Molaro

Oyuncular: Iain Armitage, Zoe Perry, Jim Parsons

13. Stranger Things (2016–2025)

13. Stranger Things (2016–2025)

IMDb: 8.7

Genç bir oğlan ortadan kaybolduğunda, küçük bir kasabada gizli deneyler, korkunç doğaüstü güçler ve garip bir küçük kız içeren bir gizem ortaya çıkar.

Yaratıcılar: Matt Duffer, Ross Duffer

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder

14. Renegade Nell (2024 - )

14. Renegade Nell (2024 - )

IMDb: 7.3

Cinayetle suçlanan hızlı zekalı ve cesur bir genç kadın, beklenmedik bir şekilde 18. yüzyıl İngiltere'sinin en kötü şöhretli kanun kaçağı haline gelir. Billy adında büyülü bir ruh ortaya çıktığında Nell, kaderinin sandığından daha büyük olduğunu fark eder.

Yaratıcı: Sally Wainwright

Oyuncular: Louisa Harland, Frank Dillane, Alice Kremelberg

15. The Gentlemen (2024)

15. The Gentlemen (2024)

IMDb: 8.2

Aristokrat Eddie aile mülkünü miras aldığında, buranın büyük bir ot imparatorluğuna ev sahipliği yaptığını ve mülk sahiplerinin hiçbir yere gitmeyeceğini keşfeder.

Yaratıcı: Guy Ritchie

Oyuncular: Theo James, Kaya Scodelario, Daniel Ings

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